Son sahne
Ve daha neler neler...
Hepsi bir merkezden çıkan komutlar sonucu gerçekleşiyor.
Oyun büyük ve rol alanlar belli...
Yaklaşık 2 yıl önce Fransa için şunları yazmıştım! Amerikalı dostum aktarmıştı!
"Fransa'da 2017 yılında yapılacak seçimlerde Marine Le Pen'in kazanması yeni bir sıkıntıya neden olacak. Le Pen'in 1 yıldaki hızlı yükselişi, birçok ülkede tez olarak araştırılmaya başlandı. Hollande'ın yerine gelecek olan Le Pen, aşırı sağı temsil eden ve tam bir ABD karşıtı politikacı. Beyaz Saray, Le Pen gelmeden önce Fransa'nın gücünü mutlaka azaltmak zorunda..." ABD'nin önünü kesmek istediği Fransa'da Le Pen kampanyasının startını verdi. Şimdilik en güçlü aday o! Peki Le Pen neler diyor?
Kısaca bakalım... Önemli çünkü!
● Fransızlar günlük yaşamda kendi paralarını kullanmalı. Euro da neymiş!
● Göçü durduracağız. Fransa'nın vermek zorunda olmadığı savaşlarda bulunmayacağız...
● NATO'dan çıkacağız.
● Avrupa Birliği'nin faturası hep bize kesiliyor. Almanya'ya bir şey olduğu yok. FRE XIT ile yollarımızı ayıracağız...
Bunların Fransa'da konuşulmaya başlanması uzun süredir dile getirdiğimiz AVRUPA BİRLİĞİ'NİN PARÇALANMASIDIR.
Başka bir şey değildir.
İngiltere BREXIT ile kaçtı. Fransa da "FREXIT" dedi mi ortada bir AVRUPA kalmaz. Bu küresel savaşın ilk ayağı. Sonraki adım ise ÇİN olacaktır... Daha doğrusu Çin'i vurmak için önce Avrupa'nın dağıtılması gerekmektedir... İçinden geçtiğimiz savaşın boyutları inanılmayacak kadar büyük ve kapsamlı...
Trump'a geçtiğimiz günlerde özel bir rapor sunuldu! Rapor yeni dünya düzenini anlatan bilgilerle doluydu. Ne olduğunu ve ne olacağını anlamak için BÜTÜNÜ görmek gerekiyordu...
ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu danışmanı Walid Phares'ın hazırladığı özel raporda ilginç detaylar vardı!
● ABD; İngiltere, Rusya ve Türkiye ile anlaşmalı... Özellikle Ortadoğu'da Türkiye ile çalışması halinde ABD'nin geleceği daha güçlü ve güvenli olacak. Çünkü güçlenen Türkiye, Ortadoğu'da ciddi söz sahibi konuma geldi. ABD için Türkiye'siz bir Ortadoğu yok...
● ABD'nin 111 ülkede askeri üssü var. Bu üslerden artık İngiliz ordusu da yararlanacak. Bu anlaşma, ABD'ye Afrika'da yeni bir güç sağlayacak. May'in Washington ziyaretinde bu detaylar konusunda anlaşma sağlandı.
● Rusya ile anlaşan ABD, Asya'da da güçlü olacak. Çünkü Obama yönetiminin yaptığı hatalar, özellikle Asya ve Afrika'da ABD'yi derinden vurdu. Sistem değişikliği acil şekilde hayata geçmeli. Bunda da Rusya ile ortaklık çok önemli.
● Avrupa ülkeleriyle sıcak anlaşma dönemi bitti. ABD, Avrupa ülkelerine özellikle Avrupa Birliği'ne karşı sert olmalı.
● Almanya konusunda da artık sert bir döneme girmek zorundayız...
Trump'ın en yakın danışmanlarından STEVE BANNON da çok ilginç bir çıkışa imza attı. Herkesi şaşırtan Bannon, "Çin ile 5-6 yıla kalmaz savaşırız. Başka seçeneğimiz yok" dedi...
ABD'deki bir AKIL önce içerisini ardından Avrupa'yı sonra Ortadoğu'yu daha sonra da ASYA'yı dizayn etmek derdinde. Bu oyunda içeride bulunanlara birer ROL düşmektedir. Bu rolü de sıradan insanlar günlük hayatları içinde göremezler. Algılayamazlar. Fark edemezler... Mümkün değil!
Ama birbirine uzak da olsa parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya kocaman bir oyun çıkıyor!
Bu savaşı sürdürürken ilgili her ülkeye ROL dağıtılır. Bu bazen ittifaktan çıkma ile bazen de sistem değiştirmekle kendini gösterir. Mesela İngiltere bu rolü satın aldı ve AVRUPA BİRLİĞİ'ne veda etti...
Fransa da başına geleceği bildiği için Le Pen ya da bir başkasıyla AVRUPA'dan kaçacak. Dağılacak olan BİRLİK yeryüzünde kimseye rakip olamaz. Bu isteniyor ve sonuç alınacaktır...
Bizdeki SAHTE BAYRAK operasyonları ve 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ bir anda NATO'yu gündeme getirdi. Bunlar, olması düşünülen
DEĞİŞİKLİĞİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİNDİ.
Önce kitleleri hazır hale getirip sonra neşteri atacaklardı...
Muhtemelen Türk askeri yine ABD ve İngiltere ile yan yana düşecekti. Aksi zordu! NATO dağılsa da yeni birlik kurulacaktı. Eğer ÇİN İLE SAVAŞMAYI düşünüyorlarsa, ki öyle, kurulan ittifakın özellikle Ortadoğu ve Afrika'da güçlü olması gerekiyordu... Türkiye ve Rusya bu nedenle çok önemliydi...
Burada fazla ilgilenmiyoruz ama YENİ CIA DİREKTÖRÜ çok ama çok güçlü geliyor...
Pompeo'nun gelişi 66 senatör tarafından onaylandı. İçlerinde giden CIA Başkanı Brennan'a oy veren 14 DEMOKRAT da vardı. Bunların hepsi "MIKE POMPEO" dedi. Bu dönemde CIA hiç olmadığı kadar aktif hareket edecek.
Trump'ın yardımcısı "Dünyanın gördüğü en iyi istihbarat toplama operasyonuna liderlik etmeye terfi ettiniz.
Sizin için çalışan erkek ve kadınlar, cesaret kelimesini var edenler" dedi.
GAZ VERDİ.
Ama gerçek olan şu ki CIA artık ORTADOĞU'da eskisine göre başka bir yol çizecekti. Pompeo CIA'nın gördüğü en agresif direktör olacaktı...
Pompeo'nun ekibi "ABD Ortadoğu'ya dönmek zorunda.
Ortadoğu, dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Portekiz'den dünyaya yön veremezsin. Ancak Irak, İran, Lübnan hatta Libya'dan bile dünyaya rota verebilirsin..." diyor...
Özellikle Libya'yı geri alarak kendilerini göstermek isteyecekler...
Pompeo da ekibi de İŞKENCEYİ bir metot olarak kullanan isimlerdi. "Ele geçirilen 10 kişiye işkence yaparsanız 9'u konuşur ama yapmazsınız sadece ikisi anlatır..." tezini savunuyor. CIA bölgede ve Afrika'da AVRUPA ile çatışmak zorunda. Arkasından Çin gelecek. Çin'in enerji koridoru olan İran ile de gerginlik başlayacak. Kaybedenler çökerken kendileri ile yakınlık kuranları da beraberinde götürecek...
İlk cephe Avrupa! Bu kesin! Ya kendi içlerinde ayrılacaklar ya da dışarıdan müdahale ile farklı yere sürüklenecekler...
Türkiye bu dönemi hazırlık ile geçirecektir.
Trump geçenlerde BARONLARI net olarak uyardı: "Eğer dediklerimizi yapmazsanız dünya televizyonlarını çağırır, herkesin gidip bankalardaki parasını çekmesini söylerim. Sizlerin bunları karşılayacak paranız yok. Bütün bankaları batırırım. Bize biat edin.
Emirlerimize uyun... Aksi sizin için yıkım..." Bölgede sınırlar değişecektir. Türkiye ARAP SERMAYESİ ile ayakta kalacaktır. Baronların sistemine karşı Ankara böyle yürüyecektir... Ayakta kalmak için herkes gibi Türkiye de aksesuar değiştirecektir!
Yeniliklere kapı açacaktır!
Bu zorunludur!
Dikkatle bakın! ABD de, İngiltere de, Rusya da değişiyor. Türkiye de değişecektir. Tek başımıza yaşamıyoruz dünyada. Oyunun içindeysen ROL vardır.
Herkese olduğu gibi bize de düşer! Ama Türkiye'nin yapısı biraz daha farklı!
İçeriye dikkatle baktığımızda ABD ile İngiltere'nin tam olarak memnun olmadığını görüyoruz...
15 Temmuz'u daha konuşamadık!
NEDEN?
Lider kim? Emirleri kim verdi? Ne amaçlandı? BİLEN YOK!
ŞİMDİLİK !
Ezberlerle gidiyoruz. Gerçek başka!
Ama fotoğraflara bakınca İngilizler'in hem Ankara'ya hem Washington'a mesaj verdiğini görüyoruz.
Hangi fotoğraflar dediğinizi duyar gibiyim! DİKKATLİ BAKIN!
15 Temmuz'un içinde, ilk gün yazdığım gibi, hem ABD hem İngilizler vardı!
Bazen biri diğerinin kılığındaydı! Bunları gözden kaçırmayın! Düşüncelerinize pranga vurmayın!
Vurdurmayın!
İngiltere Başbakanı Theresa May Washington'daki görüşmelerini bitirip doğrudan Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitti. Defteri imzaladı. Dileklerini YURTTA SULH DÜNYADA SULH diye bitirdi!
Peki "YURTTA SULH" size tanıdık geliyor mu?
15 Temmuz'u hatırlatıyor mu?
Bazen bir cümle her şeydir!
Oyunun kuralları ve rolleri tamamlanınca harekete geçilecek. Zaten ondan sonra değişim hızla başlayacak...
Şimdi senaryodaki düzeltmeler yapılacaktır. Trafik bunu gösteriyor.
Sonrasını yaşayarak göreceğiz... Biz her şeyin tam merkezinde olacağız... Pompeo sizce "Irak, İran, Lübnan ya da Libya" derken TÜRKİYE dememiş olabilir mi?
ASLA ve KAT'a olamaz!
Bizsiz olmaz! Olamaz! Bunu en iyi onlar bilir!
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- Ergün Diler
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