Bülent Erandaç
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28 Şubatçılar ‘Hayır’cı oldu
Yakın geçmişe bakarsak, ruh ikizi projeler, birbirleri arasında çok enteresan bağlantılar, örtüşen koalisyonlar göze batıyor. Ne tesadüf; 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016 darbelerinin ardındaki koalisyon bugün 'Hayır'cı olarak cepheye sürülen koalisyonla birebir örtüşmektedir.
28 Şubat'ı organize edenler, arkasında yer alanlar, bugün 'Hayır'cı olarak yine karşımızda. Bu kadar olur.
Özellikle, her iki darbenin ve şimdi de 'Hayır'cı cephenin merkezinde CHP'nin, medyasının, bileşenlerinin ve FETÖ'cülerin yer alması çok manidar...
Bir arka plan okuması yapalım.
28 ŞUBAT KOALİSYONU: 28 Şubat, ABD-İngiltere-İsrail ortak yapımıdır.
Mesut Yılmaz... 28 Şubat döneminin Başbakanı... 28 Şubat'ın arkasında güçlü bir siyasi koalisyon vardı. General Çevik Bir, Gen. Kurmay Başk. İsmail Hakkı Karadayı, Anayasa Mahkemesi, CHP, iş dünyası, büyük sermaye, TÜSİAD, Doğan Medya, Milliyet, Cumhuriyet, sendikalar, üniversiteler, yüksek yargı, oligarşik bürokrasi, vb... 28 Şubat'ın en önemli aktörü olan Çevik Bir'in İsrail'le yakınlığı göze batıyordu. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü Çevik Bir'e 'üstün hizmet ödülü' vermişti. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, darbeden birkaç gün önce 24-27 Şubat 1997'de Çevik Bir ile İsrail'i ziyaret etmişlerdi.
Ve... Fetullah Gülen cuntası 28 Şubat darbecilerine destek çıkıyordu.
28 ŞUBAT'TA KUKLA FETULLAH: Zaman Gazetesi, 28 Şubat darbe CUNTA Hükümeti'ni "Hayırlı Olsun" manşetiyle karşılıyordu.
Kukla Fetullah verdiği demeçlerle, yazdıklarıyla ve takındıkları tavırlarla;
28 Şubatçılar'a, darbecilere sadakatını sergiliyordu. Fetullah, 28 Şubat'a 'Muhtıra' denmemesini istiyor, utanmadan, "Asker demokratik ve insaflı bir tavır takındı.
Darbeler hep kötü niyetli olmamıştır.
Askerden yana hiç endişeniz olmasın" diyordu. (Samanyolu TV-29 Mart 1997)... "28 Şubat'la Uçurumdan Geriye Dönülmüştür" şeklinde görüş belirtiyordu.
(Doğan Medya-Milliyet-31 Ağustos 1997)
15 TEMMUZ 2016 DARBE KOALİSYONU: Kukla Fetullah Gülen Cuntası'nın darbe girişiminin ardında CIA-Pentagon-NATO olurken, İstanbul Baronları, malum merkez ve yabancı eklemli medya, Cumhuriyet, STK'lar, ABD, İngiltere, Almanya, BBC, CNN, Rand, Stratfor destek çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı aziz milletin evlatları Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tankların önüne yatarken, şehit olurken, Bakırköy'de bir evde saklanmıştı. Yenikapı Millet Buluşması'na zorlukla katılmış; sonra "15 Temmuz kontrollü darbe girişimiydi, asıl darbeyi 20 Temmuz'da iktidar yaptı!" diyebilmişti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP sessiz kalırken, PKK militanları silahlı olarak Kobani sınırında ilçelerimizi işgal için beklemişti.
VE... HAYIR'CI KOALİSYON: Statükoyu yıkacak, müesses nizamın temellerini sökecek referandumdan 'Hayır' çıkarmaya çalışan Eski Türkiye'ci koalisyon da yabancımız değil. 28 Şubat'ın arkasında olanlar, 15 Temmuz'un manen ve maddeten destekleyenler, ne tesadüftür; şimdi 'Hayır'cı olarak karşımıza çıkıyor.
CIA destekli kukla Fetullah Gülen, CHP, HDP aynı kulvarda...
Amerikan, İngiliz, Alman medyası, 'Hayır'cı cephenin destekçisi... Doğan Medya, Hürriyet, Cumhuriyet, Aydınlık, Sözcü hep beraber algı operasyonlarını sürdürüyorlar.
SONUÇ: 28 ŞUBAT CUNTASININ etkili olduğu süreçte, CIA desteğinde 22 Mart 1999'da Amerika'ya götürülen Fetullah Gülen'di. Kukla Fetullah, 17 yıl sonra CIA-NATO adına 15 Temmuz darbe girişiminin taşeronu oldu. 15 Temmuz işgal hareketinin ruhunda 28 Şubatçılar'ın büyük rolü vardır.
'HAYIR'CI ESKİ TÜRKİYE KOALİSYONU YABANCIMIZ DEĞİL...
28 ŞUBAT'TA DA, 15 TEMMUZ' DA DA HEPSİNİ GÖRMÜŞTÜK.
DEJAVU...
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