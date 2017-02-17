Ajan war!
Daha önce bambaşka olayların içinde ismini geçirmiştim! JOHN PODESTA! Kimsenin bilmediği derin dehlizlerde gidebilen ve gizli güçlere ulaşabilen biri... Asla ve kat'a sıradan biri değil. Hillary Clinton'un beyninin neredeyse tamamıydı. Çok etkili ve güçlü...
Soros'un arkadaşı, Rothschild ailesinin silahşörüydü.
Obama'ya da yakındı. Dosttu!
15 Temmuz'dan sonra GÜLEN'in imajını yenileme ve tazeleme görevini aldı. Ekibiyle birlikte.
Bir de BENENSON olayı vardı.
Selahattin Demirtaş ile CHP'ye seçimlerde akıl veren, danışmanlık yapan şirket!
Kemal Derviş de işin içindeydi. Ama PODESTA her tarafında vardı. Hatta BEBEK'te GÜVENLİ BİR EVDE TOPLANTI yapılmıştı da bunun bile bilgileri PODESTA'ya ulaşmıştı...
Beyaz Saray'da da durum farklı değildi. Başkanların yanındakiler her bilgiyi PODESTA'ya, o da SOROS ve BARONLARA aktarırdı. Arada kullanılan ve kimsenin bilmediği çok isim olurdu. TRUMP biraz bu şaşkınlığı yaşıyor. Alıştıkça adım atacak ama çözmesi gerekiyor önce...
PODESTA'dan niye söz ettim!
Çünkü yine sahnede...
Türkiye'de ne olacağını, bölgenin nasıl şekilleneceğini anlamak için BEYAZ SARAY'da ne olup bittiğini anlamak gerekiyor.
Podesta diye tanımladığımız kişi ve güç, HDP'den CHP'ye, oradan FETÖ'ye kadar her oluşumun içinde ve arkasındaydı!
Aynı güç şimdi TRUMP'ı devredışı bırakmak için çaba içinde...
Neler mi oluyor?
Açalım biraz...
Mike (Michael) Flynn, BAŞKAN TRUMP'ın sağ koluydu. Ama daha BAŞKAN yerine doğru dürüst oturmadan gitti!
İstifa etmek zorunda kaldı.
Trump da buna dayanamadı. Yenilen ilk goldü! Belli ki arkası gelecekti.
Çünkü bu kadar çabuk pes etmemesi gerekiyordu. Ama arkasından ÇALIŞMA BAKANI olacak kişi de gitti. Peş peşe gelmesi Beyaz Saray'ın gücünü buduyordu! Peki Trump ve ekibi olanları sadece izliyor muydu?
PODESTA seçim sonuçlarının açıklandığı gece "Daha henüz hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor..." dedi.
Ve dediğini yaptı! Mike Flynn'ı görevden alan Podesta'nın yönettiği ekipti!
Hem de film gibi bir operasyonla...
Podesta, Flynn'ı götürdü.
Ancak Trump'tan çok daha önemli bir hamle geldi... Bunu da karşı taraf beklemiyordu...
Trump, Flynn'in yerine Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için emekli Koramiral Robert Harward'da karar kıldı.
İşte bu isim, inanın Flynn'ı hiç ama hiç aratmazdı...
Eğer görevi kabul ederse işler birileri için iyice karışacaktı...
Flynn, Rusya'yı çok iyi tanıyordu. Peki Koramiral Harward, hangi ülkeyle yakın ilişkiler içindeydi?
Hangi ülkeyi çok ama çok iyi tanıyordu?
EVET!
TÜRKİYE...
Türkiye olması işin ucunu getirip GÜLEN'e yani FETÖ'ye bağlıyor.
Çünkü Podesta çok iyi bilir ki Flynn FETÖ'den nefret etmezdi ama bu gelecek isim yani Harward eder.
Gülen için 1999 yılından beri "BUNLAR MİSYONER TERÖRİST!" diyor... Podesta ve ekibi bunu beklememişti anlaşılan.
Ya da Trump sürpriz yaptı!
Peki Flynn'ın yerine gelecek ve Trump'ın SAĞ KOLU görevini yapacak olan Robert Harward kim?
Hayatının büyük bir bölümünü TÜRKİYE ve IRAK'ta geçirmiş bir isim...
Her olayın içinde bulunan biri.
Türkiye ile ilişkisi 1990'larda başlıyor.
Yeni de değil yani...
Muhtemelen Flynn'ın koltuğuna oturacak olan Harward özellikle 2003 yılındaki Irak İşgali esnasında, operasyonu yöneten ABD Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) yöneten ve şu an Savunma Bakanı olarak atanan James Mattis'in o dönemde yardımcısıydı!
Harward, defalarca Türkiye'de bulundu.
Çok kişi ile teması bulunan bir askerdi!
Şimdilerde unuttuk ama 1 MART TEZKERESİ için ANKARA'da en çok çalışanlardan biri Harward'dı...
ABD ordularının Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a girmesini reddeden AK Parti yönetimi ile muhalefet milletvekillerinden bazılarıyla da yakın temaslar kurdu. Onları ikna edemedi.
Ancak 1 Mart tezkeresi sonrası ABD'nin B planını hazırlayan kişi de Harward oldu.
Yani oyunun hep içindeydi!
Harward Türkiye'nin yanında olmaya özen gösteren bir askerdi.
NATO'nun Türkiye'ye uyguladığı politikalara ve bakışa da hep karşı durmuş bir isimdi...
Ortadoğu'da güçlü olmak isteyen ülkenin yapması gerekenin, pastadan Türkiye'ye de pay vermesi olduğunu özel toplantılarda çekinmeden açıklardı.
Kimseden korkmazdı.
DOĞRUNUN BU OLDUĞUNU ISRARLA SÖYLERDİ!
Harward Türkiye'de çok sayıda askerle de yakın temas içindeydi.
Çok dostu vardı!
Peki böylesine atak ve korkusuz bir ismi kim durdurdu sizce?
Yani Harward'a "YETER DAHA FAZLA YÜRÜMENE İZİN VERMEK İSTEMİYORUM!" diyen kimdi?
Yazınca hemen hatırlayacaksınız...
CIA'nın eski DİREKTÖRÜ David Petraeus...
DEAŞ'ı kuran, Süleyman Şah Türbesi'ne kullandığı teröristlerle operasyon yapmaya kalkan, İncirlik'te PKK TERÖRÜNÜ alevlendirmek için özel toplantılar yapan PETRAEUS!
CIA eski başkanı iki kez BAŞKAN'a gidip "Harward önemli bir yere gelmemeli!" raporu verdi.
Her defasında engelledi. Hatta George W. Bush bile Petraeus'a karşı Harward konusunda kaybetti.
Podesta, Robert Harward'ın adının teklif edilmesinin ardından CIA eski Direktörü Brennan'la bir araya geldi.
Podesta'nın şimdiki hedefi Robert Harward. CIA'da görevli olan ve Flynn'i sistem dışı bırakan ekip, şimdi Harward'a karşı çalışmaya başladı.
Podesta'nın ekibi, Türkiye ile ilişkilerin NATO üzerinden gitmesini düşünüyor.
Bu yöntem, Türkiye'nin tamamen ABD tarafından yönetilmesi anlamına geliyor.
Ancak Trump'ın ekibindeki Flynn veya Robert Harward, NATO'nun içinde son kullanma tarihi geçmiş yöntemlerin ABD'ye zarar verdiğini ve doğrudan ülkelerin komutanlık merkeziyle ortak adımlar atılmasını istiyor.
ABD'de akımlar hiçbir zaman bu kadar karşı karşıya gelmemişti.
Trump, pes etmeyeceğini kendisini tehdit edenlere söyledi.
Ancak bunun kolay bir güç gösterisi olmayacağını Trump da fark etti.
Şimdi atılacak adımlar, ABD'yi kimin yöneteceğini gösterecek.
Kazanan dünyada söz sahibi olacak.
Kavga bu! O kavganın sonucuna göre buralar da etkilenecek...
CIA bile ülke içinde ve dışında yaşanacak suikast girişimlerinin ucunu göremiyor.
Hangi boyutta ve hangi etkide suikastlar olacağı bilinmiyor.
Çünkü CIA'deki iki ekip de artık suikastlar dönemine girildiğini biliyor.
Suikastlar en eski yöntemlerden biridir kuşkusuz.
Ancak hala en etkili yöntemdir.
Birkaç gündür not ettiğim gibi artık İSTİHBARATÇILARIN SAHNE ALACAĞI BİR DÖNEMİN İÇİNDEYİZ...
Kimse ne olacağını kestiremiyor.
Kavga da mücadele de büyük...
Oradaki kavganın ne olduğun görünceye kadar biz içeride omuz omuza olmaya devam edelim...
Hava puslu...
Dikkatli olalım.
Yan yana duralım...
NOT: Yarın Mike Flynn'ın film tadında bir operasyonla nasıl götürüldüğünü anlatacağım. Filmin içindeki aktörlerden biri bizim çok ama çok iyi tanıdığımız bir isim...
Yarın okuyacaklarınızı ABD de bile çok az kişi biliyor. Beyaz Saray'da nelerin olduğunu anlatan müthiş kulis... İsimleri duyunca şaşıracaksınız. Ve ittifakı anlamakta zorlanmayacaksınız...
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- Ergün Diler
- Ajan war!
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