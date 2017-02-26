Bülent Erandaç
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Bir şarkısın AK Parti ömür boyu sürecek
Gözleri parlıyordu. Sanki onlar, Cumhurbaşkanlığı sisteminin tanıtım toplantısına gitmiyor, düğüne gidiyordu, bir mutluluğa tanık olmaya doğru yürüyorlardı. Ulus'tan Arena'ya kadar yürüyerek geldim. Binlerle beraber Arena'ya yürüdüm. Bir sevgiliye kavuşacak gibi nefes nefes yürüyorduk. Arena'ya bir anda kavuşmak istiyorduk.
Salonun kapısından adımımı attığım anda, çok sevdiğim Berkant'ın seslendirdiği Samanyolu şarkısı on binlerin dudaklarından dökülüyordu.
Gençler ayağa kalkmış, lambalar sönmüş, cep telefonlarının hepsi birer yıldız gibi parlayan fenerleri içinde girdim salona. Arena inliyordu. Tek bir ağız, tek bir nefes, herkes, Samanyolu parçasını söylüyordu.
"Sen kalbimin mehtabısın güneşisin, Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin...
Bir şarkısın sen AK Parti, ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek..."
Sanki bir yönetim sistemi tanıtım toplantısına değil, düğüne gelmiş gibiydim. 16 yıldan bu yana tarih yazan Ak kadrolar, yeni bir tarih yazmayı düğün havasında gerçekleştiriyordu.
Arena'nın duvarlarını boydan boya uzanan afiş aslında her şeyi anlatıyordu:
YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ. ASLINDA BİZ İŞE BAŞLIYORUZ.
On binler Ankara'ya aktı. İlklerin yaşandığı Ankara Arena'da Ak Parti'nin kampanya tanıtımı yapıldı. Arena'yı dolduran partililer, Başbakan Binali Yıldırım'ı coşkuyla karşıladı. Salona eşi Semiha Yıldırım ile birlikte gelen Yıldırım, konuşma yapacağı kürsüye kampanya şarkılarında küçük bir bölümü okuyan kız çocuğu ile birlikte çıktı. Başbakan Yıldırım vatandaşları selamlarken, yeni şarkı 'Evet Diyoruz' sürüyordu. Başbakan Binalı Yıldırım pozitif bir konuşma yaptı. Dili güzeldi, sözü güzeldi. 80 milyon kalplere seslendi.
"Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetine sahip çıkıyor muyuz" Sorusunda EVET diyen salon yıkıldı.
İnanın, CHP genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu bu toplantıya gelse, EVET diye seslenmek durumunda kalırdı.
Başbakan Yıldırım, Alparslan, Selahattin Eyyübi, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal örneklerini sıraladı ve "Onlara da 'hayır' demişlerdi" dedi.
Devamı etkiliydi: "Bugün yeniden kutlu yolculuğa çıkıyoruz. Yeni başlangıç için 'Bismillah' diyoruz. Bugün bu salonda ilk adımı atıyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Başımızı yastığa koyarken bugün Allah için ne yaptık, millet için ne yaptık diye muhasebe yapmaktan geri durmadık. Kalkarken bugün yeni gün, bugün yeni şeyler yapmak dedik işe başladık." Başbakan Binalı Yıldırım'ın flaş sözleri: "KORKAKLAR ASLA ZAFER ANITI DİKEMEZ" OLDU. Ve Başbakan vuruşlarını sürdürdü: "Bu millet ne çekti ise rehavetten, durgunluktan, eskimişlikten çekmiştir. Heyecanımızı yeniledik, coşkumuzu, hedeflerimizi yeniledik. Yenilik zordur, reform meşakkatlidir. Zor diye, güç diye, tehlikeli diye yeniliğe direnenler, kaçanlar tarih sahnesinden yok olup giderler. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Yenilikten korkanlar tarih yazamazlar."
SONUÇ: Aziz milletin önünde yıkılamayacak hiçbir engel duramaz.
Geleceğe cüret edenler harekete geçti.
Haydi, büyük Türkiye için ileri...
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