Bülent Erandaç
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Bahçeli’nin mesajları
1) Türkiye'nin bekası. İçten ve dıştan Türkiye'ye saldıran küresel odaklar, taşeronlar neyi hedefliyor?
2) 15 Temmuz'un anlam ve önemi. FETÖ'nün ciğeri.
3) Meral Akşener-FETÖ network'una yönelik özellikli değerlendirmeler.
4) MHP'nin 2019 hedefleri. Ana muhalefet partisi olmanın yol haritası.
Bahçeli, referandum sürecinde neden "EVET" diyeceklerini ağırlıklı olarak TV-radyolar, gazetecilerle panel ve belirli illerde yoğunlaşacak "milli hassasiyetler mitingleri"nde açıklayacak. "Bahçeli'nin hamlesiyle rejim krizinin aşıldığı" söylemiyle seçmenlerden "Evet" oyu istenecek, Bahçeli'nin daha önce yaptığı kritik hamlelerinin arka planı kitlelere net ve açık vurgulanacak. Bahçeli'nin altın vuruşlarının, "Neden CHP-HDP ile olmadık?", "15 Temmuz FETÖ darbesi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı beka sorunu", "FETÖ'nün MHP'yi ele geçirme tezgahları" olacağı belirtilirken, özellikle FETÖ-Meral Akşener vurgulamalarının, "Hayır"cı cephede büyük sarsıntılara yol açacağı düşünülüyor. Yani, "Hayır"cı cephenin merkez üssü CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP'li muhaliflerden beklediği "Hayır" çıkmayacak. Umduğu dağlara kar yağacak.
FETÖ OYUNU BOZULDU, NASIL?
MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünlere oyunları bozarak geldi. Partisinin FETÖ'nün eline geçmesini engelledi.
Üst Akıl-Batı'nın çok istediği 7 Haziran 2015 seçimi sonrasındaki CHP-HDP'li koalisyon tezgâhlarını havaya uçurdu.
FETÖ darbe girişiminde milli ve yerli lider olarak, seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve iktidarın arkasında durdu. Üst akıl kuklaları PKK/HDP'nin hendek ve Kuzey Suriye terör koridorlarının paçavraya çevrilmesinde, FETÖ destekli kaos planlarının bozulmasında Başbakan Binali Yıldırım'a samimi destek verdi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ortaya çıkan Türkiye'nin beka sorununu çözmeye yönelik, Cumhurbaşkanlığı sisteminin halkın oyuna sunulması yolunu açtı.
Eski Türkiyeciler çıldırdı. Başta CHP, statükocu konsorsiyumun saldırılarıyla Devlet Bahçeli karşı karşıya. "Hayır"cı cephe, darbe sevdalılarına geçit olmadığını "Önce bizim cesedimizi çiğnersiniz" diyen Bahçeli'ye saldırıyorlar. Hükümete, terörle mücadelesinde "Milletin duası ve bizim desteğimiz arkanızdadır" diyen Bahçeli'ye hücum ediyorlar. Meral Akşener, MHP'yi ele geçiremedi ama CHP ile beraber bugün "HAYIR"cı cephede buluştu.
Eğer başarsaydı, milli duruş sergileyen Devlet Bahçeli devre dışı bırakılacaktı.
MHP bugün parçalanmıştı. Bugün AK Parti ile MHP'nin, Türkiye'nin önünü açma, askeri ve bürokratik oligarkların vesayetini çöpe atmaya yönelik 'Güçlü Millet-Güçlü Devlet-güçlü Meclis' yolunu açma hareketi gerçekleşmeyecekti. 1982 darbe anayasasının topal ördeğe dönmüş hükümet modeli olan çift başlıklı yönetim devam ettirilecekti.
SONUÇ: FETÖ'nün MHP'yi ele geçirme operasyonlarını paçavraya çevirmek için, Haziran-2016 günlerinde MHP Genel Merkezi'nce 'Oyun Bozulacak, Neden?' başlıklı bir kitap hazırlanmıştı. Kitapta isim vermeden genel başkan adaylarından Meral Akşener ve 'Paralel Yapı-FETÖ ele alınmıştı. Bu sefer, Nisan referandumunda "Oyun bozuldu?
Nasıl?" konusu enine boyuna kamuoyuna açıklanacak. Aziz milletimizin, ülkemizin bekasına kasteden konsorsiyumu "EVET" oylarıyla nasıl dağıtacağı net ve açık biçimde ortaya konacak.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Bahçeli’nin mesajları
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