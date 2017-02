Baronlar rahatsız

TÜRKİYE'DE çok ama çok garip işler oluyor. Çoğunu şimdi yazmak kolay değil. Ama bir grup insan var ki bunlar da her olup bitenin nedenini içeride arıyor. Yazmaktan yoruldum!

Yok öyle bir şey! Üzerimize gelenler, bizden görünse de emri verenler YABANCIDIR!

Son birkaç yıla bir bakın! 7 Şubat MİT Krizi... Emre Taner, Afet Güneş ve Hakan Fidan alınacaktı! MİT'e saldıranın, TÜRK OLAMAYACAĞI ortada değil mi? 17-25 Aralık'a bakın!

Ne kadar önemli iş yapan patron varsa hepsi toplanacaktı! Bunlara gelen TÜRK OLABİLİR Mİ? 15 Temmuz'a bakın! Kendi insanına kurşun sıkan bomba atan TÜRK olabilir mi?

Her zaman böyle oldu! Yabancıların yazdığı senaryoyu içeride birileri ısrarla oynadı! Geleceklerini yabancılarda bulanlar, hiç eksilmedi! Dün de bugün de yarın da sayıları hep çoktu, çok olacaktı!

Çünkü yabancılarla yan yana gelenler PARAYI buluyordu!

Gücü yanında hissediyordu! Belli ki bu da birileri için cazipti!

Artık herkes biliyor ki dünyadaki en güçlü iki aile Rothschildler ile Rockefeller'dı... Bizim buralarda çok kişi ilgilenmese de bu iki aile yılın belli zamanında oturur konuşurdu. Belki de dünyanın en özel toplantılarından birini gerçekleştirirlerdi. Bilmezdik. Bilmek zor değil ama ilgilenmezdik. Çekici gelmezdi!

Daha önemli ne işimiz varsa görmezden gelirdik. Ya da toplantılar yazılsın istenmiyordu! Olabilir... David Rockefeller ile Jacob Rothschild her yılın MART ayında New York'taki Rockefeller'ın rezidansında biraya gelirler. Bu çok uzun zamandır gerçekleşen bir uygulama...

Bilderberg toplantıları bu buluşmadan sonra olur ve ana temanın bu iki isim tarafından belirlendiği iddia edilirdi. Pek çok kararın arkasında da bu iki ismin imzasının olduğu tartışılırdı!

8 Kasım 2016'da Trump medya desteği olmamasına rağmen ABD BAŞKANI oldu. Çok kişi için bu sürprizdi. Buna tepki verenler arasında çok önemli isimler de vardı. Mesela Jacob Rothschild ile Rockefeller gibi... Her yıl MART AYINDA bir aya gelen iki isim 8 KASIM'dan sonra garip bir şekilde rekor kırdılar! Yılda bir kez bir araya gelen iki aile 8 Kasım'dan sonra yaklaşık iki ay içinde tam 11 kez buluştu! 11 kez bir araya gelerek rekor kıran BARONLAR, toplantı sürelerini uzatarak da rekora imza attı. Yılda bir kez yaptıkları toplantı, 11 kez yapılan toplantıların hiç birisinden uzun değildi!

David Rockefeller 100 yaşını aştığı için bir araya geldikleri yer, hep New York oldu. Çünkü Jacob Rothschild, David Rockefeller'dan 21 yaş daha küçüktü ve seyahat kısıtlaması yoktu.

Bu toplantıların ana konusu TRUMP'tı! Ve almayı düşündüğü DOLAR ile ilgili kararlardı! Rothschild ve Rockefeller, DOLAR'ın yani BANKNOTLAR'ın değiştirilmesi durumunda YÜZDE 50 güç kaybedeceklerini biliyordu. Toplantılar bu nedenle sıklaşmıştı. Bunu önlemek için kendi oyunlarını kuracaklardı...

Paraların değiştirileceği yer FED...

Dolayısıyla bu iki ailenin olumlu bakmaması halinde dolar değişikliği yapılamazdı, yapılamayacaktı da. Buna inanıyorlardı!

Ama yine de boş durmuyorlardı!

Her yerde olduğu gibi Trump'ın ekibinde de köstebekler vardı! Ailelerin adına çalışan iki köstebek, karşı operasyon hakkında detaylı bilgi verdi.

FED'i milli bir banka haline getirmek isteyecek olan Trump'a ilk tehdit çok önemli bir dinozor Amerikalı tarafından iletildi. Net tehditti bu!

Ancak Trump dönüp bakmadı bile.

Hiç ciddiye almadı. Aileler bu fırtınadan kurtulmak için aralıksız plan yapıyordu.

İkinci aşama ise ABD merkezli bir krizdi! Bunun için doların dünyada çok güçlenmesi demekti. Ki öyle olmakta! Bu durumda en büyük kazancı sağlayacak aileler de Rothschild ve Rockefeller olacaktı. İş dünyasında yaşayacakları zarar büyük olsa da DOLAR'ın değerinin artışı bu zararı 'kar'a dönüştürecekti. Pazarlıklar sürüyordu. Ve bu seçenek ikinci ŞIK olarak masada!

Bu konuyu çok daha iyi düşünmek şart!

Aileler ne kadar Trump karşıtı?

Şimdilik karşı gibi! Ama beklemekte büyük fayda var!

Açalım biraz...

Haziran'da VİRJİNYA'da çok özel toplantılar yapılacak. Buradan, "ABD'yi Beyaz Saray'dan yönetemezsin. Biz Beyaz Saray'a yakın bir yerde kararları alırız, sen de uygularsın" mesajı verilecek.

Peki 8 Kasım'dan sonra 11 kez görüşen BARONLAR, OCAK ayı içinde buluştu mu? EVET! Tam 13 kez! Az değil. Yine rekoru alt üst ettiler!

Yaklaşık üç ay içinde bu iki ailenin bu kadar sık bir araya gelmesi hayra alamet değil. Bunu herkes görüyor.

Şirketler, Trump üzerinde baskıyı arttıracak. Bu net olarak biliniyor.

Trump da aynı şekilde karşılık verirse, ayaklanmalar çok kanlı bir şekilde baş gösterecek. New York başta olmak üzere, ülkenin önemli kentlerindeki ayaklanmalarda polis zor kullanmak zorunda kalacak. David Rockefeller ile Jacob Rothschild'in en güvendiği yer, kuşkusuz Pentagon... Çünkü Pentagon'un en yüksek rütbeli generalleri, David Rockefeller ile Jacob Rothschild.

Bu ailelerin CIA içinde de eli ayağı var tabii! Medyada olduğu gibi...

Hillary'nin en az 10 puan önde olduğunu manşetlere taşıyıp "seçmenlerini rehavete sürüklediler" diyen bazı akıllı adamlar var. Doğru mu değil mi göreceğiz. Medya Hillary'yi uçurdu taraftarları da sandığa gitmeden zaferi kutladı. Olabilir mi?

Mümkün! Düşünmek gerekiyor!

Şu anda ABD-İngiltere-Rusya ve Türkiye yan yana gibi. Fotoğraf bu! Ama İngilizler'in tarihi Rus rekabetini biliyoruz.

Oyun içinde oyun olabilir mi? Elbette!

Biraz beklememiz gerekiyor. Nasıl olsa görürüz! Ama şüphe uyandıran çok önemli küçük bir nokta var!

Dün yazdım! CIA Başkanı Mike Pompeo çok önemli biri. Eşi de öyle...

Edward Snowden da en az onun kadar önemli. Pompeo, Moskova'daki Snowden için "HAİN!" dedi... Bildiği halde gerçeği söylemedi. Bu büyük şüphe! Acaba Trump da RUSYA ile değişik bir kavganın içinde mi olacak?

Merak ettiğim bu!

Edward Snowden, Rusya'yı içeriden çözmek için gönderildi. Snowden, Ladar Levison tarafından kurulan şifreli e-posta servisi Lavabit kullanıyor!

Çok az kişi buradan iletişim kurabilir.

Snowden, normal biri değil. Ekrana çok özel bir konu yazar ve bunun sadece görülmesini istediği kişinin görmesini sağlar. Lavabit, Snowden'ın eli ayağı...

Yazdıklarını ABD'de sadece iki kişi görebiliyor! İkisi de NSA'de! Bu iki isimde OBAMA'ya karşı durmuş ve mücadele etmiş isimler... Snowden'ın adını, 2017 ve 2018'de çok daha fazla duyacağız. Onun yakalanması için çalışmalar yapılacak. Hepsi oyun tabii!

Oliver Stone, Snowden'ın filmini çekti.

Onun kahramanıdır. Stone da DERİN ABD'nin adamıdır. Filmi yapılan kişi yaşıyor ve Moskova'da...

Peki biz Rusya'yı en son hangi krizin içinde gördük?

ELBETTE "TRUMP'I RUS

HACKERLER GETİRDİ" kavgasında...

Peki DNC uzantılı saldırılarla seçim sistemine kim girmek istiyormuş gibi yaptı? SNOWDEN olabilir mi? Kurduğu ekip olabilir mi? Ya da kız arkadaşıyla birlikte organize etmiş olabilirler mi?

BİLEMEM!

Ama Rusya'ya "ABD'yi dağıtabiliriz!" gibi bir özgüven verdiği ortada!

Gerçek değil ama ortada! Gerçek olan Snowden'ın RUSYA ile ilgili her şeyi noktasına virgülüne kadar takip edip NSA'e bildirmesi. KARANLIK PROGRAM İLE BUNU YAPIYOR.

Birini ekranın başına geçirse bile bunu görme şansı yok. Bir Rus bunu anlayamaz. Sadece Snowden ve NSA'deki iki kişi biliyor. Bilgisayarı eline tutuştursa, Moskova'da bunu anlayacak isim yok. Snowden ABD için gece gündüz çalışırken Pompeo'nun "HAİN!" demesi beni şüpheye düşürdü!

Düşündürdü!

Snowden'ın yapma ihtimali olan operasyonun bir başka ayağı daha vardı!

Eğer Trump, Rusya ile sınırların dışına çıkıp anlaşırsa, SNOWDEN'ın kurduğu oyunun ikinci kısmı muhtemelen sahne alacaktı. Bu da seçimlere müdahaleyi getirecekti! Kanıtlarıyla... Zaten medya tarafından mayası hazırlanan MÜDAHALE FİKRİ hemen satın alınacaktı! Zor mu? Hiç değil!

Gördüğünüz gibi hiçbir şey birbirinden bağımsız değil... Pompeo'nun gelişi Snowden'ın gidişi, Baronların toplantı üzerine toplantı yapması, bölgenin karışık bir hal alması, İngilizler'in BREXIT ile Avrupa'dan çıkması, Trump karşıtı milyonların sokağa dökülmesi, Hollywood'un kaldırımları aşındırması, Trump'ın gereken her yere cevap vermesi, DOLAR ve STERLİN üzerinde operasyon düşünülmesi...

Bütün yapmamız gereken "YENİ DÜYA DÜZENİ NASIL

KURULACAK?" sorusuna cevap aramak! Şu an parametreler, ABDİngiltere- Rusya ve Türkiye'nin yan yana olduğunu gösteriyor. Ama Snowden'ın aralıksız çalışması, Pompeo'nun iddialı adımları, İngiltere'nin yükselen Türkiye sevdası ve 15 Temmuz ile bilmediğimiz koca koca gerçekler... Fotoğraf şimdilik bu! OYUN SÜRÜYOR. KURGU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR... Net olan taraf da flu olan kısım da var...

Fotoğraf netlik kazanınca TÜRKİYE'nin rolünü görürüz... İngilizler İSLAM'ı siyasallaştıran ekipti! ABD ise bunu bitireceğini söyleyen taraf! ANLAŞMA VARSA görmek için biraz daha beklemeliyiz... İşaretler var olduğu yönünde... Ama unutmayalım ki 1945'ten 1990'a kadar KAPİTALİZM-KOMÜNİZM dengesinde dünyayı uyutan bir güçten söz ediyoruz. Ve anlaşma olsa da olmasa da, hayata geçse de geçmese de konu ORTADOĞU olacak!

Bu KESİN!

İZLEMEYE DEVAM...