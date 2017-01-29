Cimbom gol olup yağdı

Galatasaray geçen haftaki puan kaybının ardından art arda oynayacağı Akhisar, Kayseri ve Rize maçlarını kayıpsız atlatıp, Beşiktaş derbisine rahat çıkmayı planlıyordu. Bu nedenle Galatasaray'ın Akhisar karşısında galip gelmesi şarttı.

Galatasaray maça hızlı başladı ve 8. dakikada Semih'in attığı golle maçı da kopartmış oldu. Ayrılması söz konusu olan Podolski, gitmesi durumunda yönetimin elini kolunu bağlarcasına iyi bir oyun ortaya koydu. Sneijder bu takımın herşeyi olduğunu bir kez daha gösterircesine mükemmeldi. Tabi o iyi olunca Bruma da daha bir kusursuzdu. 25. dakikada Bruma, 33. dakikada Yasin ve 41. dakikada da yine Bruma'nın attığı goller belki de Galatasaray seyircisine sezonun en rahat galibiyetini yaşattı.

Hiç bir baskı görmediği rakibine karşı rahat oyununu sürdüren Galatasaray oyunu rölantiye aldı. Tabi takım savunması yapacak bir durum olmadığı için bu anlamda eleştirecek bir taraf da yoktu maçta. Ancak Riekerink yine oyuncu değişikliklerini tutturamadı bana göre. Garry Rodrigues ya da sakatlıktan yeni çıkan Sinan Gümüş'e daha erken oyuna alabilirdi. 78. dakikada Selçuk da gollerden nasibini aldı. Skoru 5-0'a taşıdı. 6. gol de sakatlık sonrası Sinan Gümüş'e iyi bir moral olmuştur.

Bu maçta oynanan oyun ve alınan sonuç kimseyi rahatlatmamalı. Önemli olan Beşiktaş derbisine kadar üç maçta 9 puan alıp ezeli rakibine karşı taraftarının önünde dirençli ve hedefli bir şekilde çıkmak.



MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER

3 asist yaptı. Oynadığı futbolla alkışlandı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLUNAY KAFKAS

Mental açıdan çok büyük eksiklikler vardı.



