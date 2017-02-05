Kupada fiyasko
Çünkü ligde oynanan oyuna bakıldığında tesadüfi bir üçüncülük olduğu apaçık ortadaydı. Muslera faktörünün yanısıra bir de henüz maçın ilk dakikalarında Sneijder'in sakatlığı ortaya çıkınca takımın ve doğal olarak taraftarların da bütün enerjisi ve hevesi yok oldu. Sneijder'siz bir Galatasaray'ın maç kazanması, hele de Başakşehir gibi bir takımı yenmesi mümkün değildi. Bu aksiliklerin yanında hakem hataları sonuca direkt etki etti. Verilmeyen kırmızı ve bariz ofsayttan yenen ilk gol maçın kırılma anlarıydı. Tabi beden olarak sahada olan ancak ruhen sahada olmayan Galatasaraylı oyuncuların ilk yarıdaki görüntüsü maçı çeviremeyeceklerinin ispatıydı. Biraz Bruma dışında oynayan oyuncu ben görmedim, gören de yoktur zaten.
SELÇUK İNAN REZİLDİ!
Defans evlere şenlikti. Visca'nın alıp alıp gitmelerine seyirci kalınması, önlem alınmaması inanılır gibi değildi.
Riekerink 50. dakikada Selçuk'u çıkarıyor. Rezil oynayan Selçuk beyi al ilk yarı o zaman görelim. 6 as oyuncusunu oynatmayan Başakşehir takım oyununu müthiş oynadığı için hiç sırıtmadı. Ama gel gör ki bir Muslera ve Sneijder olmayınca G.Saray takımı yoktu ortada. Sezonun ortasına gelinmiş ve halen takım oyununu, defans kurgusunu oluşturamamış bir teknik heyet, buna da seyirci kalan bir yönetim var. G.Saraylılar için ilerleyen günler neler getirecek göreceğiz.
MAÇIN EN iYiSi M.PEKTEMEK
G.Saray defansının zaaflarını iyi değerlendirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK İNAN
Adeta yürüdü. Tam bir hayal kırıklığı oldu.
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- Evren Turhan
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