Bülent Erandaç
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Kahramankazan’da Evet şahlanışı
Kazan, Kahramankazan. Darbe lafını duyar duymaz, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısı. genci Mürted'e koştu.
"Menderes'i alıp astınız, kalbimize gömmüştük.
Erdoğan'ı vermeyiz" diye ortaya atılıp, Mürted'te hortlayan NATO kuklası, Haşhaşiler'e meydan okuyarak can verdi. şehit verdi. Kazan, Kahramankazan, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz darbenin hava üssüne doğru yola çıktı. Hayasızca akınları durdurdu. Vatan size minnettardır.
Aziz milletimizin hiç hesapsız ayağa kalktığı yer Kahramankazan 15 Temmuz direnişinin sembolüydü.
Başbakan Binali Yıldırım, "Evet" kampanyasının ilk halkla buluşma toplantısını Kahramankazan'da gerçekleştirdi.
Kahramankazan, bir EVET ŞAHLANIŞINA imza attı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Başbakan Yıldırım'a sarılan onbinler 16 Nisan yürüyüşüne moral verdi, güç verdi. İşte böyle bir Kahramankazan'da Binali Yıldırım'ı dinledik. Yıldırım, Kahramanazanlılar'ın göğsünü kabartan sözlerle başladı konuşmasına: "Devletin içine çöreklenerek, ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı teröristin 15 Temmuz'da harekete geçmişti. Buna karşı Kahramankazanlılar, üstat Necip Fazıl gibi 'Zaman bendedir, mekân bendedir' diyerek darbecilere, millet ve demokrasi düşmanlarına canları pahasına meydanları dar ettiniz. Alçak girişime karşı onurlu, haysiyetli bir direniş ortaya koydunuz.
8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü kuşattınız. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, tarlasını yaktınız. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışını kapatmak için gözden çıkaran da sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk şehidi veren yine Kahramankazan İlçesi'ydi. İşte bu yüzden bu destan sizin eseriniz" sözleri dakikalarca alkışlandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Doğan Medya-Hürriyet'i sert sözlerle eleştirdi:
"Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu. 'Karargâh rahatsız' bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? Eskiden, 28 Şubat'ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata, halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgâhı kurdular.
Şimdi bakıyorum, benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar." Cumartesi günü, Binali Yıldırım'ın hazırlattığı "Geleceğe cüret et" sloganlı filmi, Arena'da seyretmiştik. Gözyaşlarımızı tutamadığımız film, aziz milletimizin tarih boyunca süren kahramanlıklarını anlatıyordu. Alparslan ile Anadolu'ya girişimiz, Fatih Sultan Mehmet'le İstanbul'u fethetmemiz, II. Abdülhamit'le yükselen İslam bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk'le var edilen Cumhuriyet gözümüzün önünden geçmişti. FETÖ'nün darbe girişimini önleyen, Haçlılar'ın hayâsızca akınlarını durduran aziz Türk milleti, bir tarihi kahramanlığa daha imza atmıştı. O günün sembol beldesi Kazan, kahraman direnişiyle tarih yazmıştı.
SONUÇ: Parlayan gözleriyle kıpır kıpır yerinde duramayan Kahramankazanlılar'la sohbet ettim. Sık sık, "Hedef: 90" deyişleri dikkatimi çekti. "Nedir 90" diye sorduğumda, "16 Nisan hedemiz yüzde 90 EVET" cevabını verdiler. Kahramankazan kararlı. Kahramankazan inançlı. Geleceğe cüret edenlerin yollarını açık tutmaya yemin etmişler.
NE MUTLU, KUTLU YÜRÜYÜŞTE OLANLARA...
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- Kahramankazan’da Evet şahlanışı
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