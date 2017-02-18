Diktatörlüğün kralı Almanya
Hukuk ve adaleti çiğneyip üstünde tepinmişlerdir.
Devlet terbiyesine, tarihi ilişkilerimize ve diplomasinin bütün kurallarına da ihanet etmişlerdir. Diktatörlüğün kralı, Almanya olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldılar. Ve bunu bilerek, isteyerek, planlayarak yaptılar. Oradaki imamları casuslukla suçladılar.
Haklarında takibat yaptılar.
Biz aynı işlemleri ülkemizde yaşayan bir Hıristiyan din adamı için yapsaydık neler olurdu hayal edebiliyor musunuz? Bir rahibin evine casustur diye gitseydi polisler ve karakola çekseydik adamı...
Dünya ayağa kalkmıştı. Yabancı kanallar saatlerdir canlı yayın yapıyorlardı. Bütün uluslararası örgütler soluğu Türkiye'de almışlardı. Malum batı medyası ülkemiz, devletimiz ve devlet adamlarımıza ağızlarına geleni söylüyorlardı.
Üstelik bunu gerçek casusların ve hainlerin, FETÖ'nün ihbar ve yönlendirmeleriyle yapıyorlar. Almanya FETÖ'yü, bu alçakları, hainleri koynuna almış sevişiyor. Ne ilginç değil mi?
Hakikaten casusların lafıyla masumlar casus diye suçlanıyor.
ALMANYA DÜŞMANLARIMIZI KOYNUNA ALMIŞ SEVİŞİYOR
Almanya, Türkiye düşmanlarının odağı oldu. Fetullah Gülen adlı hain ve arkadaşları, eli kanlı katil sürüsünün elebaşları orada. PKK ve PKK seviciler orada. Hatta Almanya ikinci Kandil olmuş. DHKP/C orada. Açıkça faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Almanya hakkında sizlere ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Almanya diye bağımsız bir devlet yok. Birkaç tane Almanya var. Bu devlet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından işgal edilmiş ve her yerinden ABD'ye bağlı... Yahudilerin ve İsrail'in de etkili olduğu bir Almanya var.
Şu anda Türk ve Müslüman düşmanlığı, Recep Tayyip ERDOĞAN düşmanlığı Almanya'nın resmi devlet politikası olmuş. Tabii Türkleri ve Müslümanları seven Almanları bu cümlenin dışında tutuyorum.
FETÖ MENSUPLARI BU MİLLETİN ÇOCUKLARI OLABİLİR Mİ?
Fetullah GÜLEN ve arkadaşları, bu eli kanlı katil sürüsü bu milleti ve devleti teslim alıp Haçlılara ve Siyonistlere teslim edeceklerdi.
Bu alçaklar, hainler 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızı ailesiyle birlikte ele geçirip öldürmek istediler. Namuslarına emanet ettiğimiz silahlarla TBMM'yi bombaladılar. Aziz ve asil milletimizi şehit ettiler. Kendi milletine tank, helikopter, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler...
Şimdi soruyorum size bütün bunları yapan bu alçaklar, hainler eli kanlı katiller, bu milletin çocukları olabilir mi????
Elbette hayır...
Peki o halde bu hainler, Fetullah GÜLEN ve arkadaşları KİMİN ÇOCUKLARI???!!!!
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