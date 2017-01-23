Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür

Bu cümle "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" teorisi başta olmak üzere bilim dünyasına çok büyük katkıları olan ünlü psikolog Abraham Maslow'a ait. İçinden geçtiğimiz sürece çok uygun düştüğünü düşündüğüm için yazımın başlığına taşıdım.

2006'ydı. ABD Merkez Bankası FED'deki görevimden ayrılıp Türkiye'ye döndüğümde 'IMF'nin ezberletilmiş Türkiye reçetesi' benim de elime tutuşturulmuştu.

Sorun ne olursa olsun faiz artırılmalıydı.

Enflasyon? Faiz artır, ama büyüme yavaş? Olsun sen artır faizi, işsizlik yüksek? Faiz artır.

Yüksek ateş? Sen rahat ol, artır o faizi.

Kromozomlarımıza kadar işlemiş bu yüksek faiz takıntısından halen de kurtulabilmiş değiliz ne yazık ki.

Kurdaki son yükselişle birlikte 'tek çözüm yolu faiz oranlarında güçlü bir artırıma gitmektir' görüşünü savunanlar, Merkez Bankası üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya başladı. Bu hafta Merkez Bankası'nın kritik toplantısı var.

Faiz artırarak yüksek kur sorununun çözüleceğine inananlar 2013 başı 2015 sonu dönemi iyice incelesin. O dönem, Merkez Bankası bankalara sağladığı fonlamanın ortalama maliyetini 5.5 puan yükseltti. Ama döviz ucuzlamadı.

Hatta daha pahalı hale geldi. Böylelikle radikal faiz artırımı sonrası nur topu gibi iki problemimiz oldu: Hem 'yüksek kur' hem de 'yüksek faiz'.

Yazılan raporları, yapılan yorumları inceliyorum. Merkez Bankası faizleri sabit tutunca artırmadığından, faiz oranlarında örtük artırıma gittiğinde açık artırmadığından, açık artırdığında az artırdığından, çok artırdığında geç artırdığından şikayet ediliyor. Bu yorum ve analizlerin içsel tutarlılığı ciddi şekilde sorgulanır hale geliyor.

Merkez Bankası son dönemde aktif davrandı. Birçok kritik önlemi eş zamanlı olarak devreye soktu. Detaylara girmeyeceğim. Döviz likiditesini artırmak için yabancı para cinsinden zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti.

Dövize olan talebi kırmak için düşük faizli kanallardaki TL likiditesini kıstı. Ayrıca Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasını hayata geçirdi. Bu hamlenin stratejik önemi de var.

Merkez Bankası'nın sorunlara sorun katan ezber yöntemlere başvurmak yerine 'terzi usulü' çalışmasını, yani soruna yönelik özel önlemler (unorthodox) almasını takdir etmeliyiz. Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında bu yaklaşımına devam etmesi beklenmeli.

Yüksek dozlu ve kalıcı faiz artırımları kurdaki sorunu çözmeyeceği gibi, ekonomideki tüm aktörlerin borçlanma maliyetlerini büsbütün artırarak gerçek anlamda krize yol açabilecektir.

Bu işin şakası yok. Kritik dönemeçteyiz.

Biraz sabredeceğiz.

Türkiye ekonomisi, üzülecek şey bulunca sevinen karamsar analistleri hep ters köşeye yatırmıştır. Ekonomimiz esnektir, güçlü geri gelecektir.