Algı... Çarpıtma... Yamultma... Yalan... İftira...
Hepsi bu hikayede...
MUHALİFLER ATILIYOR...
Filmin adı bu sevgili dostlar...
İktidar aleyhinde kanaat belirttiği için işten atıldı desinler diye film fırıldak çeviriyorlar...
Ama korku filmi mi komedi filmi mi işte o belli değil!!
Kanal D'den İrfan DEĞİRMENCİ'yi kamuoyunda tartışılan bir konuda açıkça tarafını belli ettiği için kovmuşlar...
Gerekçeye bakar mısınız?
Adamlar milletin zekası ile alay etmiyorlar, doğrudan milletin zekasına küfür ediyorlar.
Adam patron... İstediği ile çalışır, istemediği ile çalışmaz... Açıklama yapmak zorunda da değil. Ama resmen yalan söylüyorlar. Neden mi?
Güzel kardeşim, Ahmet HAKAN her konuda üstelik bir gazetede, düzenli olarak açıkça tarafını belli etmiyor mu?
Aklına geleni yazıyor. Taraf olmayı bırak taraf belirliyor. Eylemlere katılıyor, eylem düzenliyor. Ona aynı kanalda ANA HABER yaptırtıyorsun. Ve sunduruyorsun.
Yani şimdi Ahmet HAKAN da mı aynı yayın ilkesini ihlal ediyor? Aynı gerekçe ile iş akdi fesih mi edilecek?!!
İsmail SAYMAZ'ı ve sosyal medya paylaşımlarını ise anmak ve üzerinde konuşmak bile istemiyorum! Bu konuda Aydın DOĞAN Medya Holding hiç rahatsız olmamış demek ki!
Ya hu Aydın DOĞAN, azıcık kalıbının adamı ol... Biraz ciddi ol... Bak herkes seni tanıyor, biliyor... Kaç yaşına geldin.
Hepimizin büyüğüsün... Minareyi çaldın bari kılıfını uydur...
Neden Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kadar nefret ediyorlar??
Aslında Erdoğan'dan değil onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar.
Dindar bir Müslüman olmasından, eşi Emine Erdoğan ve çocuklarının da aynı dindar Müslüman hassasiyetlere sahip olmasından nefret ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetirken dindar Müslüman bakış açısı sergilemesine çıldırıyorlar. Cumhurbaşkanı olarak inandığı gibi yaşamaya ve davranmaya çalışması onları kudurtuyor.
Yoksa Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de söylediği gibi ölümlü bir fani... ALLAH ona da ailesine de sağlıklı ve uzun ömürler versin.
Dava o değil, onun temsil ettiği değerler...
Ortadoğu ve Araplarla ilgilenmemiz de malum çevreleri kahrediyor. Onlar eskiden olduğu gibi 'Araplar bizi arkadan vurdu' İngiliz yalanını ortaya koyup, Araplarla nefret odaklı bir 'Olmasa da' olur ilişkisi sürsün istiyorlardı.
Biz böylece uzak duralım. Petrol, doğalgaz ve diğer zenginlikler Batı'ya akıversin.
Kabaca çark böyle işliyordu. Bu işleyişi de Recep Tayyip Erdoğan bozdu.
İstanbul'un her yerinde Araplar var.
Alışveriş yapıyorlar, geziyorlar, çılgın gibi de para harcıyorlar. Ekonomimizi de hedefleyen iğrenç terör saldırıları olmasaydı daha da fazla Arap turist olabilirdi. Ama onlar bu durumdan da mutlu değiller. Bu sefer de Arapların insani özelliklerinden rahatsızlar.
Araplarla daha çok işbirliği, ortaklık, alışveriş yapmak zorundayız. Çünkü bunu şimdiye kadar Batı yaptı. Bizi de algılarımızı yalanlarla yönlendirip tarihi, kültürel ve İslami bağlarımız bulunan bu insanlardan uzak tuttu.
Haa bu arada onlardan nefret edelim diye 'Araplar bizi arkadan vurdu' diyorlardı ya!!
Bizi doğrudan ve önümüzden kim vurdu? İngiltere, Fransa, İtalya ve diğerleri...
Araplar bizi arkadan vurdular deyip onlardan uzaklaşırken; bizi doğrudan işgal eden, topraklarımızı paylaşan, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı yağmalayanlarla Avrupa Birliği çatısı altında müttefik olmaya çalışıyoruz yıllardır...
İyi mi???