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Evren Turhan Evren Turhan
  • 19 Şubat 2017, Pazar

Avantaj kaçtı

Taraftarların dört gözle beklediği hoca değişikliğinin ardından göreve gelen Igor Tudor için ilk sınavdı. Tudor disiplinden asla taviz vermeyeceğini ve öncelikli olarak takımdaki huzuru, düzeni sağlayarak başarıya gitme düşüncesini Bruma ve Hakan Balta gibi oyuncuları kadroya almayarak gösterdi. Tabi bir taraftan da diğer oyunculara gözdağı vermiş oldu. Evet bu bir riskti ama ilerisi için belki de gerekli bir hareket olacaktır. Tudor, 3-4 günlük süreçte gördük ki öncelikle takım olarak oynamanın üzerinde durmuş. İleriye gidişlerde kalabalık olarak gidip dönüşte de yine bütün oyuncular toplu olarak dönüp savunma yaptılar. Özellikle orta alandaki oyuncular hiç boş pas yapmadılar. Özellikle Selçuk ve de Jong arasındaki o sıkça gerçekleşen yan pasları görmedik. Sarı-Kırmızılılar önde bastıkları için rakibe oyun kurma şansı vermediler.

SNEIJDER ŞART!
Ve bunun sonucunda oyunun kontrolünü hep ellerinde tutan taraf Galatasaray oldu. İkinci yarının başlarında bu sefer Rizespor önde basınca etkinliklerini artırıp art arda pozisyonlar buldular. Galatasaray orta alanda oyundan düştüğü an Tudor, Josue- Tolga değişikliğiyle orta sahayı güçlendirdi. Tudor'un oyuncu değişiklikleri yerinde ve doğruydu. Ancak takımın fiziki olarak yetersiz oluşu ikinci yarıda savunma ağırlıklı oynamasına sebep oldu. Savunmada çok da kötü değildiler. Ancak duran toptan Özgür Çek'in attığı müthiş gol skoru eşitledi. Tudor'un acilen fizik olarak takımı güçlendirmesi gerekiyor. Ve de Sneijder'in bir an önce takımdaki yerini alması şart.

MAÇIN EN İYİSİ CHEDJOU
Uzun aradan sonra oynadı. Ama çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Çok top kaybı yaptı. Güçsüz ve formsuzdu.

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