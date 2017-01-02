Yol Durumu
Faruk Erdem FARUK ERDEM
  • @farukerdem
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: FARUK ERDEM'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    FE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi

Yarış başlıyor

Emeklilere promosyon ödenmesi gerektiğini 2 yıldan fazla bir zaman önce ilk kez Takvim Gazetesi'nde gündeme getirmiştik.
Daha sonra konu toplu sözleşme masasına geldi ve kayıtlara geçti.
Ancak o dönemde sadece memur emeklilerinin değil tüm emeklilerin promosyon alması gerektiği tezini savunduk ve pazarlıklar herkes için yapılmaya başladı.
O dönem Çalışma Bakanı olan Sayın Faruk Çelik ve daha sonra Sayın Süleyman Soylu bu görüşmeleri yürüttü.
Neticelendirmek de şu anki Çalışma Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na kısmet oldu.
Biz de Takvim Gazetesi olarak bu konunun peşini hiç bırakmadık ve gündemde tuttuk.
Sağolsunlar diğer gazeteler, TV'ler ve internet siteleri de bizim haberlerimizi yayınlayarak bize destek verdi.
Gelelim rakamlara...
Verilecek promosyon miktarları daha yüksek olmalıydı. Bankalar bu konuda cimri davrandı. Ama biz bu gelişmeyi sayfalarımızda "devrim" başlığı ile verdik. Bizce Türkiye'de ilk kez emeklilere promosyon ödenecek olması çok önemli ve devrim niteliğinde bir adım. Anlattığım gibi bu noktaya kolay gelinmedi.
Artık bundan geri dönüş yok ve her dönem miktarlar artacak.
Bankalar şimdi rekabete girecek ve açıklanan rakamların da üzerine çıkacak.
Emeklilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA
Yeni yılla birlikte asgari ücret de artırıldı. Üstelik "sıfır zam olsun" diye manşet atanlara inat. Gönül tabii ki fazlasını istiyor. Bu rakamlar düşük. Ancak asgari ücret demek bu maaşı ver demek değil. Bundan az veremezsin demek. O yüzden işverenlerin de bu mantıkla hareket etmesi lazım. Devlet hem vergi dilimi noktasında işçiye hem de maliyetler noktasında işverene desteğini de sürdürecek.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
FARUK ERDEM Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar