Sezaryen!
Kırmızı çizgilerden söz edilirdi.
PKK terörü gelip canımız yakıyor, eski ANKARA çıkıp "Amerika çifte standart içinde... Bu, müttefik bir ülkeye yakışmıyor" diyordu...
35-40 yıldır Amerika'yı eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz ama adamların dediği bir bir oluyor. GARİP!
Hatta PKK 'nın elebaşını alıp KENYA'dan bize teslim ettiler.
Anlamadık. İçine girip çözümlemedik.
ÖLDÜRÜLMEME kaydıyla veriliyordu.
Anımsayın... Canımızın çok yandığı, çok şehit verdiğimiz baskınlarda söylenmese de CIA parmağı vardı. Israrla bizim yaptığımız operasyonlara karşı çıkıyorlar, "PKK 'yı öldürerek bitiremezsiniz. Oturun konuşun" diyorlardı.
Eşref Bitlis Paşa, Saddam'la oturup konuşmuş, "Biz yukarıdan, siz de aşağıdan gelin, PKK işi bitsin" önerisi getirdi. Ama Eşref Paşa'nın uçağı düştü!
Uğur Mumcu, PKK ile ilgili DOSYAYI ele aldı, bombalarla öldürüldü. Böyle çok şey yaşadık...
Talabani ile Barzani'ye önce uyarı yolladık, sonra silah verdik, ardından PASAPORTLA işi çözdük! Ya da biz öyle zannettik. Barzani'nin PKK ile savaşmasını isterken bir de baktık ki DEVLET ortaya çıktı! PKK ile neden mücadele ediyorduk?
"SİYASİ SONUÇ DOĞURMASIN" diye... PKK yapmadı ama Barzani yaptı!
Ve Barzani'nin attığı adımlar istesek de istemesek de Türkiye'nin Güneydoğusu'nu etkiliyordu...
Eski Ankara her şeye TERÖR gözlüğünden bakıyordu! PKK 'yı bitirirsek her şeyi çözeceğimize inanan çoktu! Ama gerçek bu değildi. PKK 'yı ya da şimdilerde YPG'yi besleyen ve siyasi rota sunan bir AKIL vardı. Bu Amerika'ydı.
CIA ta başından beri PKK 'nın KÜRT YAPILARI İÇİNDE ERİMESİNİ istedi. YPG, PKK 'nın kuzenidir. Doğru! Ama ABD bunu desteklemeye sonuna kadar kararlı...
Zaten verdiği silahları da mühimmatı da gizlemiyor. Açık açık bunu yapmaya devam ediyor. Trump'ın gelmesi ya da Obama'nın gitmesi BÖLGE politikalarında zerre kadar değişiklik meydana getirmez...
Asla ve kat'a da getirmeyecekti. Çünkü biz TERÖR gözlüğünü kullanırken onlar SİYASİ DİZAYN peşindeydi.
Biz her olayda DOST, DÜŞMAN, AHLAKSIZ, KARŞIT, HAİN, SATILMIŞ, HİLEKAR gibi ANALİTİK olmayan çözümlemelerle gidiyorduk. Yakaladığımız birine HAİN damgasını vurmaya bayılıyorduk ama İSTANBUL'da bunlar KORO halinde dolaşıyordu! İnanmayan pahalı lokantalardaki sohbetlere bir baksın!
Yaptığımız şey bizi sonuca götürmüyordu.
PKK ya da YPG elbise değiştirerek yoluna devam ediyordu. Ettiriliyordu. Bunu engellemek hiç kolay değildi. Çünkü çok kişi bu oyunu kuranların ne istediğine bakmıyordu!
Çok pahalı bir operasyon olmasına rağmen ABD ORDUSU IRAK'A iki kez müdahale etti. Amaçları KÜRTLER 'i alıp yukarıda bir yerde korumaktı... Ama Kürtler dahil herkes bilirdi ki Kürtler sadece Türkler'in yanında güvendeydi! Yüzyıllardır böyle... Yeni değil... PKK da YPG de SİYASİ SONUÇLAR için dünyaya getirilmiştir...
İŞTE BU SONUÇLARIN NE OLACAĞINI ANLAMAK DURUMUNDAYIZ...
Hatırlayın, bir anda DÜNYANIN GÜNDEMİNE DEAŞ düşüverdi... Onlarca ülkeden terörist geliyor, sınırımızın hemen aşağısında toplanıyordu!
NEDEN? YPG vardı, bir de karşısına DEAŞ çıkıvermişti! Aynı güç iki tarafı da bileyliyordu! Olmayan kavgayı çıkarıp bölgeyi dizayn edeceklerdi... YPG'nin varlığını da DEAŞ ile iyi mücadele etmesine bağlıyorlardı! ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!
Ama bu işler böyledir...
Olaya daha da büyük bir pencereden bakmalıyız... Amerika'nın hiçbir zaman Irak'taki petrole ihtiyacı olmadı. Ama İran'ın Çin'e sattığı petrolle ilgileniyordu. Somali açıklarındaki KORSAN faaliyetlere bakın!
Geride kaldı ama ÇİN GEMİLERİ NEFES ALAMIYORDU! Bir güç Ortadoğu ve Afrika'dan enerji trafiğinin ÇİN'e kaymasını istemiyordu! Gereğini de KORSANLAR yapıyordu! Bölgemizdeki KORSANLAR da YPG yani PKK 'ydı.
Trump'ın gelmesi, Hillary'nin durdurulması dünya politikalarında değişimin habercisiydi. Trump içeride meşgul olsa da bölgedeki dengeler değişmeyecekti...
PARA yani DOLAR anavatanına dönerken üretim mekanizmaları da AMERİKA'YI TEKRARDAN BÜYÜK YAPMAK İÇİN ORAYA GİDECEKTİ...
Trump bu nedenle geldi, getirildi. Trump döneminde dünyanın değişik noktalarında 9 ordu barındıran Washington görmeyecektik.
Üslerden çoğu durağan hale getirilecekti.
Dışarıdaki asker sayısı azalacağı gibi DIŞ YARDIMLA AYAKTA DURAN ÜLKELER DE AZALACAKTI.
Parayı içeri çekip ülkesinde zenginliği artıracaktı. Trump bunları yapmak için getirildi...
Amerika bölgede İRAN ile işbirliği yapabilirdi! Ama enerjisi olan birini güvenilir bulmuyorlardı. Bir de KÖRFEZ VE SUUDLAR bunu istemezdi.
Bu nedenle en büyük aday Türkiye idi.
Ortaklık yapılacaksa sadece ve sadece Türkiye ile yapılacaktı. Aksi mümkün değildi...
Yeni sistemde FETÖ'ye gerek yoktu.
Zaten Washington bunun kararını yıllar önce almıştı. Kazanamayacağı kalkışmalara iterek kaybetmeleri sağlandı. TASFİYE böyle yapılıyordu. Amerika çok daha ucuza, çok daha sağlam bir sistem kurmak istiyordu.
Düğüm noktası ise TÜRKİYE idi...
Ancak kurmak istedikleri sistemi gelip anlatmıyorlardı!
Oyuna bizi daha sonra katmak istiyorlardı.
Ama biz oyuna sonradan dahil olacak ülke değildik. Burada bizim sözümüz geçerdi. Bilirlerdi...
Ankara üzerinden birkaç ülkenin yönetilmesi, bölgede de etkisinin artması isteniyordu. Ama planı bizsiz yapıyorlardı.
Bizim ne düşündüğümüzü dinlemek istemiyorlardı. Amerika PKK 'ya da YPG'ye de sahip çıkarak KÜR TLER 'i bir şemsiyede toplamak istiyordu.
Derdi buydu!
Ama Irak'ta ve Suriye'de meydana getirdiği KÜRT BÖLGELERİ Nİ KİM KORUYACAKTI?
İŞTE BU CEVAP TARTIŞMALIYDI!
Tümden "Evet biz" ya da "Asla biz değiliz" çıkmıyordu!
Trump döneminde hedef olacaksa İRAN olacaktı. Son KÜRT KARTININ oyun alanı orasıydı... Amaç hem İRAN'ı, dolayısıyla Çin'i, hem de bölgeyi kontrol etmekti. Petrolü olan İran kimseyi dinlemezdi. Türkiye ise ne kadar güçlü olursa olsun petrolü yoktu! Kontrolü daha kolaydı. ABD böyle bakıyordu... Hedef ülke Türkiye olduğu için içeride sorun bitmek bilmiyordu.
Amerika'nın dünyanın öteki ucunda rahat oturabilmesi için ORTADOĞU'nun bir ortak tarafından kontrolü gerekiyordu...
BU ONLAR İÇİN Şİİ İRAN DEĞİLDİ!
TÜRKİYE dışında bir aktör yoktu...
Kimse buna "HAYIR!" demez ama metotları tartışmak şart... Muhtemelen İran küçültülecekti. Çin ile arasına duvar örülecekti. Çin'in İran üzerinden bölgeye inmesinin önü kesilecekti. Kocaman bir denge de maalesef YPG-PKK üzerinden kurulmaya çalışılıyordu...
Amerika'nın anlamadığı, bu dayatmanın bir sonuç getirmeyeceği idi...
Stratejik ortak, ORTAK gibi davranır ve birlikte plan yapılırdı. Bunun yerine OPERASYONLARLA bizi yola getirmeye çalışmaktalar.
Yapamayacaklar ama deneyecekler.
Yine yeniden!
Sonunda onlar da görecek ki bizsiz olmuyor! Ben de diyorum ki boşuna kimse kilometre yapmasın!
Gelip çalacakları kapı bizimki!
Kafalarındaki planı burada kimseye dayatamazlar. İmkanları ve riskleri birlikte değerlendirmek şart. Tek başlarına alacakları sonuç yok...
Biz katkı verirsek o plan işler! Aksi mümkün değil...
Göreceksiniz yine anlaşma yerine operasyonel hamlelerle gelecekler...
Alacakları sonuç yok ama deneyecekler...
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