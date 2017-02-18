Ya FETO ya PYD
Bütün işaretler bu yönde...
Kaç zamandır anlatmaya çalıştığım gibi ailelerle devletlerin kavgası var. Ailelere devletlerin içinden büyük destek olduğu için de hepsi ayakta...
Kavganın sonunda biri gidecek. Bakalım kaybeden kim olacak...
Amerika'ya bakalım...
Trump, yaklaşık 18 trilyon dolarlık Amerikan ekonomisini de yönetmek istiyor. Trump'tan önce Obama, Bush ve Bill Clinton, bu büyük ekonominin tamamen birkaç aile tarafından yönetilmesine itiraz etmedi.
Ancak Trump'ı ABD Başkanı yapan güç, ABD'nin giderek şirket ülkesi olduğunu gördü.
Bunun önüne geçmek için Trump, Beyaz Saray'a ışınlandı.
İlk işaret eski BAŞKAN CARTER'dan geldi... "Şimdi olsa bırakın başkan olmayı aday bile olamam... Çünkü param yok..." demişti...
Amerika'da başlıca çarpışan güçler silah sanayii ve devletin güvenlik aygıtlarıyla FİNANS SİSTEMİYDİ...
ABD'yi yöneten aileler başından beri silah işine girmedi, giremedi... Bunun için birçok hamle yaptı ama başarılı olamadı. Dünyada silah pazarını elinde tutan baronların hepsi, derin Amerika'nın yani gerçek Amerika'nın sahipleridir.
Seçimlerden önce de Trump'ı silah şirketleri, Hillary Clinton'ı ise finans baronları destekledi. Sorun şu ki finans baronları ellerinde devletlerden daha çok parayı tutuyordu. Olmayan paraları da yönlendirip dünyayı ele geçirmek istiyordu... Derin Amerika da diğerleri de bu güç karşısında istedikleri sonucu alamıyordu...
Tabii ellerindeki silah da az bir güç değildi... FED... ABD MERKEZ BANKASI YANİ...
Ve bunu çok ama çok iyi kullanmak zorundalar...
Öyle de yapıyorlar...
Trump, önümüzdeki dönemde FED'e çok ağır bir darbe indirecek. Bunun önüne geçmek ve Trump'ı yuvarlak masaya pazarlık için oturtmak isteyen finans baronları, kabineye operasyon üstüne operasyon yapıyor.
Savaş çoktan başladı zaten...
Mike Flynn bunun en güzel örneği... İstifa ettirildi. Trump'a "Hodri Meydan" denildi...
FİNANS BAR ONLARI CIA İÇİNDEKİ 44 kişilik timlerine emir verdi... Özel ekip işbaşı yaptı... Hem de hızlı bir şekilde.
Trump'a yakın kim varsa, geçmişi dakika dakika deşifre ediliyor. Bağlantıları, zaafları artıları ve eksileri bir rapor olarak hazırlandı. Şimdi karşı atağa geçildi. Flynn bunların ilk ateşiydi ve tam isabet elde edildi.
Kavga kişilerle anlatılamayacak kadar büyük...
Trump'ın öncelikli hedefi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika.
Çünkü bu 3 hedefi tekrar kazanabilirse, finans baronları iflas noktasına gelecek. Yani içinden geçtiğimiz dönem ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI...
Trump, Afrika için özel çalışıyor. Bu konuda ortaklık için seçilen ilk ülke Türkiye oldu. Ancak Türkiye ile ortaklık, düşman oklarını daha da arttıracağı için GÖRÜNMEDEN GİTME YOLU TERCİH EDİLDİ... Ülke liderleriyle sonuca gideceklerdi... Trump'ın çok iyi hazırlanmış özel ekibi, Afrika turuna çıktı bile. Bu elbette safari değil. Yaklaşık 55 Afrika ülkesinden 40'ı ABD yetkilileriyle temasa geçti. Kimileri üstü kapalı tehditlerle ikna edildi, kimileri zaten iknaya hazırdı. Ancak bazıları direniyor.
Direnenlerin hepsi Fransa sömürgeleri. Fransa'nın gücünün azaltılması için öncelikli olarak bu ülkelerin alınması şart. Çok güçlü bir saldırı planı var. Bu hayata geçince Fransa'nın Afrika'daki etkisi son bulacak.
Ardından Ortadoğu için harekete geçilecek. Ortadoğu'da ABD'nin istediği partner Türkiye.
Tek sıkıntı Türkiye'nin bölgedeki Kürtler'le olan ilişkisinde bazı sıkıntıların olması. Bu da bizim için olmazsa olmaz... Bu konuda Ankara her zaman olduğu gibi yine net... Özellikle Suriye'deki Kürtler'le Türkiye'nin aynı masada olma ihtimali yok. Bunu herkes biliyor...
Nasıl aşılacak bu göreceğiz...
ABD yani Trump'ın ekibi, çok önceden Rusya ile ortak çalışma kararı aldı. Flynn'in gidişi, bu ortaklığı biraz etkileyecek gibi.
Ancak PYD konusunda Rusya ve ABD ortak hareket edecek. Zaten ikisi de bunu ilan ediyor... Bazen kısık bazen yüksek sesle...
PYD'nin arkasında ABD ve Rusya olursa, Türkiye'nin bölgede daha güçlü olması engellenecek.
ABD de Rusya da bu konuda mutabık. Ancak ABD, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde, istenilen başarıya ulaşmanın güç olduğunun farkında. Bu nedenle çözüm için geleceklerdir... Kilit ülke biziz... Bizsiz yapamazlar.
Ama anlaşma nasıl olacak, provokasyonlar nasıl önlenecek bakacağız...
Amerika'da bazı akıllı adamlar Trump'a şu teklifi iletmesini söylüyor: "Gülen'i verebiliriz, ancak siz de PYD konusundaki tutumunuzu eğiştireceksiniz... İki alanda da zafer kimsenin olamaz. Hem PYD yok sayılacak hem de Gülen Türkiye'ye iade edilecek. Bu mümkün değil..." Türkiye, bu teklife nasıl bakacak? İşte bunu şimdilik bilmiyoruz... Evet de hayır da desek kesinlikle ve kesinlikle birileriyle mücadele edeceğiz... Bu ya güçlü iki devlet ya da FİNANS BAR ONLARI olacak...
Gelelim Mike Flynn'a...
Rus büyükelçi ile hem telefonda hem de yüz yüze yaptığı toplantılar deşifre edilince bırakıp gitmek zorunda kaldı...
Flynn gizli bilgileri sızdırdı, büyük suç işledi. Amerikan yasalarına göre başı dertten kurtulmayacak gibi. Ama bir de gizli bilgileri yayanlar vardı. Bu da ayrı bir konuydu... Flynn'ı bitiren ilk darbe DAVOS'tan tanıdığımız DAVID IGNATIUS'tan geldi. Ignatius, WASHINGTON POST'taki köşesinde bu olayı yazdı. Olayın fitilini ateşledi. Ignatius görevini yaptı. Flynn ateşin tam ortasında kaldı. Flynn'a suçlu diyenler nedense Ignatius için tek kelime etmiyordu. Hatta Mike Flynn'ı götüren güç David Ignatius'u koruyordu. Flynn davalarla boğuşurken Washington Post ve Ignatius'a bir şey olmayacaktı.
9 önemli ajanla konuşacaksın, bilgileri yayacaksın ama yine de kimse üzerine gelemeyecek...
Washington Post bu! Konuşan 9 kişiye de bir şey olamayacak.
Onlar da koruma altına alınacak.
Ignatius'un başlattığı kampanyaya CNN ve New York Times da dahil oldu. Bilgiler saçıldı. Bunlara da hesap soran çıkmayacak...
Trump karşısındaki gücü, medyayı ve baronları bir kez daha gördü. Edward Snowden, Chelsea Manning ya da Tom Drake gibi isimler bilgi sızdırdıkları için HAİN ilan edildi. Değillerdi ama aynı medya böyle söylüyordu...
Ama yayanlara kimse bir şey soramıyordu...
Amerikan devletinin gizli yazışmalarında WASHINGTON POST için "Beyaz Saray kadar güçlüdür" diye yazar... Bob Woodward ile Carl Bernstein, WATER GATE skandalını ortaya çıkardı...
Benzeri olan FLYNN yine aynı adresten geldi... Trump, farkında... Bakalım ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI NASIL ŞEKİLLENECEK ...
Herkes ringde...
İstihbaratçılar da...
Savaş tüm hızıyla sürüyor...
İzleyelim...
Çok ama çok garip şeyler olacak...
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- Ergün Diler
- Ya FETO ya PYD
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