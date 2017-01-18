Büyük savaş
"Trump'la yapılacak toplantıda, kendisinin bilmediği pek çok şeyi önüne koyacağız. Emin olun ki fikri değişecektir..." Bunu biliyorlarsa neden mikrofonların karşısında söylüyorlar... Garip olan burası...
CIA'nın çıkışlarına karşı bir de Trump'a destek atanlar var...
"Elbette herkes hayatta kalmak ister. Trump da... Eğer Trump CIA'ya operasyon yapmazsa, Kennedy ile aynı sonu yaşayacak. Sadece CIA değil, NSA başta olmak üzere bir çok istihbarat kurumuna çeki düzen vermeli..." Bu kadar mı? Değil elbette!
"Gazetecilere çok dikkat etmeli.
Kesinlikle ve kesinlikle BEYAZ SARAY'da görev yapanları, gözden geçirmeli... Bir çoğunun kartları iptal edilmeli..." Bize yansımasa da KAVGANIN DÜZEYİ bu! "Bu adımları atmazsa şansı çok az" diyenlerin sayısı oldukça fazla! Ne olacağını göreceğiz. Ama Trump'ın akıllı biri olduğunu çok kişi gözden kaçırıyor. YENİ DENGE için geldiğini herkes ıskalıyor. Kesinlikle farklı bir BAŞKAN olacak.
Hem biz hem bölge hem dünya bunun sonuçlarını yaşayacak...
Açalım biraz...
Dünya haritasını karşınıza alıp baktığınızda WASHINGTON'dan tamamen bağımsız politika üreten iki merkez var! Biri LONDRA diğeri MOSKOVA'dır... Türkiye de şimdi böyle. Ama bu iki oyuncu, kabul edelim ki bizden çok daha etkili! Dünyanın kaderini etkileyecek kararlar Washington-Londra-Moskova üçgeninde alınır ya da alınamaz!
Bilmeden peşinden sürüklendiğimiz ideolojiler, ekonomik sistemler, rejimler, politikalar, bölgesel ilişkiler, istihbarat yapılanmaları hepsi KURULACAK OLAN DENGELERİN SONUÇLARIDIR!
1945'te paylaşım oldu. Biz KOMÜNİZMLE MÜCADELE EDEN TARAFA DÜŞTÜK! Avrupa bir ELMA gibi ikiye bölünmüştü. Şimdi BİRLİĞİN üyesi olanlar o zaman KOMÜNİSTTİ!
Sonuç buydu! Komünizmle mücadele etmek için de bir organizasyon gerekiyordu. Bu da GLADYO idi. Bizde de vardı! Bu yapı sonraları FETÖ'ye dönüştü. Yeni bir TEHDİTLE karşı karşıya kaldık. Sistem kendi oyuncularını üretiyordu. Hep böyle olurdu zaten!
Hiç değişmezdi... GLADYO'nun içinde nereden bakarsanız bakın, iki gücü görürsünüz! CIA ve MI6... Yani ABD ve İngiltere. Birbirlerinin yanında durarak birbirlerini kontrol etmek isterler. Her operasyonda böyleydi bu...
Irak işgalinde de, bizdeki darbelerde de...
Değişmez kuraldır. İkisi birbirinin ne yapacağını bilir.
Biraz daha açalım...
Trump çokça eleştiri de alsa söylediklerinin hepsinde açık ve net bir mesaj var... Trump, Avrupa Birliği'ne karşıydı. "Dağılması gerekiyor" dedi.
Bu onun değil onu getiren gücün fikri.
O söyleyen... AB'nin dağılması için ilk taşı kim attı! İNGİLTERE! BREXIT ile dengeleri kökünden salladı. Ayrıldı, büyümesi de gücü de zenginliği de arttı! Rakamlar ortada! Trump "NATO da değişecek" diyor. Hem de ısrarla.
Modasının geçtiğini söyledi. Kimse üzerinde durmadı. Oysa söylediği şey sözlerinin arkasında yatıyordu. Trump'ı getiren güç NATO içinde FRANSA ile ALMANYA'yı istemiyordu. Öncelikle gidecek olan ülke FRANSA'ydı!
Almanya bir ihtimal kalabilirdi. Çünkü Almanya, ABD tarafından her şekilde dizginlenebilir bir ülke... BND ajanlarının çoğu CIA için çalışır. Almanya'nın kalbinde ABD vardır.
Ancak Fransa için bu durum geçerli değil. Birkaç yıldır ABD ve Fransa'nın savaşına şahit oluyoruz. Afrika'da, Avrupa'da hatta Asya'da bile ABDFransa savaşını görüyoruz.
Şimdi savaşın yeni boyutuna geçiliyor.
Fransa, NATO'dan atılacak. Atılmadan önceki NATO operasyonlarına bakın!
Charlie Hebdo, Bataclan saldırıları gibi...
Adım adım geldiler. Büyük kavganın kanlı sahneleriydi yaşanılan!
Daimi üyelere yenilerinin eklenmesiyle daha farklı bir NATO konsepti göreceğiz. Bunun planı yapıldı.
BURADAKİ EN ÖNEMLİ VE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE!
15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, NATO'nun yeni haline geçilmesi çok daha hızlı olacaktı.
Çok hızlı adımlarla NATO yeni elbisesini giyecekti.
Şu anda Türkiye'ye birkaç kaşık tatlı verilmek zorunda kaldıklarını düşünüyorlar. Muhtemelen ORTADOĞU'nun zenginliklerinden biraz pay vererek yeni sisteme TÜRKİYE'yi hazırlayacaklar. ANCAK 15 Temmuz başarılı olsaydı, NATO'nun en önemli gücü Türkiye olacaktı.
Kendileri için tabii!
İşte başarısız 15 Temmuz hareketi, Türkiye'ye verilecek payı arttırdı...
Fransa için çok kapsamlı bir plan hazırlandı. Afrika'dan da atılacak olan Fransa'nın, Moldova gibi bir ülke olacağı ön görülüyor. Fransa da bu operasyonun farkında. O da Almanya'yı ikna etmeye çalışıyor. Zaten devamlı temas halindeler... Ancak kimse ağzına almasa da ortada KALPLERE KADAR GİREN FRANSIZ-ALMAN SOĞUKLUĞU VAR!. Bu nasıl aşılacak bilen yok. Ama Fransa ile birlikte Almanya da senaryonun ne olduğunu biliyor. Trump hiç neden yokken neden ALMAN OTOMOTİV DEVİ BMW'ye daldı! Neden vergi getireceğini açıkladı. Unutmayın söylediği her söz bir mesaj. Çok değişik bir BAŞKAN FİGÜRÜ. Söylediklerini birleştirin YENİ DENGEYİ BULUN!
Yeter ki iyi takip edin!
Hatırlayın Fransa ile Almanya Milli takımları, Paris'te karşılaşacaklardı.
Büyük şölen vardı. NATO'nun DEAŞ kılığındaki askerleri, ortalığı kan gölüne çevirdi. Hollande'ın eli ayağına dolaştı.
Büyük ŞOK yaşadılar. Birkaç saldırı daha gelince ortalık karıştı. Fransa'da kimse güvende değildi! Herkes korkuyordu. Polis asker her köşede vardı ama saldırılar durmuyordu!
Almanlar da Volkswagen üzerinden verilen GAZ mesajını almışlardı. BMW son uyarıydı. "SİZİ KÜÇÜLTÜR, LÜKSEMBURG GİBİ BİR ÜLKE YAPARIZ!" diyorlardı... Saldırı yiyen AVRUPA da TERÖR KILIĞINDA TÜRKİYE'ye giriyordu! Türkiye'yi yanlarına alırlarsa NEFES alacaklarını biliyorlardı. Gelmelerinin nedeni buydu!
Avrupa'nın içinde olduğu halde kazanan tek ülke İNGİLTERE'ydi...
BREXIT ile ABD'nin karşısına ORTAK olarak geçtiler. Rusya da ne olup bittiğini görüyordu. Putin bunları en iyi bilen isimdi. "BEKLE GÖR" politikasıyla saldırıları görmezden geliyordu. Çünkü NET OLARAK FİLMİN SONUNU GÖRMEK ÖNEMLİYDİ! Orası şu an FLU'ydu!
Rusya'nın Trump sonrası beklentileri çok. Ancak ABD'nin planı ile Rusya'nın planı aynı değil. ABD'nin yanında İngiltere olacak. Şimdilik durum bu! Günden güne değişecek gibi de değil. Önümüzdeki 2 ya da 3 yıl içinde KURULAN YENİ DENGE TAMAMEN OTURACAK...
Trump, DOLARIN EGEMENLİĞİNE KARŞI DEĞİL...
Bunun için savaşacak. Ama paranın sadece Washington'dan yönetilmesini istemiyor. Bunu güvenli bulmuyor.
DOLAR'ın dünyada merkezlere ihtiyacı olduğu görüşünü savunuyor.
"GÜVENLİK İÇİN OLMAZSA OLMAZ" diyor!
Trump'ın arkasındaki AKIL böyle düşünüyor! Dünyadaki paranın ABD'ye dönmesi, bir süre sonra çöken Asya, Avrupa, Afrika'yı beraberinde getirecek.
İşte o zaman Avrupa'daki birçok ülke, Washington'dan kopmaya başlayacak.
Ardından Afrika ve Asya'daki ülkeler de Washington'dan ayrılacak. İşte bu yıkımı yeni AMERİKA yönetmek istiyor.
İçlerindeki asıl kavga bu!
Diğerleri şov!
CIA da NSA de, FBI da bu gerçeği biliyor. TRUMP zaten bunun için orada!
Almanya başına gelecekleri bildiği için Putin'e bir adım attı. YENİ YILIN İLK SALDIRISINI TIR'la yaşadı. Fransa ise POS BIYIK LAKABLI TOTAL CEO'su öldürülerek, bu mesajı çok daha önceden almıştı...
Dünya için Avrupa için geriye Rusya-Türkiye ittifakından başka bir şey kalmıyor. Bunu yapabilirler mi bilemem!
Ama Avrupa'nın kendi ipini çekmek için saçmaladığı ortada. Bu saatten sonra mümkün mü kestiremiyorum.
Ama önlerindeki tek çıkış, Rusya ve Türkiye ile her şartta birlik olmak...
Olabilirler mi?
Emin değilim. Karşıdaki güç her yerden geliyor. Yeni sistemin planı yapıldı ama sistem oturmadı. Daha yeni! Bu nedenle önümüzdeki aylar çok önemli... Hangi parantezden bakarsanız bakın hep TÜRKİYE öne çıkıyor.
İster AVRUPA ile ister Rusya ile ister ABD-İngiltere ekseni ile kurulacak dengede hep biz varız...
Bunu bilerek adım atmalıyız...
Türkiye'siz olmaz.
EN iyisini yapıp pastanın büyüğünü almalıyız...
Sıkıntılarımız olacak mı?
Sizce bu kadar önemli bir ülkede sıkıntı olmaması mümkün mü?
Kesinlikle olacaktır. Ama bu bizi yönümüzden çevirmeye yetmez.
Yetmeyecektir...
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- Ergün Diler
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