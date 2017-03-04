Almanya resmen hayır cephesinde

Alman Devleti de resmen Faşist.
Bu gerçeğin dışında, bir başka devletler hukuku ve diplomasi kepazeliği daha yaptılar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç işlerine karıştılar. Ülkemizdeki referandumda açıkça taraf oldular. HAYIR kampanyasına katıldılar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oradaki kardeşlerimizle buluşacak ve EVET konuşması yapacaktı. Almanya Devleti, önceden bütün izinler alınmış olmasına rağmen bu toplantıya izin vermeyerek EVET toplantısına engel oldu. Ve dolaylı gibi gözükse de aslında doğrudan HAYIR kampanyasına destek verdi. Artık HAYIR'cı cephesine Alman Devleti'ni de katabiliriz.
FETÖ, PKK, DHKP/C teröristlerini de koynuna aldığını da hatırladığımızda hepsi doğal olarak bir ve beraber...
HAYIR oyu KANDİL'e gider dedi.
Yukarıda anlattığımız Almanya'nın tavrı ile koynuna aldığı teröristleri de düşündüğümüzde düşmanlarımızın nerede ve kiminle oldukları, kimleri neden destekledikleri çok daha güzel anlaşılmıyor mu?
Zaten bir başka büyük derdimiz de şu: Kameraların önünde dost ve müttefik görünüyorlar ama kameraların arkasında gerçek bir düşman gibi davranıyorlar. Hem Almanya hem de Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler, içlerindeki Haçlı ruhunu fışkırtıyorlar.
İşte bunlardan bazıları:
"918 yıl önce Kudüs'ün işgaliyle krallık kurup oluk oluk Müslüman kanı dökenlerin mirasçıları bu kanlı komplonun içindedir." "Bu karanlık şebekenin görünür elebaşısı Pensilvanyalı imam kisveli imansız, hoca kılıklı Haçlı artığıdır!"
Referandum Sohbetleri... Bu bir canlı yayın olacak. Fakat televizyon ya da radyodan değil, Facebook'tan gerçekleşecek. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Facebook sayfasında saat 22:00'de başlayacak bu çok özel yayında; keyifli ve özel sürprizler de olacak. Konuklarım Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ve Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Taha Ayhan. Sadece keyifli bir sohbet yok. Mehter aşıklarına Mehteran ile birbirinden güzel MEHTER MARŞLARI da dinleteceğiz...