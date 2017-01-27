Sınır savaşı
Afrika'da kontrol edilen ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri alınır. Yılda 300 milyar euro buradan gelir. Afrika'daki en güçlü ülke Fransa'dır. Bunlar sır değil. Ancak yeni dünya dengesinde önemli merkezlerden biri de bu topraklar. Ortadoğu ile birlikte buraları kontrol etmek şart. Oyun buna göre kuruluyor, kartlar buna göre dağıtılıyor...
Trump göreve gelmeden önce başlayan KRALİÇE ile yakınlık paylaşım içindi... Pek çok ülkeye pek çok rol verilecekti yeni dönemde.
Tabii başarılı olurlarsa...
Birkaç gündür yazıyorum...
DOLAR ailelerin kontrol ettiği bir alan oldu. Olmayan, basılmayan para ile dünyaya egemen oldu bazıları.
Bunlar ULUS DEVLETLERE ve sınırlara karşıydı. Para ile gelen emirlerin önünde kimsenin durmasını istemiyorlardı. Düşünün!
A, B, C, D, E isimli 5 banka olsun! Dünyanın en büyüğü... 5 kız kardeş! Milyonlarca insan buralara geliyor, faiz elde ediyor ya da kredi çekiyor. Birbirinden habersiz milyonlarca insan buralara para yatırıyor. Ama 5 BANKANIN SAHİBİ de kendi arasında özel bir LİG KURUYOR. Hepsi ortak bir havuz meydana getirdiği zaman ortaya çıkan para miktarı hiçbir devletin kasasında yok. Dolayısıyla en büyük bunlar. Bu gücü elde edince paraların karşılığına da gerek olmadığını düşündüler. Amerika, Bretton Woods'ta DOLAR İLE ALTINI ÖNCE BİRBİRİNE KENETLEDİ. SONRA DA "ALTIN FALAN YOK, DOLAR DOLARDIR" dedi...
Her devlet altına bağlı olduğu için elinde DOLAR tutuyordu. Ama bir cümle ile Amerika bunu kaldırıp çöpe attı. Kimse gidip elindeki DOLARI ABD'ye veremiyordu, çünkü DOLAR çökerdi. Elindeki 10 DOLARLA İKİ KAHVE içecekken birini bile içemez hale gelirdi. Bu biliniyordu.
Herkes zorunlu olarak DOLARA bağlı kalmaya devam ediyordu. İşte bu oyunu bilen aileler de "Madem öyle biz de OLMAYAN DOLARLA dünyaya yön veririz" diye kendi oyunlarını kurdular...
Şimdi piyasalarda 100 trilyon dolar var ama BANKNOT yok. EKRAN GÖRÜNTÜSÜ OLARAK VAR... Şimdi savaş, olmayan paranın disiplini için!
Başladı zaten!
FİNANS sistemini kuran ve yöneten aileler orjin olarak AVRUPALI'ydı.
DOLARIN sahipleri de bunlardı... Bakın hepsi Avrupa kökenli... Amerikalı da olsa Avrupalı'ydı... Bu aileler Fransa'da da çok güçlüydü. AB'nin kalbinde yani... Avrupa, Fransa ve Almanya demekti. İkisinin de gücü ORTADOĞU ve AFRİKA'dan kaynaklanıyordu. Uçak seferlerine baksanız bunu görürsünüz. AFRİKA, zenginliğin Avrupa'ya taşındığı yerdi. Doğru adres burasıydı...
İŞTE EURO'nun ve ailelerin bitirilmesi için önce AVRUPA'nın tasfiye edilmesi gerekiyordu. Savaşın çerçevesi buydu! Charlie Hebdo, Bataclan ve Stad de France saldırıları bu nedenle yapılmıştı... Fransa'nın Afrika'daki gücünü ele geçirmek için...
Arap Baharı'ndan sonra ABD ile İNGİLTERE yakınlaştı ve anlaştı.
Pek çok MI6 ajanı Fransızlar tarafından ABD'ye veriliyor ve infaz ediliyordu. Savaş çoktan başlamış, bizlerin haberi yoktu...
Zaten devrilen DİKTATÖRLERİN paraları Londra'daydı.
Kaybedenler aslında Kraliçe'nin adamlarıydı. Derken İngiltere oyuna girdi.
Önce aileleri karşısına aldı. Sonra Avrupa'yı...
BREXIT ile yoldan çıktılar... Başka yola girdiler. Burada ABD ile gideceklerdi.
Afrika'da da böyle olacaktı. Asıl savaş alanı burasıydı zaten...
Fransa üzerinden pek çok büyük şirket orada iş yapıyordu. Bu bitecek. Trump ile Theresa May bu konuda anlaşacak. Net! Gizli anlaşma tamam yani! Amerika ile İngiltere şirketler üzerinden değil, kendi güçleri üzerinden enerjiyi dışarıya taşıyacaklar.
Fransa ile iş yapan şirketler kaybedecekti.
İşin mimarı da İngiliz Yüksek Komiseri Nic Hailey'di.
Bu konudaki tüm alt yapı çalışmalarını tamamladı.
Nic Hailey, dünyada enerji kontrolünü bir güçten diğer güce çekmenin en özel kişisidir. Hailey, 10 kişilik ekibiyle bu çalışmayı tamamladı. Elbette bazı aileler, bunun engellenmesi için Afrika'daki devlet başkanlarıyla görüştü. Bu görüşmelerde istenilen sonuç çıkmadı. Çünkü Afrika ülkelerinin liderleri, bağımsızlık istiyorlardı.
Ve bir de gelirlerinin artmasını... ABD ve İngiltere'nin ortaklığında, gelirleri yüzde 25'e çıkacak. Ailelerin sömürdüğü enerji sisteminde Afrika ülkelerinin gelirleri yüzde 15 civarında.
Denge bu!
Fransa atağa kalktı. Planı değiştirdi.
Orada da ailelerle işbirliği yapmak için harekete geçti. Özellikle Fillon yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlarsa, aile şirketleri Afrika'da önemli adımlar atacak. Peki bu arada ne oldu?
Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adayı François Fillon'un başı, eşi hakkında çıkan iddialardan dolayı derde girdi. Penelope Fillon'un, "Parlamenter Danışmanı" sıfatıyla 1998'den itibaren "hiç çalışmadan" 8 yılda 600 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.
Fransız "Le Canard Enchaine" dergisinde, maaş bordrosunun da kanıt olarak sunulduğu haberde, Bayan Fillon'un, eşi tarafından işe alındığı belirtildi.
Yani karşı operasyon hemen geldi!
Bakalım ne olacak?
Devam...
İngiltere ve ABD, Fransa'yı bitirmek için her yolu deneyecek. Çünkü hem İngiltere hem de ABD, Avrupa ülkelerine yön vermek isterken hep Fransa engeline takıldı.
Fransa'nın Afrika'daki gücü elinden alınırsa, Avrupa'da da sıradan bir ülke konumuna gelecek.
Savaş bu! Fransa'yı MOLDOVA gibi bir ülke yapmak isteyecekler... Bunun adresi de AFRİKA! Bunu yaptıkları an EURO kalmayacak. Avrupa Birliği de...
Peki Afrika'daki savaşı yöneten Fransızlar'ın elindeki gücü almak için çalışan kimdi?
EVET!
NIC HAILEY!
Peki Hailey'in en yakın çalışma arkadaşı kimdi?
Dün yazdım!
Dolar'ı değiştirip Sterlin'i de plastik hale getirerek ailelerin elindeki gücü sıfırlamak için Steven Mnuchin ile yola çıkan WILBUR ROSS! Yani Rothschildler'in en iyi adamlarından biri.
Sistemlerini en iyi bilen isim...
Şimdi bu savaşın dışına çıkalım ve bakalım... AVRUPA'nın dağılmaması için, Afrika'yı kaybetmemesi için, yapacakları tek bir önemli hamle var! O da Türkiye'ye saldırmak. Ailelerle birlikte!
Onların finansal gücüyle birlikte...
Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle buralarda onları göreceğiz. Finansal ya da doğrudan terör eylemleriyle...
İçeride tasfiye edilen yapı TÜRK CUMHURİYETLERİNDE uzun zamandır çalışma içinde. Oradan geldiği söylenen TİM'ler var. Reina saldırganının oradan gelen 12 TİM'den biri olduğunu duyuyorum.
Çökertilen hücreler dışında eylem için hazır bekleyenlerin var olduğu kulağıma geldi.
Karşımızda TÜRK'ü ve İSLAM'ı kullanacak bir yapı var. Buradan gelecekler...
Afrika'yı kaybeden AVRUPA, Türkiye'yi de elinden kaçırdı mı çıkış yoları kalmıyor.
Tek hamle ile buraya yükleneceklerdir...
ABD'nin içinden kendilerine destek de var!
Türk devletinin aldığı kararı değiştirmek için kendilerinin en iyi bildiği yolla geleceklerdir...
Hem aileler hem AVRUPA sonunu görüyor. Elleri bağlı oturup beklemezler.
Beklemeyeceklerdir de...
VAR OLMA SAVAŞI BU! ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKSA DA SONUNDAKİ PAYLAŞIM BU KADAR DEĞERLİ OLAMAZ.
Silahların kısmen kullanıldığı ama GANİMETİN İNANILMAZ DEĞERLİ OLDUĞU BİR MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ...
Bu savaşın final sahnesi bilelim ki TÜRKİYE'de oynanacak...
Kavga edenler belli. Ama bizsiz olamayacağı için kapımıza dayanacaklardır...
İstiklal Harbi ile bir nesil... 1970'ten 1980'nin sonuna kadar ikinci bir nesil...
FETÖ ile de üçüncü bir nesli kaybettik...
Bu topraklar hep saldırı altındaydı. Bazen içeriden bazen dışarıdan geldiler. Ama içeride adamları hep vardı... Yine var!
Yine olacak...
Savunmasız bırakmak için her yolu denediler. Ama ayaktayız. Ayakta kalacağız...
Uyanık olalım... Bir ve bütün olalım...
Büyük savaşın en önemli cephesi burası olacaktır... Kaçamayız... Ama ayakta kalanın tarihi yazacağı bir dönemdeyiz... Hem ellerimizi hem aklımızı birleştirelim... BUNA İHTİYACIMIZ VAR... Sadece PARALAR değil sınırlar da değişecek...
Bilerek yürüyelim...
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- Ergün Diler
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