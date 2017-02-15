Bülent Erandaç
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Evet yeniden milli kurtuluş
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan 1. Kurtuluş Savaşı, tam anlamıyla bir bağımsızlık savaşıdır.
Emperyalist Batı'nın Haçlı Orduları, Anadolu'dan atılmıştır.
15 Temmuz FETÖ kuklalarının darbe girişimine karşı da aziz milletin ayağa kalkışı 2'inci Bağımsızlık Savaşı'dır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milli bilinci harekete geçirmiş, aziz vatanın evlatları gözünü kırpmadan tankların önüne yatmış, mermilere göğüslerini siper etmiş. 250 vatandaşımız şehit olurken, ülkemizi işgale teşebbüs eden CIA-Pentagon-NATO'nun kuklası FETÖ boğulmuştur. Milli hareketlerin gelişmesinin nesnel dinamiklerinden birisi, emperyalist baskı ve ona karşı mücadele söz konusu olduğunda milli hareketin başına geçecek MİLLİ LİDER çok önemlidir. Dünlerde, yaşadıkları çağları okumakta mümtaz başarı gösteren Atatürk ve bugünlerde Tayyip Erdoğan, çok iyi birer örnektir. Aziz Türk Milleti başında MİLLİ LİDER bulduğu anda, yüzyıl önce Osmanlı'nın küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni teşkilatlandırmıştır.
Milletimiz yaşadığımız bugünlerde de milli duruş ve bağımsızlık tavrından taviz vermeyerek, büyük Türkiye'nin yoluna döşenen engelleri yıkmaktadır.
15 Temmuz ve sonrasında, Türkiyemiz doğrudan emperyalist baskı altındadır.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, emperyalist baskı karşısında kaçınılmaz olan milli uyanışı, milli değerlerin sahiplenilmesini ve toplumsal gelişmenin hizmetine girmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bir taraftan "Dünya beşten büyüktür" diyerek Müslüman dünyayı emperyalizme karşı, "Bir ve beraber olmaya, ortak hareket etmeye" çağırıyor. Diğer yandan, uzun süreden beri "Milli ve yerli olmak" sözleriyle, milliyetçi Türkiye damarlarına yeni kan vermenin heyecanını yaşıyor.
Çünkü "millet" "milliyetçilik" miadını doldurmamıştır. Milliyetçilik "yeniçağı" iyi okumaktır. Millet, din, ırk gibi olgular dün olduğu gibi bugün de kitleler için önemlidir. "Milli ve yerli oluş" bariyerini ne kadar çok yükseltirsek, yıllar boyunca bu emperyalizme o kadar kafa tutabiliriz.
EKONOMİK BAĞIMSIZLIK: Milli bağımsızlık deyince, siyasi bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlık da söz konusudur. Bir devlet, ekonomik değerlerini bağımsız bir biçimde, özgürce yönetemezse, o ülkede siyasi bağımsızlık olsa bile, tam bir ulusal bağımsızlık eksik kalır. "Milliyetçilik"in diğer ismi yurtseverliktir. Yurtseverlik, yeraltı ve yerüstünün tüm milli kaynakları emperyalist baskı ve talandan kurtarmaktır.
Büyük yatırımlara, yeni yatırımlara Tayyip Erdoğan'ın yüklenişi, kararlılığını, ekonomik bağımsızlık açısından okumakta yarar var. Cumhuriyet tarihinin özlemle beklediği asırlık projeler, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Osman Gazi Körfez Geçişi, Karadeniz Ovit Tünelleri, 18 Mart'ta dünyanın ayaklar arası açıklığı en büyük köprüsü Çanakkale Köprüsü inşaatı Türkiyemiz'in ekonomik bağımsızlığının birer altın kolyesidir.
Tuz Gölü'nün altındaki dünyanın en büyük doğalgaz depolama sistemlerini kurmak, "milli bağımsızlık mücadelesi"nin yöntemlerinden birisidir.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'ın, Enerji Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın milli bağımsızlığı kazanmak üzere, aziz milleti peşine takarak milli mevzileri tutması, yeniden milli mücadelenin şifreleridir.
SONUÇ: Cumhurbaşkanımızın Gazi Mustafa Kemal'den özdeyiş kullanarak "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün dünyadır" sözleri, ufkumuzu gösteriyor. "Milli ve yerli olma, küresel liderlik yapma, bağımsız duruş"larıyla öne çıkan Tayyip Erdoğan'ı sahiplenmek yeniden milli mücadelenin içinde saf tutmak, Cumhuriyet'e, bağımsızlığa, Büyük Türkiye'ye taraf olmaktır. EVET. Yerli ve milli olmaktan uzak durmak, yeni Türkiye'ye yakışmaz.
Emperyalist Haçlı ordularına karşı yeniden milli mücadeleye katılmak, yurtseverliğin milliyetçiliğin şanıdır.
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