Rupi deneyi

Türkiye tansiyonlu bir ülke olduğu için her gelişmeyi her adımı her ismi buradan bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Yetiştirilme metodumuzdan mı eğitim sistemimizden mi bilemiyorum. Ama her şeyin nedenini içeride arıyoruz.

Bense tam tersini yapmaya çalışıyorum. Bizi etkileyen pek çok şeyin kaynağının dışarısı olduğunu düşünüyorum... PKK, YPG, DEAŞ ya da FETÖ YERLİ gibi görünse de GÖREV VEREN YABANCIDIR.

Bu nedenle YABANCININ HESABINI ANLAMAYA çalışırım.

"BİZDEN NE İSTİYORLAR?" sorusunu sorar ve cesurca cevaplar vermeye çalışırım...

Galiba bizde eksik olan bu! Mesela Türkiye'de çok kişi KÜRT DEVLETİ tezinden söz eder. Devlet görevlileri dahi... Konuşuruz.

Sık sık... YPG üzerinden ABD'nin bölgedeki varlığı ortada. Canımızı sıkan çok işlere imza atıyorlar. Silah da eğitim de veriyorlar. Ama Kürt devleti kurmak onların işine gelmez.

Kuramazlar. Kurulacak olan devletin bir amacı ve nefes alacak çıkışları olmalı. Ve ayakta duracak kaideleri! YOK! Orada kimse bizden izinsiz bir şey kuramaz. Asla da kuramayacak.

Ayrıca böyle bir dertleri olduğunu da düşünmüyorum.

Amaç bambaşka... Irak'a iki kez müdahale eden ABD'nin, ne yapmak istediğini anlamamız gerekiyor... Öncelikle kimse bizden habersiz bir adım atamaz. Çünkü yaptıkları hamlenin içinde TÜRKİYE yoksa kazanmaları mümkün değil!

Oyun bambaşka!

Gelin açalım biraz... Çok ilgisiz gibi görünen çok uzak bir yere gidelim... PARA ÜZERİNDEN ANLAMAYA ÇALIŞALIM... Dünyanın büyük ekonomilerinden olan HİNDİSTAN'da geçtiğimiz yaz aylarında bizde kimselerin ilgilenmediği bir olay gerçekleşti... Hindistan Merkez Bankası Başkanı Raghuram Rajan istifa etti. Daha önce IMF Başiktisatçısı olan Rajan, görevi bırakırken de "Siyasilerle uğraşmaktan bıktım. Hayatıma artık akdemiysen olarak devam edeceğim..." dedi. Yerine yabancı olmayan bir isim geldi. Yeni BAŞKAN URJİT PATEL'di. Rajan'ın BAŞKAN YARDIMCILIĞINI YAPIYORDU! İyi arkadaş gibi görünseler de FARKLI İNSANLARDI. Rajan kimse bilmez ama ROTHSCHILD AİLESİNİN dünya üzerindeki 30 önemli İKTİSATÇISINDAN biriydi. Gitti. Bir gün CANLI YAYINDA İKİ DOST KAVGA ETTİLER . Ertesi gün RAJAN yoktu... Urjit Patel 1963 yılında Kenya'da doğdu. Ailesi Kenya'dan göç etti. Çok iyi bir eğitimi vardı! London School of Economics, Oxford ve Yale üniversitelerinde okudu.

1990 yılında IMF'de çalışmaya başladı. 1992 yılında IMF'in Hindistan temsilcisi oldu. 1995- 1997 arasında ise Hindistan Merkez Bankası'nda çalıştı.1998-2001 arasında da Hindistan Maliye Bakanlığı'nda danışmandı. 2001 -2013 arasında özel sektörde çalıştı. 2013 sonrasında ise Raghuram Rajan'ın Başkan Yardımcısı olarak Hindistan Merkez Bankası'na geçti.

Bankada Urjit Patel insanlarla çok fazla ilişkiye girmediğini ve konuşmayan biri olduğunu herkes bilirdi. Sessizliği herkesin dikkatini çekerdi. İçe dönüktü. Kendini ifade edemezdi. Ama sinirliydi... Konferanslara gitmez, kalabalığa karışmaz, medya ile de çok fazla bir araya gelmezdi... Garip biriydi!

Ama onun gelişi DÜNYANIN NASIL BİR YER OLACAĞININ İLK İŞARETİYDİ!

Tabii biz yine görmedik! Açalım... Patel tıpkı TRUMP gibi önemli bir nedenle geldi. Patel gelirken ROTHSCHILD ailesinin en büyük oyuncularından RAJAN gidiyordu. Patel ondan başka kimsenin yapmak istemediği bir görev nedeniyle o koltuğa oturdu. Geldi ve bir iki ay sonra HİNDİSTAN'DA BANKNOTLARI DEĞİŞTİRDİ! Rupi'deki değişim 2017'nin Ocak-Şubat'ında düşünülüyordu. Ancak o 10 KASIM'a aldı. Trump geldi iki gün sonra düğmeye bastı... Tıpkı Trump'ın yapacağı gibi o da KARA PARA ile TERÖRİSTLER ile vergi kaçakçıları ile ve UYUŞTURUCU ile mücadele etmek için BANKNOTLARI değiştirdiğini söylüyordu! Yakında aynısının çok daha şiddetlisini TRUMP ve ekibi yapacaktı. Bu ekibin karşısında ROTHSCHIDLER vardı.

Her yerde savaş bunlarlaydı. Ve bu savaş büyüyerek sürecekti...

Patel'in bu hamlesi HİNDİSTAN'ı salladı.

Orada bir şey görüldü! PARALAR DEĞİŞİNCE HALK BANKNOT SIKINTISI ÇEKTİ. Bir süre bu devam etti. Ama asıl sıkıntıyı yaşayanlar BANKALARDI. EKRANLARDA OLAN AMA GERÇEKTE OLMAYAN PARALAR VARDI. BANKALAR YÜZDE 20 kaybetti. Olmayan para gitti.

Ama bu büyük bir miktara denk geliyordu. Kasalarında olmayan milyarlarca DOLAR'ı kullanıyorlar ama "Ver 1 dolar!" desen veremiyorlardı... TEMİZLİK OPERASYONU ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nın yürüyeceği kanaldı. Milyonlarca insan ölmesin diye OLMAYAN PARALARLA DEVLETLERE MEYDAN OKUYANLAR BUDANACAKTI...

Patel'in operasyonundan sonra Hindistan'ın en büyük bankası ICICI Bank da zarar gördü.

Banka N M Rothschild & Sons Limited'in ortaklarındandı! Ne kadar kaybetti kesin bilmiyorum.

Ama büyük oranda PARASI gitmişti!

Zaten yoktu ama yine de uçup kaybolmuştu!

Hindistan YENİ DÜNYA DÜZENİ için bir test sürüşüydü. Çünkü nüfusu çok kalabalıktı.

Ve orada çıkacak sorunları önceden görmek ve gerekenleri zamanında yapabilmek için adımlar atılmıştı. Amaç DÜNYA'dan önce Hindistan'ı değiştirmekti. Sonuçlardaki pürüzleri giderip asıl büyük operasyonu kusursuz bir şekilde yürütmekti. Şimdi Amerika ile İngiltere bunun için KUSURSUZ iş yapan isimlerle gidiyorlar...

Trump'ın gelmesinden iki gün sonra HİNDİSTAN'daki operasyon başlatıldı.

TAMAM!

Peki Trump göreve geldikten sonra ilk aradığı isimlerden biri kimdi?

EVET! Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ydi! Trump telefonda kısaca "Senin gibi çok güvenilir bir dostum olduğu için çok mutluyum" dedi... 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan da MODİ ile görüşüyordu! Darbeyi, kalkışmayı konuşuyorlardı! Trump'ı getirenler FİNANSAL GÜÇ İLE SAVAŞIYORDU... Yoksa kendileri olmayacak, Amerika uzun süre ayakta kalamayacaktı.

PARA savaşının bir de coğrafyası vardı.

PARALARIN EFENDİLERİNİ AVRUPA'da boğmak isteyen GÜÇ, Afrika'da savaşı başlattı. Bu ortada. Bir de bunun kadar önemli olan ORTADOĞU ayağı vardı... Burada da bu adamları yenmeleri şarttı. Asıl galibiyet bizim olduğumuz bölgeden gelmezse Trump'ın ve arkasındaki gücün işi zordu. ORTADOĞU, Avrupa'yı Çin'e de Afrika'ya da Hindistan'a da bağlayan GEÇİŞTİ! KAVGANIN ÜSSÜ BURASIYDI.

Burada da büyük olan Türkiye idi...

Eğer BARONLAR AVRUPA ve ÇİN üzerinden ORTADOĞU'da etkili olursa Trump'ı getiren gücün mağlubiyeti kaçınılmazdı... Belki de bunu bildikleri için İNGİLİZLERLE YÜRÜYORLARDI ŞİMDİ...

Son tahlilde buraları Kraliçe'nin adamları kadar kimse iyi bilemez... Bunu yakında anlarız.

Ama ABD büyük olarak kalabilmesi için, kendi büyüklüğünü devam ettirebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle TÜRKİYE ile iyi geçinmek durumunda. Hatta Türkiye'nin büyümesi için elinden geleni sonuna kadar yapmalı...

Aksini düşünün! Bölge dağıldı. AMERİKA ne kazanacak? KOCA BİR HİÇ? Çünkü dağılma başladığı an AVRUPALI güçlerin dolayısıyla ailelerin buradaki gücü tavan yapar.

İLİŞKİLERİ ESKİDİR çünkü. Bu nedenle bizi büyütecek hamle yapacaklardır. Aksi akılla izah edilemez. Çünkü onların rakibi KÜRESEL FİNANS BARONLARI, TÜRKİYE DEĞİL... Eğer BARONLARLA kavga ederken karşı cepheye Türkiye'yi de katarlarsa hiç şansları yok. Her yerde kaybederler... Trump ve ekibi bunu göze alamaz. Almayacak da...

BARONLARIN tasfiyesi için bölgemizde bir gücün BÜYÜK olması gerekiyor. Bunun kim olacağını siz söyleyin. Ben "TÜRKİYE " diyorum.

Çünkü tarihin akışı bize bu rolü veriyor...

Mücadele dünyanın her yerinde olacak. Elbette Türkiye'de de... Ama BARONLAR değil DEVLETLER kazanacak. Bu net! Anlaşma olur da kavga yarım kalırsa bunu da yazarız.

Gidişat, OLMAYAN PARALARLA DEVLETLERE AYAR VERENLERİN YENİLECEĞİ YÖNÜNDE... Buradan giden, yabancı ülkeye sığınan gazetecilere bakın! KİM PARA VERİYOR? SOROS! Olay budur.

Yeter ki izleri iyi takip edin...



NOT: BORAJET ile ilgili yazdım. Daha çok yazacaklarım da var! Asıl oyuncuların kimlerle oturup kalktığını anlatacağım size. Ama biraz bekleyin. Bugün yazacağım başka! Almanya'dan arayan, HAVACILIĞI çok iyi bilen biri gelmek istedi. "Buyurun!" dedim. Geldi. Gerçekten yaptığı çok önemli işler vardı. Dinledim. Havacılığı çok ama çok iyi biliyordu. Ziyaret nedenini sordum.

BORAJET'e girdi! Bu şirketin kuruluşunu kendisinin yaptığını söyledi. BORAJET'i o kurmamıştı ama şirketin felsefesi, uçuş noktaları, maliyeti, kadrosu, uçak tipleri, ekiplerin sayısı, etkisi ve birçok noktayı o hazırlamış ve bir dostu aracılığıyla ESKİ BİR PAŞAYA GÖNDERMİŞTİ. Paşanın ismi IŞIK BİREN'di...

KURACAĞI ŞİRKETİN MODELİNİ dostuyla yolluyor ve "Ameliyat olacağım için gelemiyorum" notunu düşüyordu. IŞIK BİREN bu taslağı alıyor ve sonra kaybediyordu! Ancak bir süre sonra BORAJET kuruluyor ve ALMANYA'daki dostumun söylediklerini icra ediyordu. Onun çalışmalarını birebir kopyalıyordu... Durumu görünce IŞIK BİREN'i aramış. "Bana verilen böyle bir çalışma hatırlamıyorum" cevabını almış.

Sonra sağlığına kavuşunca tekrar aramış... IŞIK BİREN birden HATIRLAMIŞ! "EVET şimdi aklıma geldi, o bende!" diyerek DOSYAYI BULUP yollamış!

Dostumda orijinal olarak 3 adet DOSYA vardı.

Biri de Işık Biren'deydi! Biren Paşa'nın geri yolladığı DOSYANIN İÇERİĞİ AYNIYDI! FAKAT DOSYANIN YAPISI FARKLIYDI! BELLİ Kİ KOPYALANMIŞTI! Geri gönderilenin SPİRALLERİ BAMBAŞKAYDI!

İçerik aynı olarak sonradan hazırlanmış ama SPİRALLER UNUTULMUŞTU! Ya da dostumun elinde orijinal iki adet daha olduğu düşünülmemişti! Bilemem. Peki eski dosya yani asıl örnek kime gitmişti? Bilmiyorum! Ama Biren PAŞA'nın çocukları Amerika'daymış! Yalçın Ayaslı Bey de oradaydı! Kim kiminle el ele tutuşuyordu!

Yakında anlayacağız...