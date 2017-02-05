Bülent Erandaç
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Emre Taner’e göre Fetullah’ın ciğeri
Yeni Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan güç alarak MİT'i, MİLLİ yapmak için büyük çaba sarf etmiş, eski müsteşar Emre Taner'in TBMM Darbeleri Araştırma Komisyon'unda söylediklerini yeniden okumakta, üzerinde yeniden düşünmekte büyük yarar var.
Emre Taner diyor ki: "15 Temmuz sadece FETÖ'nun ve grubunun anlayışıyla realize edilmiş faaliyet olamaz, FETÖ'nun boyu kısa kalır. Arkasındaki ortak aklın, küresel aklın göz ardı edilmemesi gerekir." Taner, FETÖ' nün çok ciddi dış destek gördüğünü söylemiş "İkinci, üçüncü, dördüncü darbeden endişe ediliyorsa FETÖ'nun boyu çok kısa kalır. Arkasındaki ortak aklın, küresel aklın göz ardı edilmemesi gerekir" demişti.
Emre Taner'in konuşmasının üzerinden 6 ay geçtikten sonra Washington Post, Türkiye'yi 2017'de darbe olabilecek ülkeler arasında sayan bir psikolojik harekat teknikli yazıyı piyasaya sürdü. Tam gaz, algı operasyonu yürüttü. Kim bu Washington Post? Derin Amerika, CIA, Pentagon'un sesi. Bu derin odak diyor ki: "2017 yılında beş darbe girişimi olacak. Üçü başarılı, ikisi başarısız olacak. Türkiye, Tayland, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad'da darbe ihtimali fazla!" İşte, Emre Taner'in bahsettiği 'FETÖ'nun boyu kısa kalır. Arkasındaki ortak aklın, küresel aklın göz ardı edilmemesi gerekir' dediği derin odaklardan birisi... Belli ki Üst Akıl uyumuyor. Tatil yapmıyor. FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi bu nedenle hayati bir konudur...
7 ŞUBAT'TA NE OLMUŞTU: İki gün sonra, Taşeron FETÖ' nün (7 Şubat 2012) MİT'i ele geçirmek için gerçekleştirdiği derin operasyonunun 5'inci seneyi devriyesini yaşayacağız.
Bu olay, CIA-PENTAGON-NATO GLADYOSU FETULLAH"IN derin koridorlarda, devleti ele geçirmeye hazırlandığını gösteren bir işaret fişeğiydi. FETÖ, dehşetli bir kumpas kurmuştu. Süreç aslında 7 Şubat'tan çok önce başlamıştı. 30 yıldır süren terörü bitirmek ve akan kanı durdurmak üzere birbiri ardında adımlar atılmış ve MİT aracılığıyla görüşmeler başlamıştı.
MİT ekibi görüşmelerde ciddi bir aşamaya gelmişti. Tam bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyat için gün almıştı. Hastaneye yatarken durumu fırsat bilen 'Fetulah Cuntası ' harekete geçti. İlk etapta hedef olarak görülen MİT Müsteşarı Hakan Fidan için hazırlanan plan yürürlüğe kondu.
Stratejik hedef, Yeni Türkiye lideri Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmekti. Taşeron Fetullah'a, CIA-Pentagon-Nato Gladyosu bu yolda emir vermişti.
Birçok şeyi yeniden düşünelim. FETÖ'nun arkasındaki ortak akılı, küresel akılı göz ardı edersek tehlike her an karşımıza çıkabilir.
SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım FETÖ ile mücadeleye başlarını koydu. Fakat başta CHP, yeterince sorumluluklarını ortaya koyuyor mu? Yüzyılın en büyük rezaleti FETÖ ile mücadele sadece Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın işi mi?
CHP'nin hiç mi rolü yok?
Yaptıklarını unuttuğumuzu düşünüyorlar. Şimdi FETÖ ile sürekli ve etkili mücadeleyi sağlayacak Cumhurbaşkanlığı sistemine karşılar. Aziz Milletimizin gözünün içine baka baka, CHP-FETÖ- PKK-HDP Hayır kampanyası yürütüyorlar. Tarihi gerçeklerin muhakkak değerlendirileceğinden asla şüphemiz yoktur. AZİZ MİLLETİMİZ HER ŞEYİN FARKINDADIR. DEĞİŞİMİ DURDURAMAYACAKLAR.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Emre Taner’e göre Fetullah’ın ciğeri
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