Skor iyi takviye şart
Hem oyuncu yollayıp, hem de takıma katkı sağlayacak isimleri bulabilmek bu dönemde yapılacak iş değildi. Nitekim yönetim de zaten bunu pek beceremedi.
Oyuna gelecek olursak ilk yarıda De Jong ve Selçuk'un orta alandaki kötü oyunları rakip forvetleri Semih ve Hakan Balta ile karşı karşıya bıraktı. Konyaspor forvetleri net 3 pozisyonu değerlendiremezken, Galatasaray'ın sadece Josue ile yakaladığı bir pozisyon vardı.
Oyun planında bir değişim olmadığı için skoru bulabilmek yine zor olacak.
Sneijder yine sola yakın oynayınca bir de Josue de ona katılınca Eren yalnızları oynadı ve üretkenlik sıfırdı.
İkinci yarı Josue'nin yerine oyuna giren yeni transfer Garry Rodrigues'in sıfıra inip yaptığı ilk ortada Sabri golü atan isimdi. Bu kadar kötü oynarken gelen bu gol takım adına çok önemliydi. Rakibin atakları, Muslera faktörü ve kendi beceriksizlikleri dolayısıyla neyseki gole dönüşmedi. 10 kişi kalan Konyaspor'a karşı doğal olarak üstünlüğü yakalayan Galatasaray'da Rodrigues ilk maçında iyi bir oyun ortaya koydu denebilir.Takıma iyi bir hava kattığı kesin. G.Saray'ın transferde acil olarak orta saha takviyesi yapması şart çünkü resmen orta sahasız bir şekilde bu maçı aldılar bunun çözümü mutlaka bulunmalı.
İyi oynamadan alınan 3 puanlara bir yenisi daha eklendi. Ama ligin sonu böyle zor gelir.
MAÇIN EN iYiSi RODRIGUES
Yeni Aslan Rodrigues, çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ JOSUE
Dün sahada çok kötü bir Josue vardı.
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- Evren Turhan
- Skor iyi takviye şart
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