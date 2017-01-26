Para para para...
DENGELER MU AZZAM bir hızla kuruluyor. Ve hızlı adımlar atılıyor.
Savaşın ne olduğunu, kimin kimle mücadele ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yeni DENKLEMDEKİ en önemli oyuncu yıllarca Amerika ile her yerde mücadele eden İngiltere. Yeni oyunun içine dalarak kendileri için büyük hamle yaptılar. Anlaşılmayan da tam burası... Burasını anlamadan olan biteni çözmek mümkün değil... Olmayacak da...
İngilizler birkaç asırdır PARANIN SİHİRBAZI olan ailelerle yürüyordu.
"Aileler mi İngiltere'yi yoksa Kraliçe mi onları yönetiyordu?" Kimse bu soruya net cevap veremiyordu.
Genel kanı BARONLARIN Kraliçe'ye ve onun üzerinden dünyaya yön verdiği şeklindeydi. Bu yönde veri de çoktu!
En son Trump'a karşı yapılan kadın yürüyüşünü gördünüz. BARONLAR istedi, milyonlarca kadın her yerde sokağa çıktı! Bunu para akışına baktığınızda da hemen görüyordunuz. İşte bu Kralların- Kraliçelerin ve devletlerin üzerine çıkan YAPI DÜNYANIN PATRONU olarak kendilerini gördü. Gerçekten de rakamlar onları haklı çıkarıyordu! Çin'in ticaret fazlasını da, Araplar'ın petrol gelirini de, Japonya'nın artı parasını da bunlar FİNANS SİSTEMİNDE değerlendiriyordu. Paralar bunların kasasına akıyordu. Bunların değildi ama kullanan bunlardı. Haliyle devletlerde olmayan para bunların kontrolündeydi. Kimse de önlerinde duramazdı. Böyle düşünüyorlardı.
Ellerinin altındaki paraların FAİZLERİNİN ÖDENMESİ için de dünyanın çeşitli yerlerinde savaşların ve terörün olması şarttı.
Bu paralar borç olarak birilerine gitmeliydi ki para parayı getirsin!
Öyle de oluyordu.
Ama PARAYI KONTROL EDENLER öyle bir yere geldiler ki artık bu köprüden önce son çıkıştı!
Durdurulabilirlerse ne ala; yoksa bütün büyük devletleri çökerteceklerdi.
Bizde kimse konuşmuyor ama Amerika içinden çöküyor. Trump son şans. Eski Başkan Carter "Şimdi olsa bırakın BAŞKAN seçilmeyi aday bile olamam! Çünkü bunu yapabilecek param yok. Parası olmayanın BAŞKAN olma ihtimali ortadan kalktı..." diyerek BARONLARIN her yeri kontrol ettiğini açıkladı. Anlamadık. Trump parası olan ve BARONLARA karşı ABD DERİN DEVLETİNİN ÇIKARDIĞI BİR
İSİM. Eğer Trump başarısız olursa yani BARONLAR kazanırsa ilk kaybeden ABD olacak. Sonra biz ve Rusya... BARONLAR dengeyi kuracak ve ULUS DEVLET bırakmayacak... OYUN BU!
Başkasının parasını kullanarak dünyaya yön vermek isteyenlerle DEVLETLERİN KAVGASI BU!
Kraliçe PARANIN YANIN DAYDI.
BARONLARLA İÇ İÇEYDİ. ORTAKTI.
Savaşları bile birlikte yaptılar. Ama ABD'nin aldığı karar kendisini de batıracağı için kulvar değiştirdi. İngiltere kazanana oynardı.
Öyle yaptı. Baronları attı, ABD DERİN DEVLETİNİN YANINA geçti. Bu ilişkiye iki ülke içinde de tepki vardı.
Mücadele kendi içlerinde de sürüyordu.
Bugünden yarına da bitmezdi... Parayı elinde tutanlar saldıracaktı. İlk hedef Trump'ı yola getirmekti. Bunun için hamleler gelecekti.
Kendisine ya da ailesine yönelik adımlar olacaktı! Kraliçe zaten korumasının silahıyla burun buruna kalarak ilk uyarıyı almıştı.
PARAYI elinden bırakmak istemeyenler geleceklerdi. Bunu deneyeceklerdi. Kazanma şansları çok fazla değildi ama hemen pes etmeyeceklerdi...
Önceki gün yazdım!
100 TRİLYON DOLAR
PARA PİYASALARDA... AMA
YOK. EKRANDAN EKRANA
GÖNDERİLİYOR AMA KARŞILIĞI
YOK... Bu gücü de BARONLAR kullanıyor... İşte olmayan PARA, olmayan DOLAR, başta ABD'yi içeriden kemiriyor...
Trump buna son vermek için geldi. Bundan vazgeçemez. Göreve getirenler bunu söyledi.
Neden geldiğini biliyor. Karşı taraf da her şeyin farkında. KAVGA BÜYÜK MÜ BÜYÜK! Üçüncü Dünya Savaşı çıksa bu sonuçları vermez. Daha da büyük bir kavga...
Açalım biraz...
Yeni ortak İngiltere... 2013 yılında Kraliçe BANK OF ENGLAND'a gitti. Kendisini ilk kez ROTHSCHILD ailesinden kimse karşılamadı. Bu kavganın başladığının resmiydi. Kraliçe o andan itibaren adamlarıyla oyunu kurdu... Ne mi yaptı?
Çamaşır makinesinde yıkanabilir plastik banknotlar hazırlattı! Parayı sahiplerinden almanın değişik bir yoluydu bu! Kullanılmakta olan kağıt banknotlardan daha temiz ve daha güvenli bir yoldu bu. Yakında plastik STERLİNLER devreye girecekti. Değişiklik Rothschildler'in adamı olan Churchill'in 5 STERLİNLİK PLASTİK paralarda yerini almasıyla başlayacaktı. Trump da DOLAR'da aynı değişimi başlatacaktı.
ABD Başkanı Trump'ın, banknotsuz dolara savaş açması ŞİRKETLERİ RAHATSIZ etti. Pek çoğu 8 Kasım'dan hemen sonra Trump'ın kurduğu kabineye tepki gösterdi. Ama Trump tam burada kimsenin anlamadığı önemli bir adım attı.
ABD Ticaret Bakanlığına milyarder işadamı Wilbur Ross'u aday gösterdi!
Ross'un ismi ROTHSCHILD AİLESİNE çiçek göndermek olarak yorumlandı. Oysa durum farklıydı. Ross AİLEYİ EN İYİ BİLEN İSİMDİ. Bunu kullanacaklardı.
Wilbur Ross, 25 yıl yanında çalıştığı aileden büyük bir kazık yedi... Rothschild ailesinin sistematik para döngüsünü en iyi bilenlerden olan Ross, yeni dönemde şirketlerin Amerikan yönetimindeki etkisini bitirecek isimdi.
Dünyada nakit olarak yürürlükte olmayan dolarların sıfırlanması için başlatılan operasyon fikrinin BABASI DA Wilbur Ross'tu! Karar da Londra'da verildi. Wilbur Ross, Rothschild ailesi için çalıştığı dönemde Kraliçe II. Elizabeth'le de yakınlık kurmuştu.
Hem Trump hem Kraliçe, ROSS'u çok iyi tanırdı. Rohtschildler de...
Mesela Trump, CAMERON döneminde İngiltere'den nefret ederken şimdi bayılıyordu!
NEDEN ACABA?
Devam...
Trump, gerçek doların değerinde bir güç olarak kalmasını istiyor. Aynı Trump, euro'nun olmadığı bir dünya planlıyor.
Euro'nun olmadığı bir dünyada dolar ve Sterlin en güçlü para olacak.
Bu net! Oyun ve plan bu! DOLARI olan, elinde DOLARLA oyun kuran yanacak!
DOLAR da STERLİN DE DEĞİŞECEK. DOLARDAKİ olmayan DOLARLAR biliniyor. STERLİN'deki gerçek ise plastiğe dönüşünce anlaşılacak.
Olmayan paralarla para kazananlar kaybedecek. İngiltere YÜZYILIN ATAĞIYLA bu tarafa geçti...
Oyunun içindekilerden biri ve en önemlisi Wilbur Louis Ross, Jr.
1937 28 Kasım doğumlu... New Jersey'de büyüdü... Xavier Lisesi, Yale ve Harvard Business School'u bitirdi.
İş hayatında ilk başarısını Wall Street'te yakaladı. O andan itibaren Rothschild ailesinin dikkatini çekti. 1970'lerden itibaren Rothschild ailesi için çalıştı. Şirketin New York'taki NM Rothschild & Sons bünyesinde danışman, başkan yardımcısı ve başkan olarak birçok görevlerde bulundu.
Finans, çelik, kömür, telekomünikasyon, yabancı yatırım faaliyetleri konusunda uzmanlaştı. 25 yıl boyunca Rothschild ailesine çalışan Wilbur Ross, tartışmalı bir şekilde ayrıldı ve kendi şirketini kurdu.
Fonlara yaptığı yatırımlarla büyük servet kazandı. Enerji işine girdi, orada da büyüdü.
Daha sonra tekstil işine girdi. Burlington Industries ve Cone Mills ile tekstilde de büyük marka oldu.
Servetinin 3 milyar dolar, yönettiği paranın 20 milyar dolar olduğu biliniyor...
OYUNU KURAN DEVLETLER
BARONLARIN EN YAKININDAKİNİ
ALDI!
Peki Wilbur Ross'un en iyi arkadaşı kimdi?
EVET!
DOLARI DEĞİŞTİRECEK OLAN
STEVEN MNUCHIN...
Bu ikisi dünyayı da parayı da değiştirecek...
Eğer Trump ve arkasındaki güç kazanırsa DEVLETLERİN DÖNEMİ BAŞLAYACAK.
Yok BARONLAR bir ATAKLA öne geçerse başta biz olmak üzere ABD de Rusya da kaybedecek!
Sonrasının ne olacağını bilemeyiz...
Bu kavga yakında çok daha görünür olacaktır. Kimse elindeki 100 trilyon doları hemen teslim etmez! Edemez! Kavga büyük!
Göreceğiz... Bunu anlamadan Türkiye'yi de bölgeyi de dünyayı da çözemeyiz...
KISIR TARTIŞMALARI BIRAKIP
BURALARA ODAKLANIN...
Gerisi laf!
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