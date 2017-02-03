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  1. Hayırcıların şeytani planı
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 03 Şubat 2017, Cuma

Soros iş başında!

Aman Allah'ım, şu 'HAYIR'CI KONSORSİYUM'A bakar mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu, Fetullah Gülen, Figen Yüksekdağ, Ertuğrul Özkök, Abdüllatif Şener, Metin Feyzioğlu, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Ogan, Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu- Hüsamettin Cindoruk, Can Dündar, Hasan Korkmazcan, Kani Beko- Lami Özgen, Uğur Dündar, Emin Koramaz, Tuna Bekleviç, Muharrem İnce.... Şu HAYIR'cı parti ve örgütlere bakar mısınız? CHP-HDP-PKK bileşenleri (Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA))- SAADET-DİSK-TMMOB-KESK-bir takım Hürriyet'çi-Cumhuriyet-Aydınlık- Sözcü- ÖDP- Birgün-DYP--T.Barolar. BT. Eczacılar. B-Gezi platformu. Birbirine selam vermeyen, bir arada oturup kahve bile içmeyecek, birbirine zıt sandığımız bu kadar 'Hayır'cıyı bir araya getiren kimler olabilir? Batı Emperyalist Beyinler/SOROS olmasın? George Soros, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne karşı, 'Hayır'cı konsorsiyumun arkasında...
1) SOROS, bugün 'Hayır'cı merkez üssü CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU'ndan çok şey bekliyor. Neden? Soros'un desteklediği TESEV vakfına Kemal Kılıçdaroğlu 183. üye olarak kurucu üyedir. Ne tesadüf, Bilderberg'ci IMF Valisi Kemal Derviş, Aydın Doğan'ın kadim dostlarından birisi olan CHP eski Gen.Sek. Tarhan Erdem de TESEV kurucularındandır.... George Soros, Açık Toplum Enstitüsü'nün kurucusu ve sahibidir: Bu Derin Enstitü'nün Türkiye ayağı 2001'de kurulmuştur. 20 Ağustos 2008 tarihinde vakıf oldu ve "Açık Toplum Vakfı" adını aldı. Vaktiyle CIA tarafından kurulan NED (National Endowment for Democracy) ile "Krizleri Tetikleyen Adam" George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü TESEV'i fonlayan kuruluşlar arasındadır. Almanya Konrad Adenauer Vakfı; CIA tarafından kurulan ve TESEV'i fonlayan NED ile de bağlantılıdır. 'Krizi tetikleyen adam' olarak nitelendirilen milyarder vurguncu George Soros, Gezi protestocularını tıbbı ve hukuki olarak desteklediklerini gizli toplantılarda söyleyen biridir. Ki Gezi olaylarının lokomotifliğini Kemal Kılıçdaroğlu-CHP yapmıştır.
2) Almanya'ya kaçan CAN DÜNDAR "Correctiv" adlı medya grubuna bağlı bir internet sitesinin başına geçti. Bu sitenin en büyük bağışçısı George Soros... 3) 'Hayır' ismiyle kurulan bir partinin başına TUNA BEKLEVİÇ getirildi.
Dünyanın neresinde bir darbe, kaos olsa SOROS adını duyuyoruz.
Türkiye'de, Çin'de, Rusya'da, Kırgızistan'da, Gürcüstan'da, Ukrayna'da, Mısır'da, Kırım'da, Bulgaristan'da, Romanya'da kaoslarda, seçimlerde o var. Çünkü o, yeryüzündeki paranın sahibi ROTHSCHILDLER'in tetikçisi. Özel bir projeyle yetişen inanılmaz birisidir.
Soros, Avrupa'da Kraliyet'in olduğu ülkelerde otellerde konaklamaz.
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, Monaco'da Prens Albert, İspanya'da tahttan inse de eski Kral Carlos'un sarayında kalırdı! Rothschild ailesine ait trilyon dolarları yönetendir. Müthiş bir operasyon gücü ile giderler rakipler üzerine. Churchill'in "DEMİR PERDE" diye nitelendirdiği ülkeleri, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Romanya'nın gibi...
Askeri örgütü VARŞOVA PAKTI'NI çökerttiler. Putin'le güçlenen Rusya'yı, ve bir çok ülkeyi darbeyle ve kaosla sarsmaya çalıştılar. Fakat, Büyük Türk Milleti ve Cumhurbaşkanı seçtiği Tayyip Erdoğan'ı deviremediler.
Deviremeyecekler.

SONUÇ: HAYIR'CI CEPHEYİ VE SOROS'U, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE KARŞI BİRARADA GÖRÜNCE, ALLAH'IM TÜRKİYE'Yİ KORUSUN. EVET DEMEK YUKARIDAKİ KONSORSİYUMU YIKMAKTIR.
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