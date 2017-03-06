Almanya kimin oyuncağı?

Çok önemli gördüğüm bu hususları dikkatinize sunuyorum.
1) Almanya'da İslam- Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden Hitlerizm yükseltmek istiyorlar.
2) Almanya'yı 2. Dünya Savaşı sendromuna sokmak istiyorlar. Dün bunu Yahudiler üzerinden yaptılar. Bugün de Müslümanlar üzerinden yapıyorlar.
3) Merkel, Clinton ekibinin oyuncağı oldu. Clinton'ı iktidara getirmek isteyen ama bunu başaramayanlar kimler ise Merkel'i de teslim almışlar. Merkel üzerinden süreci yönetiyorlar. Türkiye'ye "Clinton kaybetti ama seninle uğraşacak başka güçlerimiz de var. Ve de bunu yapacağız" diyorlar.
4) Küresel sermaye oligarşisi Almanya ile oynuyor. Küresel sermaye oligarşisinin anavatanı Almanya'dır. Küresel sermaye oligarşisi "Seni Lüksemburg'a çeviririz, bütün gücünü elinden alırız, paramparça olursun" diye tehdit ediyor. Almanya'daki menfaatlerini gözeten sağduyu bu tehdit karşısında güçsüz olduğu için boyun eğerek bu politikaya alet oluyor.
5) Almanya ve Avrupa'daki Türkleri Türkiye'den kopartmak için yoğun bir faaliyet var. Almanya'daki Türkleri baskı, tehdit ve hatta şiddet ile sindiriyorlar.
6) Ali'siz Alevilik din olsun istiyorlar.
Bu amaçla Alevi kökenli yurttaşlarımız üzerinde büyük oyunlar başka sinsi tahriklere çalıyorlar.
7) FETÖ mensupları hainler, eli kanlı katil sürüsü üzerinden bir Alman İslam dini icat etmek istiyor.
Metin Bey'in başka tespitleri de var. Ama konuyu dağıtmamak için burada kesiyorum. Bütün bu hususlar, Almanya'da Türk ve Müslüman düşmanlığını neredeyse bir devlet politikası haline getirdi.
Haçlı'lar ve Siyonist'ler ittifak halindeler.
Ülkemizin de içinde olduğu coğrafyaya Haçlı Seferi düzenlemişler. Geçmişteki Haçlılardan farkı ordularıyla değil, terör örgütleriyle ve teröristlerle saldırıyorlar.
Bir terör örgütü buluyorlar yoksa eğer kuruyorlar ve salıyorlar diz çöktürtmek istedikleri ülkelerin üzerine.
Masal, vesvese, paranoya, yalan değil bu tespitler.
Almanya Haçlı- Siyonist ittifakının bir üyesidir. İşte bu yüzden o terör örgütlerini ve terörist mensuplarını koruyorlar, kolluyorlar, koyunlarına alıp saklıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlıklarını da kameraların önünde dost görünüp bu örgütler ile yapıyorlar...