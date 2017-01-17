2017 beklentileri
ABD'nin yeni Başkanı Trump, kurumlar vergisini yüzde 35'ten 15'e indirmeyi planlıyor. FED'in faiz artırımlarını hızlandıracağı fiyatlanıyor. Dünya genelinde doların piyasa faizi yükseliyor, dolar hem gelişen hem de gelişmiş ülke birimlerine karşı değer kazanıyor. ABD ekonomisinin daha da canlanacağına yönelik beklentilere paralel olarak gelişmiş ülkelerin borsa endekslerinde coşku yaşanıyor.
Ekonomik birimler yeni yıla bu beklentilerle girdi.
İngiltere AB'den boşanabilecek mi?: İngiltere'de Yüksek Mahkeme, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelere parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmederek süreci tıkamıştı. Kendisini demokrasinin beşiği sanan İngiliz Parlamentosu halka rağmen karar alamaz. Boşanma sürecinin 2017 yılı içinde başlamasını ve sürecin 'intizamsız' ilerlemesini bekliyorum.
İngiltere ekonomisinin 2017 yılında resesyona girerek dünya ekonomisindeki dengeleri alt üst etmesi kuvvetle muhtemel. Bu doğrultuda poundun değer kaybı sürecine devam edeceğini öngörüyorum.
Petrol fiyatlarıyla ilgili düşünceniz?: OPEC ve OPEC dışı ülkelerin almış olduğu üretimi kısma kararıyla Brent petrolde 60 dolar bölgesine yaklaşıldı. Ancak Brent petrolün 60 dolar üzerinde kalıcılaşacağına pek ihtimal vermiyorum.
Peki ya Trump?: Trump'ın dediklerinin çoğunu yapamayacağı kanaatindeyim. Trump'ın ne NAFTA'yı yıkmasını ne 3 milyon göçmeni kovmasını ne de kurumlar vergisini yüzde 35'ten 15'e indirmesini bekliyorum. Özetle, ABD ekonomisinin bugünlerde sanıldığı kadar güçlü bir performans gösterebileceğini sanmıyorum.
Fed 3 kez daha faiz artırabilir mi?: Bir kez bile artıramayabilir. ABD ekonomisinin 2017'de ciddi anlamda teklemeye başlaması benim açımdan sürpriz olmayacaktır. Kaldı ki; küresel finansal piyasalarında beklediğim bozulma da FED'in faiz artırım sürecini sekteye uğratacaktır.
Euro-dolar?: FED'in 3 kez faiz artırımına gitmesi fiyatlanıyor. Bu beklentinin karşılanamayacağı görüldükçe euro-dolar paritesinde yukarı yönlü eğilim kuvvetlenecektir. Ancak paritedeki yükseliş Hollanda (Mart) ve Fransa'daki seçimlerden sonra yaşanabilir.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- 2017 beklentileri
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