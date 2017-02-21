Bülent Erandaç
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15 Temmuz’un Cemal Gürsel’i kim!
Bu gökkubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz. O kara gecenin şifreleri çözülmeye başlandı. Bugün aydınlığa kavuşmakta olan 15 Temmuz şifrelerinden bir kaçına göz gezdirelim.
1) 15 Temmuz'un Cemal Gürsel'i kimdi? 27 Mayıs 1960 darbesini Korgeneral rütbeli Cemal Madanoğlu yapmıştı. Bir orgeneral arıyorlardı. Emekli olup İzmir'de yaşamaya başlayan Kara Kuvvetleri eski Komutanı Cemal Gürsel'i ikna edip uçakla Ankara'ya getirdiler. Önce 27 Mayıs 1960 darbesi ihtilal lideri, sonra Cumhurbaşkanı seçtirdiler. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine en geniş katılım 2. Ordu'dan oldu. Darbe girişiminin başını çok sayıda tuğgeneral ve tümgeneral çekiyordu. Havacı orgeneral Akın Öztürk düşünülmüştü ancak, olmazdı. Çünkü Türk Ordusu'nun omurgasını Kara Kuvvetleri oluşturduğundan, Kara'cı Orgeneral aradılar. Karacı kidemli Orgeneral (tutuklu) Adem Huduti'nin ifadesi şöyle:
"Bana, 27 Mayıs 1960 darbesinde İzmir'den Ankara'ya getirilen ve darbenin yöneticisi yapılan Cemal Gürsel örneği verildi. Darbecilerin başına geçmem teklif edildi. Albay Bahadır Erdemli başa benim geçmemi ve tüm idareyi elime almamı istedi. Geçmiş tarihte benzer ihtilallerde veya darbe teşebbüslerinde alt rütbeli subaylar kalkışma sonrasında ilk etapta olayla ilgisi bulunmayan herhangi bir orgenerali ikna etmek sureti ile başlarına geçirmişlerdir."
2) 15 Temmuz hangi darbeyi örnek aldı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı belirledi. 27 Mayıs Albaylar Cuntası ve Milli Birlik Komitesi modelini örnek aldılar. Ona benzeyen "Yurtta Sulh Konseyi" adıyla hareket edeceklerdi.
3) Darbeciler başarılı olsalardı, Gülen önce nereye gelecekti? 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ açıkladı: "Başarılı olsalardı Gülen, Türkiye'ye Humeyni gibi gelecek, İstanbul'a bir uçak inecek ve buradan idareyi yönlendirecekti."
4) FETÖ işgale nasıl zemin hazırlayacaktı? 15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Prof. Dr. Halil Berktay: "Geçici bir başarı sağlasalardı, olanca fanatizmleri içinde 15 Temmuz gecesi yüksek komutanlara reva gördükleri acımasız muamelenin de düşündürdüğü gibi, muhtemelen öncelikle hükümete yönelik kanlı bir zulüm dalgası başlatacak;
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mutlaka öldürülecek; aynı kaderi AK Parti önderliğinin büyük kısmı da yaşayacaktı."
SONUÇ: FETÖ, neden 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktı?
Birinci Haçlı seferiyle Kudüs, 15 TEMMUZ 1099'da işgal edilmişti.
FETÖ de aynı günü seçerek Müslüman Türkiye'yi işgale uğratacaktı. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu Selçuklu vatanı olmuştu. Suriye ve Filistin kurtarılmıştı. Vatikan-Papalık Kudüs'ü ele geçirmek üzere Birinci Haçlı Seferi düzenlemişti. Tapınak Tepesi'nde 15 Temmuz 1099 günü Haçlı Ordusu Kudüs'te bulunan bütün Müslümanlar'ı büyük bir katliamla yok etmişlerdi. 16 Nisan, darbeci zihniyeti ebediyen tarihin çöplüğüne atma günü olacaktır.
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