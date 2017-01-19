GÜÇLÜ İTTİFAK
Anlaşılırdı. Ve kabul etmek gerekir ki imha gücü yüksekti. Bunun üzerine "ipler gerilir" diye beklendi. Ama öyle olmadı. Sonuç alınması mümkün olmayan bir görüşme gerçekleşti. Kemal Bey ekibiyle birlikte MHP'yi ziyaret etti... İki partiyi bir araya getirecek bir sonuç çıkamazdı. Öyle de oldu... Her iki lider de her iki parti de kapı önünde ezberlenmiş sözleri söyleyerek ayrıldılar...
Çünkü iki parti de dünya üzerindeki başka başka güçlere yaslanırdı.
Temasta oldukları güçler, çalışmayı düşündükleri odaklar birbirinden farklıydı.
Uzaktı birbirlerine. Bu nedenle sonuç çıkmazdı. Ama bizler ANLAŞAMAMAYI, içeride gazetelere yansıyan sorunlarda arayacaktık. Ama gerçek asla ve kat'a bu değildi. Hiç olmadı zaten!
Küçük, orta ve ortanın üzerindeki devletler çok uzun zamandır olduğu YENİ DENGEYE göre pozisyon alırlar... Bu bizim hiç ama hiç bilmediğimiz kuralların hayata geçirilmesidir. Roosevelt ile Stalin DÜŞMAN KARDEŞTİLER ama hiç savaşmadılar.
Birbirlerinin KARŞITIYDILAR ama hiç boğaz boğaza gelmediler. Farklı İDEOLOJİLER, FARKLI CEPHELERDE
BAYRAK HALİNE GETİRİLDİ. 1945'te YALTA'da eller kenetlendi ve dünya yeni şeklini aldı. Hatırlayın SAĞ'ı, SOL'u...
Meydana getirilen korkuları hatırlayın.
Menderes, kendisine çizilen daha doğrusu Türkiye'ye biçilen rolün dışına taşmak istedi.
Hemen geldiler. Demirel de öyle... Yakın siyasi tarihimiz bunların örnekleriyle doludur.
TEPEDE BÜYÜKLER ANLAŞIR herkes bunlara biat eder. OLAY BUDUR.
Aksi mümkün değildir. İstediğin kadar çırpın, istediğin kadar direnç göster sonuç alma şansın yoktur... Putin son yıllarda BAĞIMSIZ politikada ısrar eti. Petrol fiyatını alıp yerin dibine gömdüler. Rusya sallandı. Şimdi yeni anlaşmaya sıcak bakması için vanalar gevşetiliyor. Bu kurallar Çin için de Almanya ve Fransa için de geçerlidir. DIŞ POLİTİKA diyerek sadece etrafımıza bakarsak pek bir şey anlama şansımız olmaz...
NEVADA'yı çok yazdım. İngilizler'in yönettiği PARALAR garip bir şekilde ABD'ye gidiyordu. Bir savaş oldu da biz mi İngilizler'in mağlup olduğunu göremedik.
Oysa ortada savaş değil bir anlaşma vardı...
Hem de büyük. MEDYANIN etkisiyle herkes TRUMP'ın ne yapacağını merak ediyordu. Bu planları bir kişinin yapması ve hayata geçirmesi mümkün değildir. Perde gerisinde Amerikan ve İngiliz derin devleti vardır... Daha öncesinde de İngilizler'in yerine KOMÜNİST RUSYA'nın çarkları vardı...
Şimdi roller değişiyordu. YALTA'da konuk oyuncu olan Churchill'in koltuğu Rusya ile değiştiriliyordu!
Burada çok kez "FETÖ için anlaşma yapıldı, iplerini çekecekler" diye yazdım.
Bu belliydi. Amacım dünyanın bir köşesine gidip 100 dolara çalışan, Kur'an-ı Kerim'i, Bayrağı ve Türklüğü yücelttiğini sananları uyarmaktı. ANADOLU'nun çocuklarına "ALDANMAYIN" diye seslenmekti. Etkili olamadı. Olamazdı da... FETÖ'nün temel görevi, Rusya'yı çevrelemekti. Bir bakın! Son iki yılda Kissinger kaç kez Rusya'ya gitti? Ne kadar kaldı? Neyin pazarlığını yaptı?
Bakmıyoruz! Rusya zenginleşerek, ABDİngiliz eksenine çekilecekti. BREXIT bu ittifakın ilanı, paraların NEVADA'ya göçünün imza töreniydi! Rus uçağının düşürülmesi de Türkiye ile Rusya'yı bölgede "EKSEN olmasın" diye birbirinden ayırmaktı. Ruslar'a yapılan ve hala süren saldırıların amacı da bu! Amerika-İngiltere ekseni dışında bir adres aramaması içindi! Ama Putin'in ordusu silahı ve bölgesi vardı. Bir güçtü. Ona rağmen değil ikna ederek, yeni düzeni kuracaklardı. Arada kalan Almanya ile Fransa olacaktı. Fransa ve Almanya sadece Avrupa'da değil asıl AFRİKA'da güçlüydü. Fransız Havayolları ile Alman Havayolları'na bir göz atın isterseniz.
Bakın bakalım onlar kadar AFRİKA'ya uçan var mı? YOK!
Yer altı yer üstü kaynaklarının eşsiz olduğu bir bölgede Avrupa'nın iki oyuncusu top çeviriyor. Charlie Hebdo, Bataclan ve Stade de France'daki saldırılar, doğrudan uyarıydı.
Stadyumda Fransa ve Almanya milli takımları maç yaparken bombalar patlıyordu. Mesaj netti. Nice saldırısını hatırlayın! TIR'la yapıldı.
Yeni yıla girilirken Almanya'da yapılanın bir benzeriydi. Masum insanlar can veriyordu.
Ama mesajlar gelmeye devam ediyordu...
Avrupa sarsılırken bazen Amerika da yara alıyordu. Kimi zaman SİYAHİLER ayaklanıyor polisle çatışıyordu, kimi zaman da gece kulüpleri katliama sahne oluyordu.
Eylemler karşılıklı sürüyordu. SÜRECEKTİ DE... Eğer Fransa-Almanya Rusya ve Türkiye yan yana gelirse koca bir oyunu bozarlardı.
Tabii kağıt üzerinde! İzin verirler miydi bilemem. Ama bu eksen önemli bir güçtü!
Ama karşılarına dikilenler de büyüktü...
İşin içine TÜRKİYE girdi mi dengeler değişiyordu! Ankara çok önemliydi. Bunu bizden daha iyi BÜYÜKLER bilirdi!
İŞTE BU BÜYÜKLERDEN
İKİSİ OLAN AMERİKA
İLE İNGİLTERE, 8 KASIM
GECESİ İLK GÖRÜNEN
TEMASI KURDU!
Rus 'Hackerlar'ın desteğiyle gelen (!) Trump'ı 8 Kasım'daki TEŞEKKÜR KONUŞMASINDAN
SONRA İLK ARAYAN İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth oldu. Telefon Buckingham Sarayı'ndan geliyordu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Görünüşte! Ama öncesine bakıldığında altında güzel bir mesaj yatıyordu! Buckingham Sarayı, ne Obama'yı, ne baba Bush ile oğul Bush'u ne de Clinton'ı ilk arayan merkezdi. Ama TRUMP'ı ilk arayan KRALİÇE'ydi!
Peki 8 Kasım öncesi kurulan ilişkiler daha sonra yürüyor muydu? Evet nasıl öncesinde yürüyorsa sonrasında da tüm hızla gidiyordu.
8 Kasım'dan yani Trump'ın seçilmesinden bir hafta sonra herkes magazinle uğraşırken Kraliçe en güvendiği isimleri Trump'a yolladı. New York'taki Trump Tower'da 24 saat süren toplantılar yapıldı... Buckingham şimdi ise 20 Ocak'taki töreni bekliyor.
Trump, resmen göreve başladıktan sonra ilk davet yine Londra'dan gelecek. KIRMIZI KARŞILAMALI bir davete katılması istenecek... Buckingham bunu şimdiye kadar 10 kez yaptı. Kolay kolay kimse için yapılmaz zaten... Mesela Başkan Obama 2011'de gittiğinde Buckingham ziyaretinde bulundu.
Orada ağırlandı. KIRMIZI PROTOKOL değildi ama ağırlandı. Sonrasında gittiğinde ise Buckingham'a alınmadı! Windsor'da misafir edildi!
Demek ki o zaman ortaklık tamamlanmış değildi. Hatta Windsor'a götürülmesi "BİZ SİZDEN DAHA BÜYÜĞÜZ" demekti...
Gerçekten de Windsor Sarayı'nın içi paha biçilemeyen tablolarla eserlerle doluydu!
Trump, daha şimdiden özel misafirdi. Zaten annesinin KRALİÇE HAYRANI olduğunu söyleyecek kadar samimiydi!
Bu işbirliği beraberinde YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni getirecekse, ORTADOĞU dahil her yer tekrar şekillenecek demekti! İnanın KÜRT sorunu da DEAŞ da, YPG de, SünniŞii ekseni de her şey ama her şey tekrar tanımlanacaktı...
Paranın ve politikaların yönü de...
Fransa-Almanya, Ruslar'ı ikna edip yanlarına alır ve Türkiye de buna dahil olursa başka! Ama bu çok güçlü bir ihtimal gibi durmuyor. Olursa işler değişir tabii...
Ama zor...
Hatırlayın! Bill Clinton vardı! Onun döneminde onunla görev yapan TALİBAN vardı. Sonra BUSH geldi. Onunla da EL KAİDE görev yaptı! Sonra Obama geldi!
DEAŞ'ı getirdi. Birlikte gidiyorlar şimdi.
Trump geldi. Sürpriz bir şekilde. Şimdi kim görev alacak? DEAŞ'ın içinden ayrılan, kendi başına buyruk ve insan kanı akıtmak için çırpınan bir CANAVAR!
Sünni-Şii kanı akıtacak bölgede...
Herkese her yere saldıracaklar...
Biz her şekilde bunlardan etkileneceğiz.
Etkilenmeyen kalmayacak zaten... Ama bizim şansımız bölgedeki konumumuz.
Kazanan olacağız... Her şekilde herkesin ihtiyacı var... Ama terörün sürmesi, finansal operasyonların hız kesmemesi, CHP'nin atakları, burada tam olarak istedikleri senaryoyu oturtamadıklarını gösteriyor.
Türkiye kendi tercihini yapıp, istediğiyle oturur ve anlaşır. Büyük ihtimal, ABDİngiltere ekseni Rusya ile Türkiye'yi yanına alıp yürüyecek. Böylece koca bir coğrafyaya hükmedilir. Kontrol sağlanır... Düğüm Putin'in vereceği kararda. Dönüp Almanya- Fransa ile anlaşırsa, ortalık tamamen karışır! NATO'nun yeni konseptinde bu cevabın olumsuz şekline göre de şık var!
Herkesin bedenine göre elbise biçildiği bir dönemdeyiz... TERZİLER belli... Başka seçenek yok! DENGE BÖYLEDİR!
Zaten biz de hep dengenin içindeki küçük oyuncuyduk. EN azından şimdi bölgemizde BÜYÜĞÜZ...
Dikkatli olursak çok şey kazanacağımız bir kapının önündeyiz. Yeter ki doğru zamanda doğru yere açalım... MHP ile CHP arasındaki sürtüşme bittiği an anlayın ki DENGE OTURDU! Devam ettiği sürece de bilin ki Türkiye rüzgarlara bağrını açtı!
Böyle bir iklimden geçiyoruz...
NOT: ABD içinde Trump'a ve kurulacak sisteme itirazı olan varsa, yine onları en kısa zamanda burada göreceğiz... İtiraz gelmezse taşlar kısa zamanda yerine oturur!
UNUTMAYIN dengenin izleri, Türkiye'den izlenir. Başka yerde görmek zordur çünkü!
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- Ergün Diler
- GÜÇLÜ İTTİFAK
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