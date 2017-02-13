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  1. Kupada fiyasko
Evren Turhan Evren Turhan
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi

Rezaletin böylesi

Zirvedeki rakiplerinin hepsinin birden puan kaybettikleri bu haftada iyi ya da kötü oyunun farketmeyeceği sadece alınacak 3 puanın herzamankinden daha önemli olacağı bir maçtı. Riekerink elindeki en iyi onbiri sahaya sürmüştü. Ancak Sneijder'in yokluğunda 10 numara görevini üstlenen Bruma arkası dönük oynayamadığı için o bölgede hiç etkili olamadı. Kayserispor'un orta alanda yaptığı prese karşılık Semih ve Hakan gibi defans oyuncularının sürekli olarak dikine paslarla de Jong ve Tolga'yı buluşturma çabaları rakibe pozisyon olarak geri döndü. Kayserispor orta alanı kalabalık tuttuğu için kenarları da kullanmayı beceremeyen Galatasaraylı oyuncular hiçbir varlık gösteremedi.
Çünkü Sergen Yalçın, Podolski'ye göre oynanan sistemi iyi etüd edip G.Saray'ın etkinliğini yok etmişti.

YAZMAKTAN YORULDUM!
İlk yarıda yenen iki gol inanılır gibi değildi. Ben yazmaktan, konuşmaktan, taraftar da seyretmekten artık bıktı.
Rakiplerin kullandığı her korner Galatasaray için bir gol demek. İkinci yarı Eren ve Sinan Gümüş oyuna alındı.
Ama Yasin mi çıkmalıydı tartışılır.
Mental olarak oyuncuları iyi hazırlayamayan Riekerink suçlu tamam ama böyle bir fırsatı yakalamışken hiç bir gayret göstermeyen, ruhsuzlukta sınır tanımayan oyunculara ne demeli. 89. dakikada Eren'le gelen gol ve ardından gelen baskı biraz geç oldu.
Rakiplerin altın bir tepsiyle sunduğu gel bu yarışa iyice ortak ol fırsatını tepen Galatasaraylı oyuncular ve de teknik heyet tebrikler hepinize...

MAÇIN EN iYiSi SERGEN YALÇIN
Arena'da takımını çok doğru oynattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ G.SARAY
Tüm takım dün gece çok kötüydü.
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