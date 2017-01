The End Riekerink!

Konya'da alınan 3 puanın ardından hem sıralamadaki 3.'lüğü koruyabilmek hem de iki deplasmanda üst üste galip gelmek adına, Karabük zor ve önemli bir sınavdı. Sneijder'in cezalı olduğu bu haftada orta sahada Josue tercihini yapan Riekerink kadro dışı kalıp affedilen Yasin'in yerine yeni transfer, geçen haftanın iyi oynayanı Rodrigues'i oynatmayarak sürpriz yaptı.

Bana göre aklı burada olmayan Podolski'yi oynatmasının sebebi de forvette Eren'e hiç güvenmemesiydi.

Ahmet Çalık ise beklenildiği gibi stoperdeki yerini almıştı.

Oyun olarak ileride çoğalamayan Galatasaray'da etkinlik yine çok azdı. Sneijder'in yokluğu telafi edilememişti.

Selçuk'un aylar sonra yaptığı asistle Yasin'in attığı gol bence nizamiydi.

Ancak Cüneyt Çakır'ın bunu Yasin'e sorması maçın en dikkat çekici anıydı. Çakır bu golün ardından kesinlikle penaltıyla alakası olmayan pozisyonda rakibe beraberliği getiren golü adeta yaratmış oldu. Orta alanda teknik olarak zayıf olan rakibine karşı Garry Rodrigues serbest adam olarak oynatılsaydı rakibe karşı üstünlük sağlanabilirdi.

Hiç bir varlık gösteremeyen Josue'nin 60. dakikada Yasin'e attığı gollük pas tek olumlu hareketiydi.

65. dakikadaki Rodrigues-Yasin değişikliği ne kadar doğruydu, oyunu okuyamayan Riekerink'e sormak lazım.

Yine bir adam paylaşımı hatası ve yine yenen bir kafa golü. Artık rakipler Galatasaray'ı çözmüş belli ki. Hakan bir de üstüne kırmızıyı görünce tuzu biberi oldu. Riekerink'in bu acemilikleri bu sezonu hüsranla sonlandırır.



MAÇIN EN iYiSi IGOR TUDOR

Hırvat hoca takımını harika bir şekilde yönetti.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ RIEKERINK

Oyuncu değişikliği yapmakta çok geç kaldı.