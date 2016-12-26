Yol Durumu
  1. Buz gibi 1 puan
Evren Turhan Evren Turhan
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi

Sneijder’in resitali

İlk yarının son maçında puan tablosundaki yerini korumak ve devre arasında yapılacak takviyelerle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir tablo sergileyebilmek adına bu maçta galip gelmek önemliydi. Rakibin açık bir futbol tercih etmesi Galatasaray'ın lehine bir durumdu. Yasin ve Bruma'nın etkisiz olabildiği durumlarda Selçuk ve De Jong'un içeriyi zorlayıp, forvet oyuncularına destek olmaları gerekir ki bu maçta da tam bunu yaptılar. Ve etkili oldular. Sneijder'in ortasında golü atan isim de Jong'tu. Artık günümüz futbolunda ön libero diye bir mevkii yok nedense bu sadece bizim ülkemize has bir durum. Artık üst düzey takımlarda orta saha oyuncuları ileri-geri etkinlik gösteriyor ve daha güzel bir oyun ortaya çıkıyor doğal olarak. Galatasaray'da Sabri ve Carole olduğu sürece kenarlar rakipler için bir cevher olmakta. Alanyaspor'un golü Sabri'nin tarafından tabi birazda Semih'in adamına uzak olması nedeniyle geldi. Sneijder'in pasında Gassama'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarı ancak Sneijder gibi usta bir ayağın atabileceği müthiş golle başladı. Günün yıldızı Sneijder'in asistinde bu sefer de suskun golcü Eren 4. golü atan isimdi. Sneijder'in gecesinde bu sefer josue golle buluşan isimdi. Alanya gibi açık oynayan bir rakibe karşı 5 golü bulan ve bunun rahatlığıyla oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı-kırmızılı oyuncular maçı güle oynaya tamamladılar. G.Saray'ın bu defans bloğuyla kendi rakipleriyle baş edebilmesi mümkün değil. Bu yüzden devre arasında mutlaka bir stoper ve iki kenar oyuncu takviyesi şart.

MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER
Müthiş bir performans gösterdi. Süperdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABDOULAYE BA
Çok kötü bir maç çıkardı. Gollerde hatası var.

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