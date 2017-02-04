Bülent Erandaç
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CHP’nin son çırpınışları
2010 yılındaki referanduma giderken, Deniz Baykal kasetle genel başkanlıktan düşürülmüş yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Doğan Medya-Hürriyet, Kılıçdaroğlu'na müthiş bir destek verdi.
"Gandi" dediler, "Yenilikçi" dediler.
2010 referandumundan "HAYIR" çıkaracağını düşündükleri Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardılar. Ama olmadı. İstanbul Baronları umduklarını bulamadılar. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 2010 referandumu, 2011 genel seçimleri, 2014 yerel seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2016 yılı 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerini kaybetti.
Kılıçdaroğlu'ndan, merhum Ecevit benzeri halkçı lider çıkarma projesi, heyecanı bitti. 9 Nisan 2017 referandumunu da kaybedeceği hissedilen, nihai kredisi de netice vermeyecek, bir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tablosu karşımıza çıkacak. 10 NİSAN 2017 SABAHI CHP...
Kemal Kılıçdaroğlu, ya istifa edecek, ya da yeniden "Olağanüstü Kurultay sürecine girilerek koltuktan indirilecek" görüşü ağırlıklı. CHP'deki dip dalgalarına göre oluşması muhtemel pozisyonlar şöyle:
1) BAYKAL SON KEZ OLUR MU?
"Deniz Baykal'ı son kez getirelim. Baykal, 2019'a kadar hazırlansın. Cumhurbaşkanı adayı olsun. Kaybederse siyasete veda etsin" diyorlar. Bu görüşün sahipleri, Deniz Baykal'ın bir süre önce verdiği bir demeci hatırlatıyorlar. 21 Ekim 2016 tarihinde Deniz Baykal bir gazeteye verdiği röportajda, başkanlık sisteminin tartışılması gerektiğini söylemiş, "Sistem kaçınılmaz noktaya gelince bunu değerlendirmek gerekir diye bakıyorum.
Bu kadar sıkıntıyı yaşadığımız bir dönemin şartları içinde değerlendirmemiz gerekir başkanlık sistemini" demişti.
Başta Kemal Kılıçdaroğlu -CHP yönetimi ve güçlü bazı odaklardan gelen baskılar üzerine bir gün sonra Deniz Baykal, "Açıklamam, Başkanlık sistemi gelirse CHP'nin iktidar şansının ne olacağına yönelikti, CHP başkanlık sistemine karşı direnmeye devam etmelidir" diyerek, tartışılan sözlerinden geri adım attı.
2) "CHP eski değil eskimiş bir parti" konusu..." "CHP müze olsun. Yepyeni bir parti kurulsun" deniyor.
SONUÇ: Ne olacak bu CHP'nin haline! Genel Başkan değişimi CHP'nin kaderinin değişmesine ilaç olmaz. O zaman CHP müze yapılmalı, 21'inci yüzyıla yakışır yepyeni, bir parti kurulmalı, Yeni Bir lider -Genel Başkanla 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanılmalıyız... 80 MİLYONLUK TÜRKİYEMİZDE NE CEVHERLER VAR.
ARTIK 18 YAŞINDAKİ GENÇLERİMİZ DE MİLLETVEKİLİ OLABİLECEK.
ARANAN KAN MUHAKKAK BULUNUR.
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