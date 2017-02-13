Faruk Erdem
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Gaz depoda endişe yok
Türkiye birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da hem milli kaynakları kullanma noktasında hem de vatandaşa sunulan enerji arzında geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıları çok geride bıraktı. Türkiye, yatırımları ve stratejik hedefleriyle enerji ithal eden ülke konumundan enerji ihraç eden ülke konumuna doğru hızla ilerliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ankara'da sohbet etme imkanı bulduk. Bakan Albayrak, gaz arzında artık endişe edecek bir noktanın kalmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Kış aylarında hep belli sıkıntıları yaşıyorduk. Hamdolsun o günler artık geride kalıyor. Sadece boru hatları değil, LNG ve depolama kapasitemizi de artırarak arz güvenliğinde oluşabilecek tüm riskleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir strateji belirledik. 2015 yılında LNG'den sağlanan, günlük 34 milyon m3 olan sisteme basma kapasitemizi 64 milyon m3'e çıkardık." Bununla yetinmeyeceklerini ifade eden Albayrak, "Seneye kış ayına kadar kapasitemizi; inşallah 107 milyona çıkarıyoruz. Biz kış aylarında günlük 200-250 milyon m3 tüketen bir ülke olarak, sisteme günlük en az 300 milyon m3 gaz sağlama kapasitesine erişmeyi hedefliyoruz. Bırakın aşırı soğuktan kaynaklanan yoğun tüketimi, Allah korusun, kaza, doğal afet, ya da teknik problem olduğunda dahi vatandaşımıza ısınmada, elektrik üretiminde sanayicimizin çalışmada ihtiyaç duyduğu gazı eksiksiz sorunsuz sağlayalım" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açılışını yaptıkları Tuz Gölü depolama projesinin bitiş tarihini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Albayrak, "Müteahhitlerle oturduk konuştuk, bitiş süresini 2019 yılından 2017'ye çektik. Çünkü artık bizim bir kış daha bu gaz endişesini yaşama lüksümüz yok. Bu son kışımız. Allah'ın izniyle seneyi, gazda arz noktasında en ufak bir endişe taşımadan geçireceğiz" diye konuştu. Bakan Albayrak depolama kapasitelerini artıracaklarını da ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Yılda 50 milyar m3 gaz tüketiyoruz. bunun yüzde 20'si kadar yani 10 milyar m3 depolama kapasitesine sahip olalım. Tuz Gölü'nde 5.4 milyar m3, Silivri ise 2.3 milyar m3 depolama kapasitesini de 5 milyar m3'e taşıyacağız."
İSTANBUL'U ÇANAKKALE KURTARDI!
"2016'nın son günlerinde Sakarya'dan gelip, İstanbul ve Trakya'yı besleyen 7 hatta kopma yaşadık. Tarihte ilk defa. Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'ı etkiledi. Hadiseyi tüm boyutları ile inceliyoruz. Geçen sene devreye aldığımız Çanakkale alt geçişi olmasaydı, çok büyük boyutta kesintiler yaşanabilirdi. Şimdi Çanakkale boğaz geçişinde Mart-Nisan gibi devreye alacağımız ikinci hatla kapasiteyi ikiye çıkaracağız. Ancak normal olmayan olaylara da hazırlıklı hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü normal günlerden geçmiyoruz. 31 Aralık günü sadece İstanbul'da üç noktada da yeraltı kablolarımızın kesilmesi sabotajı oldu. 5 Ocak'ta siber saldırılar oldu. Hepsini önledik. Son bir aydır Telekom, bankacılık, e-devlet sistemlerine de ciddi ataklar oldu. Tüm bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Aralık ayında bu süreçten önce İçişleri Bakanlığı ile görüşme yaptık. Türkiye'de binlerce kilometre enerji hatları var. Bir protokol ile buraların güvenliğini sağlayacağız."
ENERJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYE
Bakan Berat Albayrak, enerji rezervi olmadan da enerji ihraç eden ülke olunabileceğini belirterek, "Stratejilerimizi anlatırken şöyle bir ufuk çizmeye çalışıyoruz. Bu kadar bağımlı bir ülkeyken bir de bakmışsınız Türkiye 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. O zaman bunun alt yapısını sağlamalıyız. Altyapı, tedarik, iyileştirme sistem genişletilmesi... Kore, Japonya, Almanya, İtalya başardı büyük enerji şirketleri çıkardı..."
MR ÇEKİYORUZ
Aramacılık faaliyetlerine MTA ve MİGEM ile hız verdiklerini belirten Bakan Albayrak, "AK Parti gelene kadar yılda 30 bin küsur metre sondaj yapan bir kurumdu MTA. AK Parti dönemlerinde bakanlarımız bunu 300 bin metrelere çıkardı. Biz 1 milyon metre hedefi koyduk, ihaleleri yapıldı. Bunu kamu özel toplam 5-6 milyon metrelere çıkaracağız. Yer altında yer üstündeki zenginliklerimizi böylece buluyoruz. Hedefimiz inşallah 2020'lerde Türkiye haritasının tamamının röntgenini, MR'ını, tomografisini çekmek" dedi.
MİLLİ KAYNAK
Bakan Albayrak, 2016'da yerli kaynaklar konusunda çok büyük bir başarıya imza attıklarını anlatarak, elektrik üretiminde yerlilik oranını 3'te 2'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Albayrak, "Yerli kömür, hidroelektrik santraller, güneş, rüzgar, tüm bu yerel kaynaklardan üretilen enerji, toplam üretimimizin içerisinde yüzde 49.3'e çıktı. 2017'de yüzde 50'yi geçecek inşallah. Enerjide kendi kendine en zor dönemde yetecek altyapıya sahip olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
FİYATLARI DÜŞÜRECEĞİZ
TAKVİM Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile görüşen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Doğu Akdeniz gazının taşınması projesinde kritik konulardan birisi de fiyat. Türkiye olarak biz yeni bir döneme girdik, gaz fiyatları düşüyor, düşüreceğiz. Bunu hem hane halkına, hem bütçeye, hem sanayiye yansıtmak istiyoruz. Ticaret yaptığımız bazı ülkelerle bunu bir noktaya getirdik. Yeni maliyet düşüşlerini içerebilecek çok kritik bir döneme giriyoruz" dedi.
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