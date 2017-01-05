İki ateş arasında
Burada beni yalnız bırakmayacak çok insan olduğunu bilecek kadar da aklım vardır.
Ama YAZI başka bir şeydir. Sorumluluktur ve doğruları paylaşmaktır. Bu millet de bunu fazlasıyla hak eder. Ben böyle bakarım.
Doğrulardan ayrılmadan yazabildiğim kadar yazmaya çaba gösteriyorum. FARKLI ve YENİ ŞEYLER paylaştığımı biliyorum. Bir de benim gibi bağımsız ve bağlantısızsanız işiniz hem kolay hem de çok zordur.
Ne yaparsanız yapın herkesi memnun edemezsiniz. Birileri kesinlikle SALDIRACAKTIR.
Ama bilirler! Kolay kolay pabuç bırakmam. Herkesle ilgili yazacağım çok şey vardır. Hem de sıra dışı şeyler. Her yerde bulamayacağınız şeyler... Belki de bu nedenle yazılarımda İSİMLERE girmiyorum.
YAZARAK BİTİREMEYECEĞİM İÇİN!
Bilemiyorum... Ama bu ülkede hiç ummadığınız kadar GÖREVLİ vardır. Kimi inançları, kimi milliyetçiliği kimi ait olduğu mahalleyi kullanır gelir.
Belki onlar da bilmiyordur neden geldiğini. Ama çoğunu biz biliriz! Onları gönderenler de bilir!
Kaç zamandır Türkiye'deki ABD İngiliz kavgasından söz ediyorum. Bu bir hayal değil ki! İsimlerle, kurumlarla, organizasyonlarla operasyonlarla ortada binlerce örnek var. Amacı ANKARA'yı tokatlamak olanlar, bu kavganın görülmesini istemiyor. Elbette operasyonlar bizim ülkemizde yapılıyor. Bizim çocuklarımız ölüyor. Ama bu, kavgayı kimlerin yaptığı gerçeğini değiştirmez.
Amerikalılar'ı bir operasyonda görmek kolaydır. Fil gibidirler. Gelirler, sesi de görüntüyü de alırsınız!
Ama İngilizler üç değişik el kullanır. Parmak izi bırakmaz! Sonunda beklediğin PASTA onların masasına gider. Şaşırıp kalırsınız! Bunu söylüyorum.
Alınıyorlar! Garip!
Ve içimizdeki GÖREVLİLER, gerçekle milletin buluşmasını hiç ama hiç istemez... Sıradan insanlar bilmeyebilir! Ama buralarda ABD'ye de İngilizler'e de yakın çok adres vardır. Diğerleri de vardır ama büyük oyuncu bunlardır. İngiltere, Türkiye üzerinden İSLAM'ı kontrol etmiştir. ABD silahıyla tankıyla topuyla gelse de bunu ele geçirememiştir.
Orta Doğu'ya bakın! Liderlere bakın! İngiltere'deki okullara ve banka hesaplarına bakın! Şirketlerini neden Londra'da kurduklarına bakın! Sadece tespit yapıyorum eleştirmiyorum. Budur! OSMANLI'yı yıkan ve İSLAM coğrafyası ile aramıza sınırı çeken bunlardır. Gidemedik oralara. Biz Araplar'a sırtımızı dönerken onlar başkentlerinde semt isimlerini değiştirdi! Araplar'a sundu!
Son aylara bakın! Son yıllara bakın! 6-7 yılda 200 terör saldırısı oldu! Pek çoğu BÜYÜK! Son İSTANBUL saldırılarına odaklanın! Birileri bir şey söylüyor! Kime? Neden? Düşünmek zorundayız!
ŞABLONLARLA gideceksek, bize gerek yok!
Üç cümle ile anlatalım her şeyi... Ama hayat bu topraklarda o kadar kolay değil ki! Hiç olmadı...
Ankara'nın göbeğinde Rus Büyükelçi KARLOV bir polis tarafından öldürüldü. Kaçma şansı vardı kaçmadı. Ölümü bekledi! Cebinden FETÖ'cü kartvizit çıktı. CIA böylesine parmak izi bırakıp cinayet işliyorsa, dükkanı kapatmalıydı. BUNU KABUL ETSEK, uzay boşluğunda yıllarca araç dolaştırıp YERYÜZÜNE İNDİREN, TELEFONDAN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İMKANI SUNAN, ARADIĞIN HER ŞEYİ ANINDA BULMA ŞANSI TANIYAN, 500 KİŞİYİ 25 SAAT HAVADA UÇURAN BİR akla, ayıp etmiş olurduk! Biri SAHTE BAYRAK operasyonuyla bizim düşüncelerimize hükmediyordu. Bir de MUHAKEME ETMEYİ SEVMEDİĞİMİZİ biliyorlardı...
Beşiktaş ve Kayseri saldırılarına bakın! Araçlarla bombalarlar geldiler evlatlarımızı vurdular... İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 40 dakika yerli yabancı masum insanları taradılar. Sonra 15 Temmuz'u yaptılar. İşte yeni yıla girerken de REİNA KATLİAMINI...
Yine söylüyorum. Reina özellikle seçilmiş bir hedefti. Sahibi de bilmez ama İNGİLİZLER'in önem verdiği bir mekandı... Saldırıyı CIA gerçekleştirdi. Katil bize gösterildiği kadarıyla ORTA ASYA'dan geliyordu. İŞ birlikçilerini şimdilik bilmiyoruz. Boğaz'da o kadar kolay saldırı gerçekleştirilecek yer varken neden REİNA'yı seçtiler! Bir nedeni olmalıydı! ZORDU çünkü.
Ama oradan vazgeçmediler... O mekan sadece TÜRKLER'i değil ORTA DOĞU'yu da kapsıyordu... Araplar'ı yani...
Ölenlere bakın anlarsınız...
Peki son birkaç yılda 200 saldırı yaşamış bir devlet bir millet olarak yanımızda kimi bulduk?
İNGİLTERE var mıydı mesela?
Bakın taziyelere mesajlara görebilecek misiniz?
Zor görürsünüz! Polislerimiz askerlerimiz şehit olurken kimse yanımızda değildi... Ama REİNA saldırısından sonra çok az görülecek bir şey oldu!
Ne mi?
Bizim görevlilerin düşünemeyeceği bir şey!
Kraliçe Elizabeth, Reina katliamından sonra taziye mesajı gönderdi. Hep yapması gerekeni şimdi yapıyordu!
Ne diyordu Kraliçe?
"İstanbul'daki feci saldırıya Prens Philip ile birlikte çok üzüldük" Reina ne zaman siyaseten hayatımıza girmişti?
ERGENEKON DAVALARINDA!
Oktay Yıldırım eski bir askerdi ve ismi ÜMRANİYE'deki bombalarla yan yana getiriliyordu! O günleri hatırlayın! At izi it izini karışmıştı...
Biri REİNA'ya bizim bilmediğimiz bir anlam yüklüyordu. Muhtemelen sahibi de bunu bilmiyordu. Ama KRALİÇE, Philip ile birlikte üzülüyordu!
Reina katliamından önce de "İngilizler'in yakın olduğu kişi ve kurumlar muhtemelen hedef olacak" diye yazdım. Hatırlayın...
Bundan bir süre önce, yani 9 ARALIK 2016'da İNGİLİZ GİZLİ SERVİSİ MI6'ın DİREKTÖRÜ Alex YOUNGER şunları söylüyordu: "Ajanlarımız DEAŞ'ın içine sızdı. Böylelikle saldırıların hepsi önlendi. Bu büyük bir başarı..." Haklıydı! Bir istihbaratçı olarak tehlikenin içine giriyor ve saldırının yönünü değiştiriyordu!
Gururluydu!
Peki REİNA saldırısından sonra İnglizler konuştu mu?
EVET KONUŞTU!
Ne zaman?
3 OCAK 2017'de... Yani Reina saldırısından iki gün sonra!
Ne dedi?
"DEAŞ'ın hedefinde İngiltere var. Büyük saldırılar planlıyorlar. Büyükelçiliklere saldırı yapılabilir...
Tehlikedeyiz..." Yani MI6'in direktörünün söylediklerini önceden yazmışım. Kavganın tanımını yapmışım. Mücadeleyi anlatmışım. "TÜRK DIŞ POLİTİKASI NEDENİYLE bizler de hedefiz" notu düşmüşüm...
Şimdi İngilizler "Biz de hedefiz!" diyor! Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum...
Neden?
Çünkü AMERİKA'nın istediği şeyleri yapmayan bir ANKARA var! Çünkü FETÖ ile Türkiye'yi dizayn etmek istediler. CIA'nın arkasındaki AKIL Ankara'nın kendi çizdiği yolda yürümesinden rahatsız. "Yolun sonunda ne yapar eder İngilizler bu vagona biner" diye düşünüyorlar. Öyledir de... Bunu yapacak akılları vardır. Bu nedenle acıyı biz çeksek de, bizim kanımızı dökseler de kavga ANADOLU üzerindedir ve İngiltere ile ABD arasındadır. Bunu anlamak istemeyenler var mıdır? Ahmaksa vardır!
Buna benim yapacağım bir şey yok.
Bu ülkenin çocuğu olarak kavgayı da dengeyi de çıkarlarımızı da geleceğimizi de düşünmek zorundayız... Bu kadar saldırı altında olan başka bir ülke yok! Karşımızdakiler DEAŞ ile PKK ile YPG ile FETÖ ile geliyor... Hepimiz biliyoruz ki arkada devletler var... Hani İngilizler DEAŞ'a sızmıştı! Niye panik var şimdi! Çünkü savaşın büyüklüğünü onlar çok iyi biliyor. 100 yıl önce sınırlarını çizdikleri coğrafyayı bırakmak istemiyorlar. Rakipleri birinci derecede ABD... Bunu da iyi biliyorlar... İki taraf da bizi yanına alarak yürümek istiyor. Ve bizi saldırılarla sarsıyorlar. Korkutup rotamızdan çıkartarak yanlarına çekmek için...
TERÖR bu nedenle var!
Şimdi bunları bırakıp Reina'yı kana bulayan katile ve ilişkilerine baktığımızda "SALDIRI EMRİNİ İSTANBUL EMİRİ HOCA AKA VERMİŞ" diyecekseniz, ben sizi tutmayayım! Aklınızı alın oraya asılı bırakın! Gerçek bu değil. Bunlar kullanılsa da değil. KÜRESEL POLİTİKA ÜRETEN İKİ MERKEZ VAR DÜNYADA! Londra ve Washington... Özellikle Orta Doğu İngilizler'in çok iyi bildiği bir yer. Kavga bunlar arasında. Bizi de bombalarla canlı bombalarla suikastlarla yanlarına çekmeye çalışıyorlar... Onların istediği politikaya yönlendirmeye uğraşıyorlar.
Dün burada "MHP de saldırı altında" diye eklemiştim. EVET! Ne oldu? GENEL BAŞKAN YARDIMCISI istifa etti... Bu iki kanadın kavgasının izleri dünyanın her yerinde vardır. Burada olmaması düşünülemez... Her kurumda vardır! Kavga büyüyecek...
ABD kaybettiğini düşünerek gelecek, İngilizler de oyun kurarak... Ben tespit yapıyorum sadece... Orta Doğu'yu alan dünyayı alır. Bu nedenle biz olmadan hesap yapamıyorlar...
Canımızı yakarak, karşılarındakine mesaj verecekler... Yorgun düşürüp, yanlarına almak için!
Reina'ya dönelim. Caninin olay öncesi bol bol fotoğraf ve görüntüsü var! Olay sonrası bildiğim kadarıyla yok. NEREYE KAÇTI? KİM KAÇIRDI? NASIL BECERDİ? HOCA AKA mı yaptı? Komik olmayalım; değil elbette! CIA bizim üzerimizden İngilizler'e vurdu! İngilizler bunu anladı!
Şimdi sıra içerideki İngilizler'de!
İngiliz medyasına bakın! SULTAN, PADİŞAH, DİKTATÖR yaptıkları Erdoğan'ın yanındalar bu kez. Olmaya çalışıyorlar. Ankara'yı kolundan tutup yanlarına almak için... Bizi sevdikleri için değil!
Medyaları kampanya başlattı TÜRKİYE EKLERİ veriyorlar...
Akıl alır gibi değil...
İşte böyledir bu işler... TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR ELMAS'tır! Hem vuracaklar hem de ERDOĞAN'ı ve Türkiye'yi yanlarında görmek isteyecekler. Oyun böylesine kanlı ve acımasız... İKİ ATEŞ ARASINDAYIZ... Elbette bizi kalbimizden vuramazlar. Bunu bilelim... İhtiyaçları var. Ama bacaklarımızı hedef almaya devam edeceklerdir...
ABD'yi karşımızda görürüz ama İngilizler'i, ABD maskesiyle... Buna dikkat edelim...
Ki DOĞRU ADIM ATALIM...
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- Ergün Diler
- İki ateş arasında
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