Bülent Erandaç
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Aydın Doğan’ın derinliği
Çünkü Türkiye sadece Türkiye değil... 16 Nisan sandıklarından, değişim yolunda ülkemizin önünü açacak EVET oyları, sadece Cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasal zemini düzenlemeyecek, çok ötede Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin yakın coğrafya üzerinde tezgâh kuran küresel güçlerinde aklını başına getirmelerine yol açacaktır.
Hürriyet'in manşetine en çok dikkat eden, önemi üzerinde duranların BATI olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Hürriyet-Aydın Doğan'ın çözülmesi sağlanırsa arkasındaki güce ulaşılması, o gücün Türkiyemizde özellikle 27 Mayıs darbesiyle demokrasi şehidi Adnan Menderes'in idamından, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kadar gerçekleşen birçok derin olayın şifrelerinin çözülmesini de sağlayacaktır.
Aydın Doğan-Alman medya imparatoru Axel Springer ortaklığının derinliği nedir? Abdi İpekçi kimler tarafından niçin öldürülmüştü? Bu olayın derinliği vardı, nedense üzerinde fazla durulmadı.
Durulsaydı Hürriyet ve Milliyet'in bir anda nasıl Aydın Doğan'ın olduğu anlaşılırdı.
Aydın Doğan'ın Hürriyet'i durup dururken 'Karargâh rahatsız' manşetini atmamıştır. Genel Yayın Müdürlüğü'nden Sedat Ergin'i alarak yerine Fikret Bila'yı getirmekle gerçekleştirilen kurgulanmış psikolojik harekât/algı operasyonunun altından kolay kolay kalkamazlar. Arka plan derindir. Arka plan Türkiye'nin derin damarlarına kontrollü kan akıtmakla, Batı zihniyetinin iliklerimize kadar yerleştirilmesiyle bire bir bağlantılıdır.
Olaya geniş açıdan bakalım...
Aydın Doğan'ın Hürriyet'i 28 Şubat'ın 20'inci yıldönümüne bir gün kala attığı manşetle, siyasi ve sosyolojik zemini dalgalandırırken, Derin ABD ve Avrupa, Türkiye politikalarını referandum sonucuna göre revize etmenin telaşı içindedir.
'Evet' diyenlerin lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Başkanı Devlet Bahçeli'dir. New York, Londra, Berlin'de ikamet eden baronların 'Hayır' üzerine kurulan tezgâhları çok tehlikeli... Türkiye'ye yönelik kullandıkları, mühendislerinin planı çok derin. 16 Nisan'dan 'Hayır' çıkartmak için çalışan Hürriyet, CHP ve bileşenleri, iktidar 'güç kaybediyor' kartına oynayacaklardır.
Bunların ötesinde, ABD ve diğer batı ülkeleri güç kaybeden iktidara karşı, kontrollü gerilim stratejilerine hız kazandıracaklardır. Burada Evet veya Hayır oyu verecek vatandaşlarımızı kastetmiyorum. 'Hayır' oyu verenler terör yanlısı değildir, saygındır ama darbesever Hürriyet'in arkasındaki güçlerin cesaretlendirmiş olacaklarını ilişkin bir tespitte bulunuyorum.
SONUÇ: Türkiye'nin derin gerçeği ancak Hürriyet/Aydın Doğan gerçeğinin ortaya çıkması ile mümkündür. Hürriyet'in 27 Mayıs'tan günümüze kadar darbelerin veya teşebbüslerinin arka planındaki rolü nedir? Axel Springer Doğan'ın nesi olur? Bu derin gerçek ortaya çıkmadan "Boğazdaki yalılarda oturan bazı baronların sırrı" ortaya çıkartılmadan gerçekler anlaşılamaz.
Paralel yapıyı NATO-CIA kara gözleri için kucaklamamıştır. Derin devlet darbelerde merkez medyayla yakın çalışma içinde olmuştur. Evet, vesayetçi asker, bürokrasi, medya, sermaye, mafya arasında maalesef derin karanlık ve kanlı bağlar oldu ve oluyor.
Arka plandaki derin gerçeği anlamak için 15 Temmuz NATO kuklası FETÖ darbe girişimi çok şeyi Aziz Milletimize gösterdi.
Üzerine gidildikçe çok daha bilinmezler ortaya çıkacaktır.
ARKADAKİ SİLÜETLER AYDINLANDIKÇA, BÜYÜK TÜRKİYE OLMAMIZIN ÖNÜ AÇILACAKTIR.
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