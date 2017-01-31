Bülent Erandaç
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Hürriyet ve CHP’nin sancısı
Bu bağlamda, hem CHP ve hem de Doğan medya'nın Hürriyet'i önemli gelişmelere gebe olduğu ifade ediliyor.
Siyaset ve medya kulislerinde Hayır cephesinin mimarlığını yapan CHP'nin, medyasının ve bileşenlerinin referandum sonrası yaşayacağı muhtemel depremin şiddeti üzerinde ilginç değerlendirmeler var.
CHP DEPREMİ: Özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra CHP'nin üzerine sinmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu gölgesinin silinip silinmeyeceği konuşulurken, İsmet Paşa'nin partisinin ne durumlara düşürdüğü enine boyuna tartışılıyor.
Türkiye'yi işgal hareketi olan 15 Temmuz kukla FETÖ darbe girişimiyle ilgili birçok bilgi ve belge ortaya çıkmışken, hala FETÖ' YE tavır koyulamaması karşısında, susmak zorunda kalan gerçek CHP'lilerin, referandum sonrası Kılıçdaroğlu yönetiminden kurtulma şansını elde edebileceği vurgulanıyor.
Artık 'mızrak çuvala sığmıyor 'denilirken, Cumhurbaşkanlığı sisteminin halk tarafından kabulünden sonra CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık taşıyamayacağı iddia ediliyor.
Makul ve mantıklı analizleriyle tanıdığım, internet'teki yazılarını zevkle okuduğum, Prof. Dr. Nuran Yıldız hocam önceki günlerde dikkati çeken; birisi CHP, diğeri Hürriyet'le ilgili 2 yazıya imza attı.
(Gazeteciler com) CHP hakkında: "Önceki yazımda Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'vekilleriniz cep telefonlarına mesaj atarak yattıkları yerden kampanya yapmaya kalkmasın' demiştim ki, milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1,2 milyon TL'lik telefon faturası ortaya düştü.
Ki açıklaması, kabahatinden daha fena.
Referandum sürecinde Selin Sayek Böke'yi asla medya önüne çıkarmazdım.
Onun öğretmen tavrı, şefkatsiz edası çok ama çok itici.
Evet oyu vereceğini açıklayan Rıdvan Dilmen gibilere fırça çekmek gibi ruha aykırı hareketler yerine, 'hayır'cıların da 'evet'çiler kadar cesur olmasını teşvik ederdim.
'AKP'de yüzde 5'lik 'hayır'cı kesim var' diyerek beklentiyi aşağıya çeken Gürsel Tekin gibileri, ellerinden her türlü iletişim olanağını alıp referandum süresince ev hapsinde tutardım." Nuran Hocam haklı.
Siyasi kulislerde Gürsel Tekin'in "AK Parti'nin çok ciddi bir şekilde bu süreçle ilgili hayır vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'hayır'cılar var" sözleri kendi tabanının 'evet'e kaymasını önlemek için ifadelendirilmiş sözler olarak yorumlandı. Bir gün sonra Genar araştırma şirketinin anketi yayınlandı.
Ankete katılan CHP'lilerden yüzde 10'unun "EVET " diyecekleri ortaya çıktı.
Gürsel Tekin'in tabanından haberi yok.
İletişim uzmanı Prof.Dr. Nuran Yıldız hocamın diğer yazısı Hürriyet'le ilgiliydi.
HÜRRİYET'TE DİP DALGALARI: "Eski Amiral Gemisi'nde neler oluyor?
Hürriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni değişiyor... Telefonda konuştuğum çok önemli gazeteci 'Duymuşsundur' dedi ve ekledi:
'Hürriyet'in yayın yönetmeni değişiyor." 'Bunu tahmin etmek zor değil ki, uçan kuş bile bekliyor bunu' dedim.
Konuşmanın devamı: Sedat Ergin'in yerine Fikret Bilâ geliyor. Dahası var. Ertuğrul Özkök'ün geri planda varlığını sürdürmeye devam edeceği söyleniyor. Ahmet Hakan'ın Kanal D Haber performansına bakılıp, sonra karar verilecekmiş. Bir iki yazı önce hatırlatmıştım, her konumun kaygan, herkesin ince bir buz tabakası üzerinde olduğu zamanlardayız"
SONUÇ: Eski Amiral Gemisi'nde olanların bir anlamı var mı? Çok anlamı var. Statükonun yıkıldığı, müesses nizamın temellerini sökecek referandumdan Aziz Milletimizin kararlı EVET'leri çıkacakken eski Türkiyecilerin sarsılmaması mümkün mü? Şimdiden haber veriyoruz. Eski Türkiyeciler, 6.8 şiddetindeki depremin altında kalacaksınız. DEĞİŞİMİ DURDURAMAYACAKSINIZ...
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