Bülent Erandaç
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3G-3İ-3K stratejisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıf tahtasına "BAŞARININ SIRRI; OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR" YAZDIKTAN sonra,
Büyük Türkiye inşası yolunda neler yapılacağını tek tek anlatmıştı. Bu söz, Cumhurbaşkanımızın felsefesidir.
Yaptığı her stratejik hamlenin stratejisinde hep bu sözlere uygun taktikler yer alıyor. 2002 yılından beri birçok başarıya imza atması, yukarıda sözden ilham aldığına işaret ediyor... Bir strateji ustası olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini, Yeni Türkiye'nin inşası yolundaki taşların döşenmesi olarak gördüğünden, aziz milletimizin karşısına yeni stratejilerle çıkmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kampanyaları birbirini tamamlayan 3 STRATEJİ üzerinde yoğunlaşacak:
3G STRATEJİSİ: GÜÇLÜ MİLLET, GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ MECLİS.
3İ STRATEJİSİ: İSTİKLAL, İSTİKBAL, İSTİKRAR...
3K STRATEJİSİ: KADINLAR, KÜRTLER, KARARSIZLAR...
Önümüzdeki günlerde referanduma gidecek anayasa değişikliğinin tam manasıyla ne olduğu, nelerin önüne açacağı net biçimde ortaya çıkacak.
Yapılmak istenen şudur: 'Siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin denetim, hızlı karar alma ve uygulamayla, ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceğinin temellerini atmak...' İSTİKLAL , İSTİKBAL , İSTİKRAR :
Dünü bilmeden bugünü ve yarını anlamak mümkün değildir. Küresel çapta yaşanmakta olan siyasi ve ekonomik gelişmeleri jeostratejiden jeopolitiğe, Sykes- Picot'tan beri dünya paylaşım stratejisinden en az 100 yıl sürecek yeni paylaşım haritalarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmek zorundayız. Türkiye, İstiklal savaşını kazandı. İSTİKBAL SAVAŞI'NI da kazanmak mecburiyetindeyiz. Bunu da güçlü millet ve güçlü devlet oluşturarak yapabiliriz.
İşte bu noktada güçlü yasama, güçlü yürütme ve bağımsız-tarafsız yargıyı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı sisteminin yol taşlarında "kalıcı siyasi istikrar", "hızlı ve etkili icraat", "güçlü yasama, güçlü icraat", "güvenli ve huzurlu Türkiye", "güçlü Meclis, güçlü temsil", "birlik ve uzlaşma" ,"güçlü yönetim, güçlü Türkiye" bulunuşu, dikkatle değerlendirilmelidir. Vereceğimiz kararlar bir siyasi partiyi tercih etmenin çok ötesinde bir tarihi yönlendirme kararı olacak. EVET oyları "güçlü yönetim, güçlü Türkiye"nin önünü açacaktır.
Güçlü hükümet, Türkiye'yi bölgesel ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek, uluslararası sorunların çözümünde Türkiye'nin elini güçlendirecek.
"Kalıcı siyasi istikrar" seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkacağı, siyasi istikrarın kalıcı hale geleceği, iki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacağı ve hükümet kurulmama sorununun yaşanmayacağına işaret ediyor. "Hızlı ve etkili icraat" demek, hızlı ve etkili yönetimle, ekonomik büyümenin, refahın ve kalkınmanın garantisini içeriyor. Yeni sistemle kurumlar hızlı bir işleyiş içinde olacak, bürokrasi azalacak, 2023 ve ötesine uzanan hedefler ivme kazanacak.
"Güçlü yasama, güçlü icraat" ile vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek, devletin gerçek sahibinin millet olacağı, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkacağı, hükümetin icraat, Meclis'in kanun yapacağı, Meclis ve hükümetin gerçek anlamda ayrılacağı bir sürece girilecek. "Güvenli ve huzurlu Türkiye" sağlanacak. Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak. Kurumsal yenilenmeyle güvenlik politikaları daha etkin şekilde işletilecek.
"Güçlü Meclis, güçlü temsil" Meclisi, asli işlevi olan yasa yapmaya odaklandıracak, hükümet millet adına denetlenecek, kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkacak.
SONUÇ: Yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran, vesayetçi zihniyetleri tarihin tozlu raflarına atacak, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda önünü açacak, yolunu aydınlatacak, Anayasa değişikliğine EVET...
GÜÇLÜ GELECEĞİN TEMELLERİNİ ATMAK İÇİN EVET...
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