Erzurum ‘Evet’ için ayakta
Erzurum Aziziye Belediyesi'nin TÜGVA ile birlikte düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye" Paneli'nde referanduma sunulan Anayasa değişikliklerini ve 'Hayırcı' cephenin birtakım iddialarını açıklığa kavuşturmaya çalıştık.
Moderatörlüğünü değerli kardeşim ve dostum Tarkan Zengin'in yaptığı panelde Gazeteci-Yazar Fadime Özkan ve Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte Dadaşların karşısına çıktık. Salon hınca hınç doluydu. Genç-yaşlı, kadınerkek önemli bir kitle vardı karşımızda.
Önemli sayıda bürokrat ve siyasetçinin yanı sıra Ak Parti İl Başkanı, Aziziye İlçe Başkanı, Gençlik ve Kadın Kolları, TÜGVA Temsilcisi, TÜGVA'lı gençler, muhtarlar ve diğer siyasi partilerden insanlar vardı.
HALKIN İYİ BİR ÖĞRETMEN OLDUĞUNU GÖRDÜM
Bir kere daha gördüm ki Anadolu insanı, farklı partiler olsa da Erdoğan'a olan desteğini sürdürüyor. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmaya gitmiştik.
Oysa Anadolu irfanıyla bize çok şey öğretti. İrfan ayrı, diploma ayrı şey... 15 Temmuz ruhunun birleştirici etkisinin hala sürdüğünü gözlemledim. İnsanların 'Evet' demesi için birçok nedeni var. Geçmişte çektiği sıkıntılar insanların belleklerinde hala tazeliğini koruyor. Hastane kuyrukları, uzun zaman kapanan yollar, öğretmensiz okullar, yoksulluk ve yoksunluk gibi sorunlar son yıllarda önemli ölçüde çözüldü. Bu ve benzeri birçok nedenle 'Evet' demeyi sabırsızlıkla bekleyen bir kitle olduğunu gördüm.
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI ORHAN
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye'nin ve AK Parti'nin en genç belediye başkanı. Önemli hizmetlerinin yanı sıra eğitim, panel ve konferans gibi kültürel çalışmalara büyük önem veriyor.
Şunu biliyorum ki bir belediye başkanının vizyonu şehrin kaderini değiştirebilir.
Bu nedenle iki gün içinde başkanın hem yaptığı çalışmaları hem de yürüyen projelerini yerinde görme imkanı buldum.
Kentsel dönüşümde önemli hizmetleri olan belediyenin özellikle Ilıca'da yapımı süren 340 konut, 114 işyerinin inşaatları tamamlanma aşamasında. Çok sayıda park yapılmış ve var olan parklar revize edilmiş.
Daha da önemlisi "Önceliğiniz, önceliğimizdir" anketleri ile gerek köylerde, gerekse ilçe merkezinde yapılan istişare toplantılarıyla hizmet rotası halkla birlikte belirleniyor. 69'u mahalle statüsünde köy olmak üzere, 72 mahalle, 1702 kilometrekare alana sahip ilçede 57 bin nüfusa hizmet veriyorlar. Allah yardımcıları olsun.
GÜNDÜZ KAYAK GECE TERMAL HAVUZ
Palandöken ülkemizin ve belki de dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri. Kimileri dünyanın üçüncü pisti olduğunu söylüyor. 3200 rakımlı Ejder Tepesi ve kar kalitesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Aziziye Belediyesi'nin ILICA'da yer alan termal tesisleri ve oteli ise yeni haliyle çok güzel olmuş. Aslında yerli ve yabancı turistleri gündüz kayak, gece termal tesislerden yararlandıracak bir hizmet konsepti oluşturulması çok ilgi çeker. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve ekibine teşekkür ediyorum.
Çalışmalarında başarılar diliyorum.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Diktatörlüğün kralı Almanya 18 Şubat 2017, Cumartesi Almanya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamlara yaptıkları iğrençtir. İnsanlık dışıdır. Hukuk ve adaleti...
- Devletlerin terör örgütü var 17 Şubat 2017, Cuma Yeryüzünde savaşlar uzun zamandır terör örgütleriyle yapılıyor. Bir terör örgütü buluyorlar yoksa eğer kuruyorlar....
- Film fırıldak 13 Şubat 2017, Pazartesi AYDIN DOĞAN MEDYA HOLDİNG gururla sunar... Algı... Çarpıtma... Yamultma... Yalan... İftira... Hepsi bu hikayede... MUHALİFLER...
- Şehit ol ama vekil olma! 12 Şubat 2017, Pazar Genci askere alıyorsun. 'Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, mukaddesat için savaşacaksın' diyorsun. Ama...
- Bu fakir der ki... 10 Şubat 2017, Cuma Millet ve memleket için dertlenenler... Olanları bilmek ve anlamak isteyenler... Olan biten ile ilgili konuşmak...