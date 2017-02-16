Rus ruleti
Şaşırmıştım. Kendisi de benim gibi düşünürdü. Ama saptaması ilginçti:
"Sen de ben de devletlerin, milletlerin kendini yönetmesini istiyoruz. Bizim gibi düşünen çok insan da var. Ama biliyor musun PARA her zaman kazanır. İpi onlar göğüsler. Biz yine de yürümeye devam edelim. Fakat finalde mağlup olursak sakın şaşırma" demişti...
En şaşırdığım işlerden biri de 8 DARBECİ ASKERİN helikoptere atlayıp Yunanistan'a geçmesiydi.
Helikopterin içinde bir CIA yetkilisinin de olduğu yazıldı, çizildi. Olma ihtimali var mıydı diye sorsanız "Evet vardı" derim...
İşte bu askerler önceleri bir korku içinde mahkeme salonuna gelir giderlerdi. Sonraları hem duruşları hem kıyafetleri düzeldi. Gözle görülür biçimde. Rahat tavırları da dikkat çekti. Mahkeme "DARBENİN içinde oldukları gerekçesiyle bunları verir" diye ümitlenenler vardı! Ama boşuna bir bekleyişti bu! Asla ve kat'a böyle bir adım atılmayacaktı...
Olay sandığımızdan daha karışıktı...
Açalım biraz... Ama önce ÇİPRAS'ın "Yargı kararlarına karışamayız.
Elimizden bir şey gelmez" sözünü hatırlatmak isterim...
Neyse...
Siyasi olayları anlamaya çalışırken nedense kimse PARAYA bakmıyor. Parayı bilmeden hiçbir adımı doğru atma şansınız yok. Nedense bunu eksik yapmaya devam ediyoruz... 15 Temmuz'la ilgili çok şeyi bilmiyoruz. İleride bizi şaşırtacak çok önemli gelişmeler olabilir. Ama bilmediğimiz sadece burada ne olduğu değil. Yunanistan'da da ne olup bittiğinden haberimiz yok...
Yunanistan, Rothschild ailesinin olacak... Yunanistan iflas etti. Açıklanmadı.
Avrupa Birliği'nin dağılmasını bir süre daha ertelemek isteyen güçler, bu durumun şimdilik gizli kalmasını istedi. Çipras, Başbakan seçildiğinde Yunan halkı çok umutluydu.
Bayram havası vardı. Ancak bir ailenin hedefini hayata geçirmek için göreve geldiği, daha ilk haftasında anlaşıldı. Çipras'a oy verenler, "Seninle her zorluğa razıyız" dedi. Herkes çok samimiydi. Ancak gerçeğin böyle olmadığını bugünlerde anladılar.
Çipras, ta başından beri Rothschild ailesine çalışan biriydi.
Yunanistan, 2012'de ABD'li yatırım fonu Lazard Asset Management'ın yatırım danışmanı olmasını istedi. İşler kötü gidiyordu. Bir adım atmak istiyorlardı. Ama yapılmak istenen ülkenin sonunu getiriyordu.
Bu, ülkenin elden çıkartılması demekti.
Şimdi ikinci adıma geçildi. Lazard'ın yerine Rothschild ailesi Yunanistan'ın 'yatırım danışmanı' oldu.
Ancak Rothschild ailesinin ilginç özelliklerinden biri de sahibi olmadığı hiçbir finans kurumu veya şirkete danışmanlık yapmaz. Bir şirkete danışmanlık yapıyorsa, o şirket Rothschild ailesinin iştirakidir.
Yunanistan da artık Rothschild ailesinin...
Bunun için her şey tamamlandı.
Çipras, bu anlaşmayı imzaladıktan bir süre sonra görevini bırakacak.
Rothschild&Co'nun kaynakları kullanılarak, Yunanistan'ın borcu bitirilecek.
Yunanistan'ın şu anda borcu 350 milyar Euro'nun üzerinde. Bu rakamın 250 milyar Euro'su, aslında Rothschild ailesinin iştiraklerine...
Yunanistan'ın tercih edilmesinin nedeni ise basit aslında?
Coğrafi konumu nedeniyle önemli bir noktada. Asya ve Avrupa'nın ortasında. Geçiş yolunda... Aslında ilk plan Yunanistan değildi?
Hedef Türkiye'ydi. Ancak Türk işadamlarının yanlış adımları yüzünden hedefe ulaşılamadı.
Rothschildler'in Türkiye'deki, Boğaz'daki arkadaşları istenileni eksik yaptı. Bu nedenle hedeften bir süre uzaklaşıldı. Ama Türkiye, yine hedefte... Yunanistan'ın Rothschild ailesine geçmesinden sonra Türkiye ile savaş daha da kızışacak.
Sağlı-sollu gelecekler bu kez!
Zaten bunun işaretini mahkemeden verdiler.
Türkiye'de darbeye karışan ve Yunanistan'a geçen askerlerin iade edilmemesi de aslında Rothschild'in ülkeyi gayri resmi olarak aldığının kanıtı. Yunanistan, artık Türkiye'nin en ciddi düşmanlarından biri olacak. Özellikle Ege'de kaotik bir dönem başlayacak. Son zamanlarda yaşananlara bakın. Yunanistan'ın Türkiye'ye bayrak göstermesinin arkasında, Rothschild ailesinden aldığı desteğin olduğunu görürsünüz. Kardak krizinin canlanması, hava sahası sorunları, göçmenler, darbeciler, Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye çalışanların aynı yolu denemesi, yakalananlar olsa da arkasından gelenlerin aynı metotla Yunanistan'a ulaşmak istemesi yeterli kanıt değil mi!
Yunanistan birileri için sığınılacak güvenli bir liman! Peki bu oyunu kuranlar bizimle ilgili ne düşünüyor? Güçleri ne kadar?
Bunlar doğru sorular!
Trump'a bakalım... Orada da garip şeyler oluyor. Yazılıp çizilenleri takip edersek Trump'ın işi giderek zorlaşacak!
Aralık 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şerefine verilen bir yemeğe katılan Flynn, Putin'in yanında oturdu. Bakın ortada ne Trump var ne Rusya politikası... Ama birileri Flynn'ı oraya gönderiyor. Putin de yanına alıyor. İlginç değil mi? Sanki çok önceden seçimlerin sonucu belli mi ne?
Flynn'in ekibindeki kendisi gibi iddialı bir isim daha vardı. Üst düzey danışmanlardan Robin Townley... O da görev için sıradaydı... CIA'dan yani Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) gelecek TEMİZ RAPORUNU bekliyordu.
Ancak inceleme sonuçları OLUMSUZDU!
Robin Townley, Flynn'in kopyası gibi bir isimdi. Neredeyse aynı yerlerde görev yaptılar. Aynı şekilde düşünür, aynı şekilde davranırlardı. Ama o da duvara tosladı. Bu bardağı taşıran son damla oldu!
Bunun üzerine Mike Flynn, Trump'ın en güvendiği isim olsa da istifa etmek zorunda kaldı! Kavgayı düşünün artık...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının ardında 2 CIA ajanı ve 1 NSA çalışanı vardı. Bu durum, Trump'ı daha da rahatsız etti. CIA Başkanı Pompeo ile görüşen Trump, bu kişilerin ve etkilerinin ne kadar olduğunun araştırılmasını istedi. Pompeo, Trump'a döndü. Haberler iyi değildi. "Flynn'in istifası gerekiyor.
Çünkü sıkıntı bizim için büyüyebilir" cevabı verdi. Trump'ı ikna eden de bu konuşma oldu. Trump, Rusya politikalarında bir taviz vermek zorunda kalıyordu. Çünkü Trump, eski yapının kendine karşı bu kadar güçlü hamleleri olabileceğini düşünmüyordu.
Trump'ın elinde bazı önemli kozlar vardı.
Ancak karşı tarafın hamleleri bilinmiyordu.
Çünkü Trump'ın yanında iki önemli isim bunlara çalışıyordu. Atacakları adımları biliyorlar, ancak karşı tarafın ne yapacağını Trump ve ekibi kestiremiyordu... Bu durumda en büyük iş CIA Direktörü Pompeo'ya düşüyordu. Pompeo yakında, CIA'da büyük bir temizlik yapacak. Bunun için raporlar tamamlandı. Ancak bu operasyondan sonra Trump, Rusya konusunda eski düşüncelerine dönebilir. Bu da kolay değil ama ihtimal!
Trump'ın Beyaz Saray'da çok kızgın olduğu ve koridorlarda sesini yükselttiği de Washington'da en çok konuşulan konulardan biri. Michael Flynn, Trump'a yakın olarak çalışacak. Bundan şüphe yok. Çünkü Trump, Michael Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich ile yaptığı tüm görüşmelerden haberdardı.
Hepsi de Trump'ın isteği ile gerçekleşmişti.
Şimdi bu görüşmelere ait kayıtların, belgelerin ortaya çıkartılma riski var. Eğer Trump'a saldıranlar bunu başarırsa ortaya çok ilginç bir durum çıkacak...
Flynn, "Sergey Ivanovich'le görüşmemi Trump istedi" derse, Trump'ın başkanlığı bile tehlikeye girebilir. Bunu dillendiren çok kişi var. Çünkü Amerikan yasalarına göre, yetkili olmayan hiçbir kişi devlet görüşmeleri yapamaz. Bu suçtur.
Flynn de bu hataya düştü. Ancak bu hatanın temelindeki isim Trump...
Trump'a da Rusya'ya da karşı olan güç devrede. Hem Suriye'de, hem Karadeniz'de, hem Ankara'da, hem de Washington'da...
Trump, Flynn'i görevlendiriyor! Daha başkan bile değil! Yaptığı hamleyi bilenler bir adım önde! BAŞKAN olacağını kendisi de ekibi de biliyor. Bu tüm olanları daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor! "ESAS KARAR VERİCİLER KİM?" sorusu cevap bekliyor!
Geçtiğimiz günlerde İSTİHBARAT SAVAŞLARI BAŞLADI diye not eklemiştim... Yakında inanılmaz şeyler olacak gibi. Birileri RUSYA'yı denklemde istemiyor. Washington'da da Londra'da da RUSYA'yı istemeyen çok. Belki Türkiye'de de vardır. Bilemem. Ama Trump'a vuranlar emin olun ki yakında bizi RUSYA ile karşı karşıya getirecektir. Hele Trump'ın geri adım attığını gördükleri an bütün güçleriyle buraya abanacaklardır... Nereden bakarsanız bakın Türkiye hep işin içinde... Bize saldıranlar da bilmediğimiz, tanımadığımız isimler değil!
Washington'daki kavga Yunanistan'da da var. Daha düşük tonda... Bunlar gelip ülkeyi aldılar. Dişlerini geçirdiler. DARBECİLERİ DE BAĞIRLARINA BASTILAR...
Avrupa'daki her darbeciyi de koruyacaklardı.
Ve bu güç eğer ABD'de kazanırsa emin olun ki Türk askerini Rus askeriyle karşı karşıya getirecektir...
Asıl tehlike bu!
Bunca zamandır istediklerini alamamış olmaları vazgeçtikleri anlamına gelmiyor!
DİKKATLİ OLMALIYIZ!
Bunu yapacak becerileri ve ustalıkları var.
Bizde de buna katkı verecek çok isim vardır!
Taşlar yerine oturuncaya kadar bu gerilim sürecek. İçeride ne olacağını anlamak için de DIŞARIDA KİMİN KAZANDIĞINI BİLMEK DURUMUNDAYIZ.
Gözümüzü dört açmanın zamanı...
Aman dikkat!
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- Ergün Diler
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