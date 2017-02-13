Rezaletin böylesi
Çünkü Sergen Yalçın, Podolski'ye göre oynanan sistemi iyi etüd edip G.Saray'ın etkinliğini yok etmişti.
YAZMAKTAN YORULDUM!
İlk yarıda yenen iki gol inanılır gibi değildi. Ben yazmaktan, konuşmaktan, taraftar da seyretmekten artık bıktı.
Rakiplerin kullandığı her korner Galatasaray için bir gol demek. İkinci yarı Eren ve Sinan Gümüş oyuna alındı.
Ama Yasin mi çıkmalıydı tartışılır.
Mental olarak oyuncuları iyi hazırlayamayan Riekerink suçlu tamam ama böyle bir fırsatı yakalamışken hiç bir gayret göstermeyen, ruhsuzlukta sınır tanımayan oyunculara ne demeli. 89. dakikada Eren'le gelen gol ve ardından gelen baskı biraz geç oldu.
Rakiplerin altın bir tepsiyle sunduğu gel bu yarışa iyice ortak ol fırsatını tepen Galatasaraylı oyuncular ve de teknik heyet tebrikler hepinize...
MAÇIN EN iYiSi SERGEN YALÇIN
Arena'da takımını çok doğru oynattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ G.SARAY
Tüm takım dün gece çok kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Rezaletin böylesi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kupada fiyasko 05 Şubat 2017, Pazar Son üç sezonun kupa şampiyonu Galatasaray'ın bu sezonki gidişatıyla yine kupaya sahip olma şansı ne kadardı? Maç...
- Cimbom gol olup yağdı 29 Ocak 2017, Pazar Galatasaray geçen haftaki puan kaybının ardından art arda oynayacağı Akhisar, Kayseri ve Rize maçlarını kayıpsız...
- The End Riekerink! 22 Ocak 2017, Pazar Konya'da alınan 3 puanın ardından hem sıralamadaki 3.'lüğü koruyabilmek hem de iki deplasmanda üst üste galip gelmek...
- Skor iyi takviye şart 15 Ocak 2017, Pazar Devre arası hazırlık sürecini iyi geçirmeyen Galatasaray'da bir yandan gelen ve giden oyuncuların karışıklığı yaşanırken...
- Sneijder’in resitali 26 Aralık 2016, Pazartesi İlk yarının son maçında puan tablosundaki yerini korumak ve devre arasında yapılacak takviyelerle sezonun ikinci...