KOZMİK TİM

Türkiye ve Rusya saldırılarla acı çekerken, ABD kendi içinde büyük mücadele yaşıyor.

İÇ çekişme artık kameraların önünde yapılıyor. Trump tek başına geldi.

Yürüdü ve kazandı. Yanında taşıdıkları kim olacak göreceğiz.

BARONLAR mı yoksa oylarını aldığı ABD'liler mi? Bilmiyoruz.

Ama açıktan saldırı altında olduğu belli.

Obama'nın DEAŞ'ı kurduğunu söyledi. Karşı taraf da "RUSLAR'ın elinde seks kaseti var!" çıkışıyla kavgayı alevlendirdi. ABD'nin izleyeceği DIŞ POLİTİKA kavga nedeniydi. Bunu da şimdilik RUSYA üzerinden yapıyorlardı.

Amaç belli ki başkaydı. Çünkü 1945'ten 1990'a kadar zaten Ruslar'la dengeyi kurmuş ve dünyayı yönetmişlerdi...

Ama birileri ısrarla RUS KARTINI masaya getiriyordu. Trump da "Benim Putin ile ya da Ruslar'la bir anlaşmam yok!" demek zorunda kalıyordu...

Belki de olası DENGEYİ şimdiden bozmak için geliyorlardı. Bilemeyiz...

Ama bu kavga bugünden yarına bitecek gibi değil...

Trump RUS savunması yaparken, ortaya DIŞİŞLERİ BAKANI ADAYI Rex Tillerson çıktı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir. Bölgede ABD'nin eksikliğinden kaygılandı ve yüzünü Rusya'ya döndü. Rusya kalıcı bir müttefik değildir. Rusya'nın kalıcı bir müttefik olmadığını açıkça göstermek gerekiyor. Türkiye'nin müttefiki ABD'dir..." Bu açıklamada ise ABD-RUSYATÜRKİYE vurgusu yoktu! Aksine Türkiye, RUSYA ile yan yana gelemez diyordu!

Sanırım ABD daha net olarak kararını vermiş değildi.

Rus HACKERLARIN seçimi Trump'a kazandırdığını ilan eden CIA, belli ki turbun büyüğünü heybede saklıyordu.

Neydi bilen yok!

Ama orada bunlar olurken, saldırılarla dolar 4 liraya ulaşıyordu. Anlaşılır gibi değildi. Birileri PARA ile fena şekilde gelmeye çalışıyordu.

Meclis'te ANAYASA görüşmeleri yaşanırken, birileri DOLAR ile kapıya dayanıyordu!

Peki sadece kapıya dayananlar para ile dolaşanlar mı?

Değil elbette!

İNCİRLİK'te de garip şeyler oluyordu!

Elbette hepsini bilme şansımız yok. Ama kulağımıza kadar gelen garip adımlar atılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde çok özel bir ekip, İNCİRLİK'e indi. Özel uçakla geldiler. Kaç kişiydiler net olarak öğrenemedim. Ama geldiler. Gelenler ASKERİ SUİKAST TİMİYDİ!

Duyunca tedirgin oldum!

Sordum!

"BUNLAR SİYASİLER İÇİN

GÖREV ALMAZ!" cevabını aldım...

IRAK ve SURİYE'de özel bir görevleri olduğunu ve orada işlerini bitirip gideceklerini öğrendim. Kim için gelmişlerdi, neden İncirlik'e inmişlerdi?

Bilmiyorum.

Ama sınırların dışında bulunan TÜRKLER'in de hedef olduğu söylendi.

İma edildi çıkardığım sonuç bu. Ne kadar kalacaklar nereden dönecekler bilmiyorum...

Ama Irak-Suriye-Türkiye sınırı üçgeninde önemli suikastlar yapacaklar. Görev bu! Verilen emir bu!

Hesaplaşmak istedikleri isimlerin peşindeyim. Öğrenebilir miyim bilemem.

Ama ekip İNCİRLİK'e indi!

Aynı kaynak FLORİDA'da havaalanı baskınında rol alan kişinin de AVRUPALI BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ

TARAFINDAN kullanıldığını söyledi.

Ülke ismi sordum! Güldü!

Şimdilik bunu bilmeniz yeter!

"AVRUPALILAR" dedi... Bir de ekledi:

"Yakında AVRUPA'da kimin başına bir şey gelirse bil ki Florida'da onun imzası var! İzle çok önemli şeyler olacak..." Sınırımızın hemen aşağısında yaşanan PAYLAŞIM kavgası terör dalgası üzerinden her yere yayılıyor!

Haliyle bunun yanına bir de EKONOMİK TETİKÇİLERİ

KONULUNCA TÜRKİYE bundan en fazla etkilenen ülke oluyor...

Geçmişi hatırlayanlar bilir!

Türkiye terör ile de, darbe ile de, cunta ile de, suikastlar ile de, bombalar ile de yaşadı.

Hepsinde yenildi!

Ancak bu kez hiç olmayan şeyler oldu.

Hepsinden canımız da yansa çıktık.

Millet olarak ayakta kalabilmeyi başardık.

Belki de bilinçli olarak ilk kez bunlarla mücadele ediyoruz.

Önceden kimse olan biten hakkında küçücük de olsa fikir sahibi değildi...

Trump'ın ne tarafa yöneleceği istesek de istemesek de hepimizi ilgilendiriyor.

BAŞKAN oldu ama CIA ona rağmen operasyonlara devam ediyor. NATO işbirliği ortada...

Dünyada oyun kuran bütün güçler, sınırımızın hemen aşağısında. Herkes orada. Pay almak için! Biz de...

Acımasız ve vahşi bir mücadele sürüyor.

Müslüman toprakları MÜSLÜMAN PATENTİ YAPIŞTIRILAN TERÖR

ÖRGÜTLERİYLE kan revan içinde...

OYUN çok büyük... Ama hem içeride hem dışarıda savaşan tek ülke TÜRKİYE...

Meclis'e bakıyorum durum böyle...

Dünyada savaşanların yansımalarını görüyorum.

Bu daha da netleşecek. Çizgiler iyice belirginleşecek.

Partiler içinde sıkıntı çıkacak.

Gerilim arttıkça içlerindeki unsurlar SAF SAF netleşecek. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Kaçınılmaz bu!

Çünkü dünya üzerinde ve ABD'de kavga eden güçler var.

Bunların pek çok yerde olduğu gibi MECLİS'te de uzantıları var! Partnerleri var.

Bu küresel bir kavga. İsimlerin önemi yok. MİSYONLAR önemli.

Çok kişi bu dengelere kulak vererek gider. Gitmek zorundadır.

Biz çoğunu bilmeyiz.

İşin içinde ABD'nin, Rusya'nın, Avrupa'nın ve Çin'in geleceği var.

Kolay kolay anlatılacak bir kavga değil bu! ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI çıksa ALLAH KORUSUN DÜNYADA

İNSAN kalmaz. TERÖR bu yüzden var. Her yerde maalesef bunu göreceğiz.

Savaşın şekli bu!

TİM'ler canlı bombalar, kumpaslar manşetlerde olacak...

Önceden savaşılıyor ve BARIŞ MASASIYLA paylaşım gerçekleşiyordu.

Şimdi bambaşka bir metod!

Ve gariptir kavganın tam orta yeri MÜSLÜMAN COĞRAFYASI...

Terörle desteklenmiş EKONOMİK saldırılar var!

Bizim üzerimize oynuyorlar!

ANAYASA maddeleri oylanıyor her geçen madde için DOLAR'ı 10 kuruş artırıyorlar. Meydan okuyorlar.

Böyle büyük ve imha edici saldırılardan ancak ve ancak birlik ve beraberlikle çıkarız...

Devlet hedef! DOLAR ile "Siz yeni düzen getirmek istiyorsunuz ama biz sizin kurmak istediğinizi yıkacağız..." diyorlar...

AÇIKTAN hem de... Merkez BANKASI müdahale ediyor aksi yönde hareket başlıyor...

Akıl alır gibi değil. Ama saldırı büyük!

Ele geçirecekleri ülke TÜRKİYE olunca her cepheden geliyorlar..

Bitmeyecek bu saldırı. Dayanma gücümüzü test ediyorlar.

Ve NATO ile gelerek "Biz olmadan güvende değilsiniz!" duygusunu yaşatmak istiyorlar...

Oysa kimse güvende değil!

Onlar da biliyor. Ama maçı çözecek düğüm, TÜRKİYE'nin tercihi!

Bizi yanlarına almak için ısrardan vazgeçmeyecekler..

Biz de vazgeçmeyelim...

Ve içeriyi iyi izleyelim...

Umutsuzluk aşılamak isteyeceklerdir.

Oyunları budur!

DOLAR üzerinden hız yapacaklardır.

Karşılığı olmayan bir seviyede...

Ama yapacaklardır...

Amaçları bizim istediğimizi değil, kendi istediklerini yaptırmak...

TİM'ler de bu nedenle iniyor anlaşılan...