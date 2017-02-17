Devletlerin terör örgütü var
Bir terör örgütü buluyorlar yoksa eğer kuruyorlar. Para veriyorlar, silah veriyorlar, mühimmat veriyorlar, akıl veriyorlar.
Salıyorlar diz çöktürtmek istedikleri ülkelerin üzerine. Dolayısıyla teröristlerin arkasında devletler var. Hatta her devletin bir terör örgütü var. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Artık devletlerin orduları değil terör örgütleri var. Resmen Batı dediğimiz topluluğun dünyadaki bütün terör örgütlerinin içinde eli, kolu, parmağı var. Ve bunlar da hep İslam ülkelerini kana buluyorlar. Haçlı-Siyonist ittifakı Müslümanlarla haçlı savaşı yapıyor. Hatta bazı uzmanlara göre adı konulmamış bir dünya savaşı başlatılmak üzere.
Tek fark bu savaş ordularla değil terör örgütleriyle yapılıyor. Hepsinin de ortak bir düşmanı var. Bağımsız, Müslüman, güçlenen Türkiye Cumhuriyeti... Masal, vesvese, dedikodu değil bu..
SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR?
Güzel kardeşim, Ortadoğu'nun haritasını değiştirmek istiyorlar. Mevcut haritayı da zaten onlar çizmişlerdi.
Ortadoğu'da minik minik adeta şehir devletleri kurmak istiyorlar. Irak'ta bunu zaten yaptılar. Artık 3 ayrı Irak var. Suriye haritadan silindi. Kaç ayrı Suriye olacak göreceğiz. Bölgenin diğer devletlerini de bölmek parçalamak istiyorlar. Türkiyemiz de hedefte. Bizi de bölmek parçalamak istiyorlar. Hatta olduğu gibi yutmak istiyorlar.
Daha evvel de burada sizinle paylaştım.
Türkiye'nin güneyinde Marksist-Leninist, dinsiz imansız, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek Kürt görünümlü bir PKK devleti kurmak istiyorlar. Terör örgütüne devlet kurup güneyimize komşu yapmak istiyorlar. Nihai hedef BÜYÜK İSRAİL...
DEAŞ da Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetindedir. Bakmayın İslam'a ve Müslümanlar'a hizmet iddialarına... DEAŞ mensupları sapkındırlar, sapıktırlar... İslam ve Müslüman düşmanlarının emrindedirler.
Batı nereyi karıştırmak isterse bu sapkınlar ve sapıklar orada ortaya çıkıveriyorlar.
İşte şimdi bu kiralık katillerin efendileri DEAŞ'a Türkiye'yi hedef gösterdi. Aslında hiç hedeften inmemiştik. Bu sapkınlarla mücadele etmek onların inine girmek ve oradan onları söküp atmakla mümkün.
Bütün bu sinsi ve iğrenç tuzakları, oyunları bozmak ve boşa çıkartmak için Suriye'deyiz. Yani vatan için, devlet için, millet için, mukaddesat için, bayrak için Suriye'deyiz...
Ayrıca Ortadoğu'da her ırktan, dinden , dilden ve kültürden insanlar bizlerden ecdadımızın mirasını umuyor ve bekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti, oralardaki neredeyse herkes için Osmanlı ve büyük mirası anlamına geliyor. İçimizden bazıları onların bu algılarından nefret de etseler bu bir gerçek ve tam da böyle. Peki nedir ecdadın mirası? Barış, özgürlük, güvenlik, huzur, mutluluk.
Yani biz onlarla ilgilenmesek de onlar bizimle ilgileniyor...
BUGÜN ERZURUM'DAYIM...
Referandumda EVET diyeceğimi daha ilk yazımda sizlere ilan etmiştim. Sadece EVET oyu kullanmakla kalmayacağım kampanyaya da katılacağım diye ekranlardan duyurmuştum.
İşte bu cümleden olmak üzere bugün Erzurum'da olacağız inşallah. Erzurum merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından düzenlenen CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE YENİ TÜRKİYE konulu toplantıda konuşmacıyım.
Moderatör Tarkan Zengin, Prof. Dr.
Mazhar Bağlı, gazeteci Fadime Özkan diğer konuşmacılar.
MİLLET AŞMIŞ
Sevgili dostlar, bu toplantılar muhteşem bir katılımla gerçekleşiyor. Kadın erkek, yaşlı genç, çoluk cocuk ailecek geliyorlar.
Yüzlerce kişi katılıyor. Müthiş bir heves, tutkulu bir anlama ve bilme çabası var.
Sadece memleketimizi değil, bütün dünyayı anlamaya analiz etmeye çalışıyorlar. Öyle insanlar ve yorumları ile karşılaşıyorsunuz ki! Erzurum izlenimlerimi hafta sonu anlatırım inşallah.
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