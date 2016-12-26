Sneijder’in resitali
MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER
Müthiş bir performans gösterdi. Süperdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABDOULAYE BA
Çok kötü bir maç çıkardı. Gollerde hatası var.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Sneijder’in resitali
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Buz gibi 1 puan 19 Aralık 2016, Pazartesi Son 3-4 haftalık periyoda bakıldığında ligin en istikrarlı iki ekibinin karşılaşmasında, Beşiktaş'ın da puan kaybettiği...
- 3 gol 3 puan 12 Aralık 2016, Pazartesi Milletçe yaşadığımız o hain gecenin ardından teröre inat, hainlere inat zor da olsa hepimiz işimize döndük. Futbolun...
- Bonus gibi 3 puan! 05 Aralık 2016, Pazartesi Üstündeki rakiplerinin tek tek puan kaybettiği bu haftada Galatasaray alacağı üç puanla haftanın kazananı olmak...
- 2’yi 3’ü bulamazsan... 01 Aralık 2016, Perşembe Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink Bursaspor karşısında oynayan ilk 11'de revizyona gitti. Galatasaray, Elazığspor...
- Bir haftada ne değişti 26 Kasım 2016, Cumartesi Geçen haftaki F.Bahçe derbisinde oynanan ruhsuz ve kötü futbolun ardından, tekrardan kendine gelebilmek ve zirve...