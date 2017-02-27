Ekonomimiz güçlü geri gelecek
İktisadın içinde insan var.
İnsan geleceğe yönelik güven hissediyorsa tüketiyor ve yatırım yapıyor. Aksi halde frene basıyor. Bankalardan paranızı çekin, döviz mevduatlara el konacakmış, Türkiye sıcak parayı vergiyle cezalandıracakmış...
(ve türevleri) gibi yalan yanlış dedikodularla insanlarda panik oluşturuluyor.
Bugünkü yazımda bana çeşitli mecralardan sorulan soruları, "sorulduğu haliyle" yazıp kısa kısa cevaplayacağım.
Ekonomimiz batıyor mu?
Ekonomik aktiviteyi GSYH ile takip ediyoruz. Ama geç açıklanıyor. O yüzden GSYH'yi iyi tahmin edebilen göstergelere bakmamız lazım. Sanayi üretimi ekonomik aktivitenin kabaca yüzde 20'sini oluşturuyor ama Türkiye'de ekonomik aktivitenin en iyi öncü göstergesi konumunda. Türkiye darbe girişiminin yaşandığı dönemde (üçüncü çeyrek) daraldı ancak 2016'nın son çeyreğinde bir miktar toparlanarak yıllık bazda yüzde 2 büyüme (sanayi üretimine göre) gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin battığı falan yok. Ama Türkiye kendi potansiyeline (yüzde 4.5) kıyasla yavaş büyüyor. Darbe girişimi, kurdaki yükseliş nedeniyle bozulan beklentiler, not indirimlerinin sebep olduğu gelişmeler, terör olaylarının özellikle turizm sektöründe yarattığı tahribat gibi faktörlerden dolayı ekonomimiz zorlanıyor ama büyümeye devam ediyor, sadece yavaş büyüyor. Ancak ileriye dönük olarak oldukça olumlu göstergeler mevcut.
Bunların başını banka kredilerindeki canlanma çekiyor. Kredi hacminde yıllık büyüme hızı önemli eşik kabul ettiğimiz yüzde 15'in üzerine çıktı. Bunun yanı sıra tüketimi destekleyici vergi indirimlerinin ve yatırımı teşvik eden önlemlerin de etkilerini yakında hissetmeye başlayacağız.
Kurdaki yükselişin ihracatımız üzerinde olumlu etkisini hissettirmeye başladığını da gözlemliyoruz. Türkiye ekonomisi, üzülecek şey bulunca sevinen karamsar analistleri hep ters köşeye yatırmıştır. Ekonomimiz esnektir, güçlü geri gelecektir.
Bankacılık sistemimiz zorlanıyor mu? Paramızı çekmeli miyiz?
Bankacılık sistemimiz yüzde 15.6 olan sermaye yeterlilik rasyosu ile (benzerlerini geçtim) gelişmiş ülke bankacılık sistemlerinden dahi daha güçlü durumda.
Bankacılık sektörü Türkiye ekonomisinin omurgasıdır diyebiliriz, taş gibi sağlam.
Dedikodulara itibar etmeyin. Birikimlerin en güvende olduğu yer bankalarımızdır.
Bankalardaki döviz mevduatlarına el mi konacak?
Ne TL, ne de döviz mevduatları için böyle bir durum söz konusu. Bu söylentileri de dikkate almayın lütfen.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Ekonomimiz güçlü geri gelecek
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