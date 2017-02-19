Avantaj kaçtı

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SNEIJDER ŞART!
Ve bunun sonucunda oyunun kontrolünü hep ellerinde tutan taraf Galatasaray oldu. İkinci yarının başlarında bu sefer Rizespor önde basınca etkinliklerini artırıp art arda pozisyonlar buldular. Galatasaray orta alanda oyundan düştüğü an Tudor, Josue- Tolga değişikliğiyle orta sahayı güçlendirdi. Tudor'un oyuncu değişiklikleri yerinde ve doğruydu. Ancak takımın fiziki olarak yetersiz oluşu ikinci yarıda savunma ağırlıklı oynamasına sebep oldu. Savunmada çok da kötü değildiler. Ancak duran toptan Özgür Çek'in attığı müthiş gol skoru eşitledi. Tudor'un acilen fizik olarak takımı güçlendirmesi gerekiyor. Ve de Sneijder'in bir an önce takımdaki yerini alması şart.
MAÇIN EN İYİSİ CHEDJOU
Uzun aradan sonra oynadı. Ama çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Çok top kaybı yaptı. Güçsüz ve formsuzdu.
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- Evren Turhan
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