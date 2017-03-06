Trump salarsa FED sıkar
Bankacılık sektöründe 300 milyar euro büyüklüğünde sorunlu kredi taşıyan İtalya siyasi krizin eşiğinde. Ama küresel finans piyasalarında borsa endeksleri rekor üzerine rekor kırıyor.
Çekirdek Avrupa'da seçimler yaklaşıyor.
Hollanda'da Mart'ta, Almanya'da Ekim'de genel seçimler yapılacak. Fransa, Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.
AB'yi ayakta tutmaya çalışan Merkel destek kaybederken, AB'den çıkmak için Hollanda ve Fransa'yı referanduma götürme vaatleri sunan liderler anketlerde ilk sıraya yerleşti. Ama küresel finans piyasalarının korku endeksi olan VİX tarihinin en düşük düzeylerinde.
Çin'in konut sektörüne yönelik 'balon' endişeleri yeniden hortladı. "Her kel batakçının bir kör bankacısı vardır" şiarıyla bugüne kadar topu döndürebilen Yunanistan'ın borç krizi yeniden sofraya getirildi. Ama küresel piyasaların kılavuz kargası konumundaki ABD borsa endeksi S&P500'de fiyat/ gelir oranı, borsaların tarihinin en pahalı seviyesine geldiğine işaret ediyor.
Trump, "Beklentileri aşacak ölçüde vergi indirimleri yapacağım" dediğinden beri 100 gün geçti. Geçen haftaki konuşmasında somut bir yol haritası sunamamasına rağmen, küresel finans piyasalarında coşku hızla artmaya devam ediyor. Son dönemde belirgin bir şekilde güçlenen ABD ekonomisi ve "Trump salarsa (vergi indirimleri), FED sıkar (faiz artırımları)" beklentileri; dolaşımdaki paranın üçte ikisini yöneten FED'i telaşlandırdı. FED üyeleri her fırsatta gürlemeye başladı.
Buna paralel olarak ekonomik aktörler FED'in bu yıl en az 3 kez faiz artırımı yapmak zorunda kalacağını düşünmeye başladı.
ABD gösterge faizi yükselme eğiliminde. Önceden FED karşısında titreyen fonlar bu sefer aldıkları riskleri en üst düzeye çıkardı. Göstergeler küresel piyasalar için büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. Yılın ikinci çeyreğine dikkat edin.
Son söz: Bir insanın bildiğini sandığı bir şeyi öğrenmesi imkansızdır.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Trump salarsa FED sıkar
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