Şehit ol ama vekil olma!
Ama 'Milletvekili olamazsın evladım, daha çok toysun' diyorsun. Ya da bunlar daha çocuk ya hu! Nasıl olur?
Olmaz böyle şey!!??
Yani ŞEHİT OL fakat MİLLETVEKİLİ OLMA...
Güzel kardeşim, bu milletin yarısı 35 yaş altında.
TBMM'de gençlerin yer almasını yasal olarak mümkün kılmak neden kötü olsun ki?
Çılgın gibi karşı olunacak nesi var bu düzenlemenin?
Sanki siyasi partiler hemen bütün adaylarını 18 yaşındaki gençlerden oluşturacak ve TBMM Genel Kurulu çocuk bahçesine dönecek...
Efendim bunlar daha askerliklerini bile yapmamışlar gerekçesiyle karşı çıkanlara samimi bir şekilde Cumhurbaşkanı, "Askerlik yerine milletvekilliği yapmış olurlar. Bu da vatan hizmeti" dedi ya...
Hemen, AK Partili elitlerin çocuklarını askerlikten kurtaracaklar iftirasını attılar.
Bu askerlik işi çok müşterisi olan bir mevzu... Oradan daldılar gerçekleri yamultmaya ve yalan dolana.
Allah aşkına, elini vicdanına koy da öyle cevap ver.
Herhangi bir siyasi partide kaç tane 18 yaşında milletvekili adayı, seçilecek yerden aday gösterilir de seçilebilir?
Bu yolla bir seçim döneminde kaç kişi askerlikten kurtulabilir? Millet EVET derse ve bu değişiklik gerçekleşirse sen 18 yaşında bir genç aday göstermeyecek misin? O vakit de sen elit çocuğunu askerlikten kaçırmış mı olacaksın?
Kim ne derse desin bu değişiklik gençleri müthiş heyecanlandırdı. Hiç değilse yasal olarak mümkün olacak Erkan Abi diyorlar...
FIRAT KALKANI HAREKATI NİYE YAPILIYOR?
Daha evvel ekranlarda defalarca söyledim. Şimdi de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Türkiye'nin güneyinde Marksist- Leninist, dinsiz imansız, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek Kürt görünümlü bir PKK devleti kurmak istiyorlar.
Ortadoğu'da haritaları değiştirmek istiyorlar. Mevcut haritayı da zaten onlar yapmışlardı.
Şimdi yine değiştirmek istiyorlar.
Var olan devletleri yıkmak, bölmek, parçalamak küçük küçük adeta şehir devletleri kurmak istiyorlar. Zaten Irak 3'e bölündü. Suriye haritadan silindi.
Suriye kimin belli değil. Türkiye de hedeflerinde. Bizi de bölmek parçalamak hatta olduğu gibi yutmak istiyorlar. Nihai hedef BÜYÜK İSRAİL...
İşte Türkiye Cumhuriyeti, bu büyük ve sinsi oyunu bozmak için oralarda.
Evlatlarımız, bizi de hedefe koyanlara karşı savaşıyor. Şehit oluyor. Gazi oluyor.
ALLAH'ım şehitlerimize rahmetinle ve merhametinle muamele eyle... Mekanlarını cennette ali eyle. Ailelerinin üzerlerine sabır yağdır. Düşmanlarımızın tuzaklarını boşa çıkart, kendi başlarına çal. Devletimizi ve milletimizi düşmanlarımıza karşı her daim muzaffer eyle. Amin...
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