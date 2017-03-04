Bukalemun
İnanın kolay değildi... BATILI ne kadar güç varsa attığı ilk adım topraklarımızdaydı...
Ezilen bizdik. Tam kafamızı kaldırıyorduk ki yine geliyorlardı.
Kendimizi toplamamıza fırsat vermiyorlardı. Sonra içeriden de GELEBİLMELERİ İÇİN YERLİ GÖRÜNÜMLÜ YABANCI KADROLARI ileri sürdüler.
Bunun tarihi de uzundur.
Yeni değildir...
Bu denklemde bu ülke yoluna devam etmeye çalışırken İHANETLER hiç bitmedi...
Belki ileride uzun zamandır yazamadığım çok ismi gerçek yüzüyle yazarım.
Ama şimdi yeri ve zamanı değil. Bu ülkede doğru insanların yanında görünen, fotoğraf veren, destekliyormuş gibi yapıp YABANCILARLA yan yana olan çok ama çok insan vardır.
Devletin içinde, patronlar liginde, istihbaratta, Emniyet'te, Ordu'da, bürokraside, siyasette, Hariciye'de, Maliye'de, belediyede her yerde yani...
Tabii eli kalem tutan insanların bildiklerinin çoğunu yazamaması acı verir.
Taşınması ağır bir yüktür. Ama bununla gitmesini becermeniz gerekmektedir.
Biz de öyle yapmaya çabalıyoruz! Son dönemde Türkiye'nin haklı olarak en büyük sorunu FETÖ!
Ama ben olaylara hiçbir zaman FETÖ ve üye olan insanlar penceresinden bakmadım. Bakmam! Kuran, akıl veren, yöneten ve verilen misyon açısından yaklaştım. Olayın büyüklüğünü gördüm.
KÜRESEL BİR OPERASYONDA TÜRK ÇOCUKLARININ KULLANILDIĞINI FARK ETTİM...
Bu yapı Ankara'da hükümetler kurulamazken ORTA ASYA'da, AFRİKA'da at koşturuyordu!
Mümkün değildi. Türk görünümlü yapının Türkiye'nin başkenti 50 CENT için çırpınırken bunları yapabilmesi akla sığmıyordu. Ki yapan bunlar değildi. Arkadaki güç büyüktü...
Bizim çocuklarımız üzerinden SİVİL, GÖNÜLLÜ ORDU KURULUYOR VE DÜNYAYA YAYILIYORDU. Anlamadık.
İşimize de gelmedi...
Koca koca PAŞALARI dinledik!
Biri "Bize bunlarla ilgili hiç bilgi gelmedi!" diyor, diğeri de "Gerekli olan her yere gerekli bilgiler yollandı" diye cevap veriyordu!
AMA 21 EYLÜL 2011 TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ASKERİN PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİ, GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜĞÜ SAKLANIYORDU!
Kimse de bakmıyordu zaten! Herkes gittiği için askerler de oradaydı!
Anlamıyordum ama durum ortadaydı!
ÖNEMLİ BİR ASKER ORAYA gidiyor, 12 saat kalıyor ama bizlerin haberi olmuyordu!
Allah'tan AMERİKALI DOSTUM VAR DA O DESTEK VERİYOR. Yoksa nereden öğreneceğiz bunları!
Bir de FOTOĞRAFLAR çıkarsa yarın ne yaparız! Kimse neden bunları düşünmüyor bilmiyorum...
Bu kadar mı?
Değil elbette!
Yakın zamanda yine çok önemli iki devlet görevlisi, çok az kişinin bildiği CIA'NIN GÜVENLİ OFİSLERİNE GİTTİ. Amerika'da... Langley'e değil!
Orada çok özel toplantılar yapılıyor. 15 Temmuz'dan önce...
İsimleri söyleyecek değilim. Ama iki kişi oralarda artık kimlerle ne görüştülerse görüştüler. Ancak toplantının ritmi RESMİ BİR HAVA olmadığını ortaya koyuyor...
Sık sık belirttiğim gibi isimlere giremiyorum!
Yoksa ne adamlar var, hepsi de şu an kaçak olan ve Pensilvanya için uzun zamandır çalışan isimlerle TEMASTA!
Aralarında "YOK ARTIK!" diyeceğiniz çok kişi var.
Ben şaşırmıyorum. Çünkü operasyonu çocuk yaşlarda gördüm. Böyle olması da doğal! Tek başına yürümesini bilemeyenler, kendilerine her zaman GÜVEN ve GÜÇ verecek YAPILARA sığınırlar. Sığınanların da kafası pek çalışmaz! Kendilerini çok akıllı sansalar da BİR İMAMIN, HAYATINDA BİLANÇO NEDİR BİLMEYEN BİRİNİN MİLYARLARCA DOLARI YÖNETEMEYECEĞİNİ ANLAMASI GEREKİR . Bilmezler. Sonunda kaybederler.
Operasyonun süresi geçtiğinde gidenler bunlar olur! Olmakta da...
Şimdi CIA da Türkiye'de kullandığı bazı isimleri tasfiye edecek...
Böyle olur!
Kullanılan atılır!
Mesela günün birinde GEORGETOWN'da yürüyen ve emir bekleyen bizim görevlilerin buluşmaları, görüşmeleri, konuşmaları ortaya çıkar mı?
Kimin kime referans olduğu anlaşılır mı?
Sanmam!
Peki...
Miami üzerinden Pensilvanya'ya çok özel görev için gönderilen iki önemli kişi tam yol alacakken önlerine çıkan ve kendilerine benzeyenler tarafından nasıl durduruldu?
Kimden emir alıp durdurdular?
Nasıl etkisiz hale getirildiler?
BİLMİYORUZ...
Büyük yalanları büyük doğru şekline getirmek için kurulan MEDYA ordusunu arkadan kim yönetti?
Hedef neydi?
Servisleri kim yapıyordu?
BİLMİYORUZ...
Ama bildiğim bir şey var! Bu ülkede çok kişi bukalemun gibi...
İklime göre renk değiştiriyor.
Hala orijinal rengiyle gezmeyen çok isim var... Cinsel tercihleri farklı isimlerden CIA'ya çalışan ve FETÖ ile yürüyen patronları kim koordine ediyordu! İhaleler, para transferleri, yapılan işlemler... Bunları pek takip etmiyorduk.
Asıl gücün para olduğunu gözden kaçırıyorduk. LONDRA'daki toplantılara kim gidiyor, kimler orada ne konuşuyordu?
Hele hele 15 Temmuz öncesi yoğun trafiği sanırım hiç bilmiyorduk!
FETÖ ile mücadele edilmelidir. Devleti kim ele geçirmek istiyorsa buna kesinlikle izin verilmemelidir.
Buna kimsenin diyecek sözü yok.
Olmamalı da...
Ama operasyonların da ADALET TERAZİSİNDEN çıkmaması şart...
Bir-iki bin lira alan polis memurunu, muhtarı, başçavuşu, öğretmeni, subayı alırken sahte hesap da olsa "4 lirası BANK ASYA'da bulundu" diye memurları toplarken aynı sisteme para akıtıp ayakta tutanları kayırmamalıyız!
ADALETİ asla ve kat'a terk etmemeliyiz...
Böyle mücadeleler ya tümden yapılır ya eksik kalır...
Çünkü iddia ediyorum karşımızdaki YABANCILARIN TAM OLARAK KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ. OYUN ALANLARINI DA...
Amerika'daki güçlü LOBİLER bizden isimlerle DOLAR ile karşımızda...
Bu toprakların kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar.
Savaşın tamamen şekil değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz...
Ayakta sadece akıllı ve birlik olanlar kalır...
Uyanık olalım.
Yere sağlam basalım... Belki farkında değiliz ama ateş çemberinin tam ortasındayız... Kocaman meselelerle boğuşuyoruz... Gittikçe büyüyecek sorunlarla sadece bir ve bütün olarak baş edebiliriz... İşe yakınlarımızdakini fark etmekle başlayalım...
BENCE...
NOT 1: Yabancılar yani dış istihbarat örgütleri BİZDEN BİRİLERİNİ buluyor ve inandığı davalardan çeviriyorlar.
Bunlar da hemen "TAMAM!" diyor...
İçimizde ülkeye inanmayanlar var. Bunlar olduğu sürece çok ama çok daha dikkatli olmalıyız...
NOT 2: Pensilvanya Türkiye'yi ele geçirip CIA DEVLETİ yapmak üzere kurgulanan oyunun merkez üssüdür...
Fakat Gülen neden Pensilvanya'da oturuyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz!
Çünkü Henri Barkey ile Graham Fuller az ötedeki iki villada yaşıyor da ondan!
Bir de bu iki isim 15 TEMMUZ'da İSTANBUL'UN HEMEN DIŞINDA BİR YERLERDEYDİ! Kimlerle oturup kalktılar, bir bakılsa hiç fena olmaz...
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