Yol Durumu
Erkin Şahinöz ERKİN ŞAHİNÖZ
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi

2017’ye girerken ekonomi ve piyasalar

2017, hem dünya ekonomisi hem de finansal piyasalar açısından çok zor geçecek.
Bankalarında 300 milyar euro büyüklüğünde sorunlu kredi olan İtalya, siyasi kriz yaşıyor. İngiltere ile Avrupa Birliği'nin boşanma süreci resmen başlayacak. Avrupa Merkez Bankası'nın bankalara sağladığı paranın miktarı azalma sürecine girecek. 20 Ocak'ta iş başı yapacak olan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın izleyeceği iç ve dış politikalara yönelik belirsizlikler devam ediyor. Seçim kampanyası sırasında söylediklerinin (korumacı politikalara geri dönüş, Meksika-Kanada-ABD arasındaki serbest ticaret bölgesinin ortadan kaldırılması, kurumlar vergisinde güçlü indirim, 3 milyona yakın göçmenin sınır dışı edilmesi...) ne kadarını hayata geçirebileceği konusu gündemi yoracak.
2017'de seçimlere gidecek olan Almanya'da, Avrupa'daki borç krizinin ve birliğin yaşadığı sıkıntıların yönetiminde lider rol üstlenmiş olan Merkel'e halk desteği geriliyor. 2017'de Hollanda'da genel seçimler ve Fransa'da da 2 turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Fransa'nın içe kapanması ve korumacı politikalar izlemesi gerektiğini savunan Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağın yükselişi devam ediyor.
Hollanda'nın göçmen karşıtı lideri Geert Wilders, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararının ardından kendi ülkelerinin de referanduma gitmesi çağrısında bulunmuştu. Wilders'in AB karşıtı açıklamaları, popülaritesinin giderek artmasını sağlıyor.
Tüm bunlara ilave olarak son haftalarda gelişen ekonomileri FED korkusu sardı. Trump'ın kurumlar vergisini indirmesiyle ABD ekonomisindeki büyümenin çok kuvvetleneceği ve FED'in de faiz artırımlarını hızlandırarak frene basacağı öngörülüyor.
FED ile başlayayım. FED rüzgarı 2015'ten 2016'ya girerken de çok güçlüydü. FED üyeleri bu yıla 4 adet faiz artırımı sığdırmayı planlıyordu. Yılın son toplantısında bir faiz artırımını zar zor yapabildi. 2017'de en son FED'den korkulması gerektiğini söyleyebilirim.
Diğer riskler çok daha büyük ve gerçekleşme olasılıkları çok daha yüksek.
Dünya ekonomisindeki gelişmeler FED'in 2017 boyunca hiç faiz artırımı yapamamasına bile neden olabilir.
Gelişmiş ülke borsa endekslerinde 8 yıldır soluksuz devam eden yükseliş trendinin 2017'de tersine dönme ihtimali çok yüksek. Her açıdan zorlu bir yıla giriyoruz. Devam edeceğim.
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