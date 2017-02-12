Bülent Erandaç
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Tabii ki evet ve Erol Olçok
"15 Temmuz şehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'Bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok, çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemizin en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi oldu.
Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız, ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe..." Kampanya, seçim, referandum deyince akla merhum Erol Olçok gelir. Bu sefer aramızda değil.
Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın mimarlığında geliştirilen Türkiyemiz'in enerji denklemlerinde hayati rolü olacak, dünyanın en büyük Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılışında referandum için hazırlanan 'Tabii ki Evet' şarkısının anlamlı sözleri, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı hüzünlendirdi. Siyaset ve devlet adamı olmanın ötesinde bir vefa insanı olan Erdoğan, Yıldırım ve Albayrak'ın gözleri yaşardı. Hüznün ardında şehit Erol Olçok vardı. Erol Olçok'lu günler bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerinden.
Çünkü, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini arkasına aziz milleti alarak kararlı duruşuyla bertaraf eden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, yeni bir stratejik hamleyi başlatırken AK Parti'nin reklam kampanyalarının, AK Parti'ye 11 kez seçim kazandırmış birçok şarkının ve sloganın mimarı Şehit Erol Olçok aramızda değildi.
Yalçın Polat ait olan Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği, "TABİİ Kİ EVET" şarkısının sözleri anlamlıydı:
"Büyük bir millet güçlü bir devlet, Son güne kadar biz varız elbet, Haydi büyük ülkem haydi tam gayret, Gelecek nesiller için tabii ki evet, Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet, Temmuz'a şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet, Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatırı için tabii ki evet, Göklerden gelen bir karar vardır, yüce milletini bekası için, sanma başka bir kurtuluş vardır, tam özgürlük için, tabii ki evet, tek millet tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdad-ı vatan için tabii ki evet..."
BİR DAHADAN TABİİ Kİ EVET'E: Türkiyemiz seçimlere gidiyordu. AK Parti'nin reklam kampanyaları sorumlusu Erol Olçok insanlarımızın evde, sokakta, hayatın içindeki tarzlarıyla seslendirdiği, doğal halli, her bölgeden insanımızın yer alacağı bir seçim şarkısı ve filmi hazırlattı.
İlk kez Başbakan Tayyip Erdoğan'a dinletti. Çok beğenince seçimlere bu şarkı ile girilmişti. "Aynı yoldan, geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz.
Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz, halaylar bir horonlar bir, aynı sazın teliyiz biz.
Gönüller bir dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz, has bahçemiz yurdumuzdur, aynı bağın gülüyüz biz.
Haydi bir daha bir daha, bir daha, hep beraber söyleyelim, vur şu davula bir daha, bir daha, hem coşup hem söyleyelim..." Seçimlerde aziz milletimizde bu şarkıyı çok beğenmiş, AK Parti'nin tek başına iktidara giden yolunu açan şarkı olmuştu.
SONUÇ: Türkiyemiz'in gelecek yüzyılının kaderini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda, 'Tek millet tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdad-ı vatan için tabii ki evet!'
BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ.
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