Yatırıma tam destek 112 bin kişiye iş

23 ilde yatırım yapana sıfır faizli krediden arazi tahsisine kadar çok sayıda desteği içeren Cazibe Merkezleri Programı başladı. Başbakan Yıldırım, '20 milyar lira ile 112 bin kişi işe kavuşacak' dedi

Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 23 ilde teröre karşı panzehir olacak, yatırım hamlesi başlatacak, yüzbinlere iş-aş getirecek Cazibe Merkezleri Programı hayata geçti. Sıfır faizli krediden yatırım desteğine, arazi tahsisine kadar önemli destekler içeren program, Başbakan Binali Yıldırım tarafından özel bir törenle tanıtıldı. Başbakan Yıldırım, birçok ülke bütçe açıklarıyla, ekonomik daralmayla, borçların finansmanıyla uğraşırken Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücüyle, büyüme oranlarıyla kalkınmasını emin adımlarla sürdürdüğünü ifade etti. Yıldırım, "28 Kasım-11 Ocak arasında ön talepleri topladık. 23 il için müracaat sayısı bin 200. Toplam yatırım tutarı 19.6 milyar lira. Öngörülen istihdam 112 bin 400" dedi. Programdaki destekler şöyle:



DANIŞMANLIK VE ARSA DEVLETTEN: Yatırımcılara arsa tahsisi yapılacak. Tahsis edilecek arsalar Organize Sanayi Bölgesi içinde de dışında da olabilecek.



30 TL CEPTEN, 70 TL DEVLETTEN: Yatırımcı fabrika kuracaksa en az 2 milyon liralık yatırım ile en az 30 kişiye iş verecek. Yatırım miktarının yüzde 30'nu vatandaş, yüzde 70'ini de devlet karşılayacak.



20 BİN METREKARELİK FABRİKA DEVLETTEN: Fabrikanın yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. İlk 20 bin metrekarelik kapalı alanın bedelini tamamen devlet karşılayacak. 20 binin üzerindeki maliyetler için de devlet faizsiz kredi verecek. Fabrika 15 yıl sonra yatırımcısına sembolik bir bedelle devredilebilecek.



100 MİLYONLUK YATIRIMA ÖZEL DESTEK: OSB'lerde yatırıma uygun arsa bulunamadığı takdirde, Hazine'nin elindeki arazilerden fabrika olmaya uygun araziler bulunarak yatırımcıya tahsis edilecek.



YERLİ MAKİNEYE TEŞVİK: Devlet desteğiyle fabrikayı yapan yatırımcı, içerisine alet edevat alırken de desteklenecek. Fabrika için ithal makine alındığında 2 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi desteği verilecek. Yatırımcı yerli malı makine almak istediğinde ise destekler artacak.



ÇAĞRI MERKEZLERİNDE KİŞİ BAŞI DESTEK: Zaman kaybetmemek için çağrı merkezleri için öncelikle müsait durumdaki kamu binaları tahsis edilecek. Ayrıca çağrı merkezlerinin iletişim altyapısı devlet tarafından kurulacak. Kuruluş aşamasında personelin eğitilmesi için de devlet tarafından kişi başına 2 bin 500 lira destek verilecek.



TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşın kalkınma ajanslarının bünyesindeki yatırım destek birimlerine gidebileceğini ya da doğrudan Kalkınma Bankası'na başvurarak projelerini inceletebileceğini söyledi. Cazibe Merkezleri Programı için "İyi bir program olduğunu düşünüyorum" diyen Yıldırım, "Benim görevim de bu işlerin doğru dürüst yapılıp yapılmadığını takip etmek. Milletimizin huzurunda söz veriyoruz, verdiğimiz sözün eksiksiz yerine getirilmesi de bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu. Yıldırım, gerçekten yatırım yapacak olana para verileceğini belirtti.



23 İL KAPSAMA ALINDI

Cazibe Merkezleri Programı'nın kapsadığı iller şöyle: "Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van." Toplantıya; bu illerin valileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tam kadro katıldı.



'NE GÜZEL İŞ, BİZ DE Mİ YAPSAK'

Başbakan Yıldırım, destekleri anlatırken "Ne güzel iş, biz de mi yapsak" derken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken'e de "Sesin çıkmıyor, bugün sana çalışıyoruz Palandöken" diye espri yaptı. Cazibe merkezleri programının takibi için bölgeyi milletvekillerine zimmetlediklerini de ifade eden Yıldırım, yatırımcılara "Sonra 'biz duymadık bilmiyorduk' falan mazeret istemiyorum arkadaşlar. Programı sağır sultan duydu, siz duymadım derseniz üzülürüm" şeklinde seslendi.

