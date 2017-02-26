Konusu: 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti.
Etkisinin bin yıl süreceği iddia edilen bir darbenin yıldönümünün yaklaşması nedeniyle yola çıkılmış. 'Enpolitik. com' internet haber sitesi ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa şubesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Aynı zamanda Türk Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk ÖZDAĞ, Manisa Valisi Mustafa Hakan GÜVENÇER, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ oturumlardan evvel konuşacaklar. Ardından oturumlara geçilecek.
İlk oturumda moderatör Serdar ARSEVEN olacak.
Konuşmacılar: Hasan Celal GÜZEL, AK Parti Çorum Milletvekili Salim USLU, Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN, Prof. Dr.Sevgi KURTULMUŞ...
İkinci oturumda moderatör bu fakir.
Konuşmacılar ise: Mehmet DOĞAN, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin USTA, gazeteci Ekrem KIZILTAŞ ve Kerime YILDIZ.
Ayrıca Ahmet YENİLMEZ de sanatıyla panele ayrı bir anlam katacak.
Selçuk ÖZDAĞ...
Selçuk ÖZDAĞ Darbeleri Araştırma Komisyonu'ndaki özverili ve samimi çalışmalarıyla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip.
Bu eli kanlı katil katil sürüsü FETÖ mensuplarıyla mücadelede gözü pek bir savaşçı gibiydi.
Kendisi aslında hem 28 Şubat hem de 15 Temmuz mağdur ve muhatabı.
Eğriler karşısında dik duran bir doğru...
Darbe severlerin korkulu rüyası diyorum ben kendisine....
Şimdi seçim bölgesi ve memleketi Manisa'da hemşehrilerine hepsi birbirinden kıymetli insanlarla bir ufuk turu sunuyor.
Beyaz siyaha yakışır. Mavi en çok gökyüzüne... Martılar denizin üstüne yakışır. Kırmızı en çok güle yakışır, gül ise aşık olan bülbüle...
At yiğide yakışır, yoldan yola dağdan dağa dolaşır. Kin kötüye yakışır, yalan ise o kahrolası namerde...
Şiir güzel okuyana yakışır, türkü güzel sese, nağme ise yapabilene...
Söz alime yakışır, laf adama, vaat sözünde durana... Şeref ise en çok insana yakışır.
Ardından bir Manisa kebabı ve de Ayn-ı Ali'de közde Türk kahvesiyle sultan çayı içtiniz mi sultan gibi olursunuz İnşallah.